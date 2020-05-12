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Подкаст «Что Нового?»

«У нас хватит сил, мы крепкие». В «красной зоне» 52-й больницы

Общество

Глеб ЛиманскийНадежда ЮроваЕлена Костюченко«Новая газета»

 

52-я больница в Москве одной из первых стала принимать пациентов с коронавирусом. Что происходит в «красной зоне», бывают ли у врачей нервные срывы и как журналисту работать «в поле» с тяжелыми больными — рассказывает спецкор «Новой газеты» Елена Костюченко.

Что нового? 

О чем все говорят на этой неделе? «Что Нового» — подкаст «Новой газеты» о главных событиях в России и в мире. Мы поможем быстро разобраться в повестке, а также увидеть (и услышать) то, что обычно остается за кадром.

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Ведущая: Надежда Юрова
Звукорежиссер и композитор: Глеб Лиманский

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Теги:
что нового?, подкаст, врачи, специальный репортаж, красная зона, коронавирус

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