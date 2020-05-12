Подкаст «Что Нового?»

Глеб ЛиманскийНадежда ЮроваЕлена Костюченко«Новая газета»
52-я больница в Москве одной из первых стала принимать пациентов с коронавирусом. Что происходит в «красной зоне», бывают ли у врачей нервные срывы и как журналисту работать «в поле» с тяжелыми больными — рассказывает спецкор «Новой газеты» Елена Костюченко.
Что нового?
О чем все говорят на этой неделе? «Что Нового» — подкаст «Новой газеты» о главных событиях в России и в мире. Мы поможем быстро разобраться в повестке, а также увидеть (и услышать) то, что обычно остается за кадром.
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Это шторм. Прямой репортаж Елены Костюченко и Юрия Козырева из «красной зоны» 52-й клинической больницы Москвы
Ведущая: Надежда Юрова
Звукорежиссер и композитор: Глеб Лиманский
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«Новая газета» — одно из немногих СМИ в России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Пять журналистов «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
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