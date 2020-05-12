Ковид Казани не указ

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Дмитрий Песков заразился коронавирусом

Бороться с распространением коронавиурса в республике начали еще 19 марта, когда было обнародовано постановление правительства № 208 «О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции». В апреле в это постановление было вынесено 13 поправок. А 10 мая, еще до того, как президент России обратился к народу и объявил об окончании режима нерабочих дней, все эти поправки были отменены.

С 12 мая режим самоизоляции в Татарстане носит рекомендательный характер.

Но надо сказать, что и до 12 мая пропускной режим в республике был предельно простой. Когда ровно месяц назад, вечером 12 апреля, я въехал в Казань после 800-километрового автопробега из Москвы, очень удивился огромному количеству автомобилей и людей на улицах. Город совершенно не был похож на самоизолированный. В отличие от Москвы, где уже с первых чисел апреля было очень мало людей и автомобилей…

Режим нерабочих дней в Татарстане продлился недолго. Уже 6 апреля заработали все крупные предприятия. Такие как КамАЗ, КАПО (производитель стратегических бомбардировщиков Ту-160), вертолетный завод, и другие, не говоря о крупных предприятиях нефтянки и нефтехимии, которые вообще не прекращали работу.

А когда каждое утро сотни тысяч людей отправляются на работу, остальных трудно убеждать оставаться на самоизоляции и не покидать квартиру из-за угрозы заразиться. Вот люди и оформляли пропуска. Лишь бы не оставаться в четырех стенах. И таких было сотни тысяч.

Коронавирус, видимо, перестал пугать жителей республики вскоре после того, как 23 февраля в Казань доставили восьмерых пассажиров круизного лайнера Diamond Princess. Напомним, среди 4061 пассажира и членов экипажа более 700 человек заразились ковидом.

8 марта всех эвакуированных с борта лайнера выписали из инфекционной больницы, ни у кого из них коронавирус не был обнаружен.

Я созвонился с Олегом Щербаковым, одним из пассажиров Diamond Princess, выписанным 8 марта. Голос собеседника был бодрым. Но вспоминать время, проведенное в заточении у берегов Японии и палате инфекционной больницы, Олег не захотел.

Многие жители республики, вероятно, тогда подумали, что уж

если коронавирус добрался не до всех в условиях замкнутого пространства круизного лайнера, видимо, не такой уж он и убойный.

В конце апреля пресса республики забила тревогу о вспышке коронавируса в Набережных Челнах. Речь шла о выявлении в один день сразу 14 зараженных ковидом среди работников кондитерской фабрики «Акульчев». Но потом начали проясняться подробности этой «вспышки».

Владелец кондитерской фабрики Сергей Акульчев рассказал «Новой», что когда на предприятии был зафиксирован первый заразившийся коронавирусом, он принял решение протестировать всех работников. И протестировал все 360 человек. Предприятие, кстати, не останавливалось ни на один день. Из 360 человек коронавирус обнаружили у четырнадцати. Госпитализировали троих, остальных изолировали на карантин, это в массе своей оказались бессимптомники… Акульчев говорит, что все заболевшие контактировали с остальными работниками, но заразились 4% от всех протестированных.

Сегодня можно констатировать, что Татарстан избавился от панического страха перед коронавирусом.

Но количество зараженных продолжает расти, хотя и не безумными темпами. На 12 мая в республике зафиксировано 1832 случая заражения ковидом. Из них 71 — за последние сутки. 640 больных уже вылечены. Из них 180 человек — за последние сутки. Умерли шестеро.

С 12 мая в Татарстане введено обязательное ношение медицинских масок и перчаток.