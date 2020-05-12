«Как можно выехать отсюда всем?»

Внутри периметра, замкнутого тайгой, на территории одного из величайших нефтегазовых месторождений мира, сидят вахтовики, зарабатывающие России на жизнь и госуправление. Тысячи человек ждут, пока их примет Большая земля и малые родины. За них борются их жены.

Фото: РИА Новости

Чаянда — это вытянутое на 152 километра с севера на юг нефтегазоконденсатное месторождение в Якутии, открытое в 1983 году.

Весной 2008-го правительство предоставило лицензию на Чаянду ПАО «Газпром». В 2013 году месторождение было классифицировано как уникальное по величине извлекаемых запасов. В 2014-м его «назначили ресурсной базой» газопровода «Сила Сибири», этого совместного проекта «Газпрома» и Китайской национальной петролеумной корпорации (CNPC): именно тогда Россия, развернувшись «после Крыма на Китай», заключила с КНР контракт на тридцатилетние поставки газа за 400 миллиардов долларов.

В эту «политически правильную» трубу Чаянда первой должна была дать — и дала в 2019 году — газ; вторая база «Силы Сибири», Ковыктинское газоконденсатное месторождение в Иркутской области отстает на четыре года: заработает лишь в 2023 году.

В 2015 году на Чаянде были лишь проложенные лесорубами профили и шли сейсморазведочные работы. Сейчас десятки так называемых ВЗиСов — поселков «временных зданий и сооружений» — где живут добытчики и строители. Добывает ООО «Газпром добыча Ноябрьск». Строит с 2016 года АО «СтройТрансНефтеГаз» — одно из трех ведущих подрядчиков отечественных нефтегазовиков, а именно его «дочка» ООО «ГазАртСтрой».

Представитель «СтройТрансНефтеГаза» не смог точно назвать мне число ВЗиСов. Их десятки. Самый крупный поселок — «73-й километр». Число рабочих — монтажников, машинистов, бетонщиков, сварщиков, стропальщиков, маляров, водителей — приблизительно 7500 человек.

Цитата с сайта «Газпрома»: «В суровых природно-климатических условиях Якутии будут использоваться малолюдные технологии, предполагающие обеспечение контроля за работой оборудования и комплексное управление объектами в автоматическом режиме. Такой подход способствует оптимизации численности персонала, сокращению транспортных издержек при перевозках людей, отказу от избыточного строительства инфраструктуры, связанной с пребыванием работников на объектах». Но это еще когда будет.

А пока «неизбыточную инфраструктуру» строили в режиме «2х2» (два месяца вахты без продыха и два месяца «межвахты» — выдоха на родине) группы вахтовиков из Алтайского края, Башкортостана, Бурятии, Волгоградской, Иркутской, Новосибирской, Кемеровской, Курганской, Омской, Оренбургской, Томской и Челябинской областей, а также Пермского края, Удмуртии и Татарстана.

— Мой муж три года ездит на Чаянду, живет в поселке «110-й километр», до этого работал на северных вахтах, — рассказывает о 51-летнем курганском сварщике Андрее Меньщикове его жена Светлана. В соцсетях она призвала губернатора Зауралья Вадима Шумкова помочь вернуть чаяндинцев.

— Муж должен был вернуться в середине апреля, когда кончалась его вахта, но 17 апреля начался карантин. Связи в поселке нет.

Поговорить мы можем, только если муж на километр отходит от вагончиков, ближе к тайге; там связь есть. Я работаю до 6 часов вечера, пока оказываюсь дома, уже — 7, а у них — 11, а это поздно, опасно к тайге идти, там медведи. Так что мы говорим утром по нашему времени. Муж работает в ночь, я — днем.

Крики о помощи от семей курганских вахтовиков начали появляться на сайте обращений правительства Курганской области 6 мая.

письмо жены молодого вахтовика Егора Мерзлякова, Анастасии 7 мая. Орфография оригинала

Уважаемый Вадим Михайлович! Обращаюсь к вам за помощью. На Чаяндинском месторождении в Якутии, где трудятся более 10 тысяч вахтовиков из разных регионов России, произошла вспышка коронавируса. 80 человек из Кургана оказались в сложной обстановке. Мой муж, Мерзляков Егор Леонидович, на данный момент находится на Чаяндинском месторождении в Якутии. У него имеется две справки, подтверждающие отрицательный результат на новую коронавирусную инфекцию. Всех вахтовиков после того, как они обратили внимание всей России на себя, вывозят по графику до 10 мая в свои города, а наших курганцев нет в списках. Прошу вас оказать поддержку в вывозе наших близких в Курган, помочь решить эту ситуацию в кратчайшие сроки, ведь это наши мужья, отцы, сыновья, вынужденные в поисках работы отправляться на заработки в сложные условия и подобные организации. Что будет с нашими курганцами дальше, неизвестно, поэтому прошу не остаться равнодушным к их судьбе. Они хотят вернуться к своим семьям здоровыми, и вообще вернуться!..

Ответ регионального правительства Орфография оригинала

В ответ на Ваше обращение сообщаем, что вопрос о гражданах, работающих вахтовым методом, в том числе в Республике Саха (Якутия) обсуждался 5 мая 2020 года на очередном заседании штаба по борьбу с коронавирусом. В настоящее время больше половины курганских вахтовиков (45 из 88 человек) имеют положительный результатов исследований биоматериала на COVID-19. Остальные — контактные. Согласно письму Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 27 апреля 2020 г. № 02/8035-2020-24, инфицированные должны оставаться в лечебном учреждении или обсервации по месту нахождения. Контактные лица также переводятся в изолированное помещение на срок 14 календарных дней для наблюдения. Перелет — это дополнительный риск для их здоровья и здоровья тех, кто вынужден будет входить в контакт в процессе перелета. Как только повторные тесты повторят отсутствие заболевания у граждан, работающих вахтовым методом, будет оказано содействие по их возвращению домой. Просьба с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.

Компания-работодатель «СтройТрансНефтеГаз», чье дочернее общество «ГазАртСтрой» и нанимает рабочих, видит ситуацию совершенно иначе: люди должны ехать домой. И лишь для больных готов госпиталь на 120 мест с 39 медиками.

письменный ответ компании «СтройТрансНефтеГаз» 9 мая

3–9 мая 23 авиабортами с Чаяндинского месторождения было вывезено около 2,5 тыс. работников для прохождения обсервации в регионах проживания. 1100 своих жителей уже приняла Башкирия, 300 человек — Омская область, 200 человек — Томская область, 160 — Челябинская область, по 100 человек и более — Бурятия, Удмуртия и Оренбургская область, по одному борту также приняли Кемеровская и Волгоградская области, Пермский край и Татарстан. Также достигнуты договоренности о принятии и размещении в регионах проживания работников из Иркутской и Новосибирской областей, Алтайского края. Вылеты в эти регионы начнутся в ближайшее время. В активной стадии находятся переговоры с другими субъектами РФ. Заключен договор с авиаперевозчиком с целью обеспечения работников транспортом для возвращения домой. Вывозимые работники размещаются в санаториях, гостиницах и пансионатах со всей необходимой инфраструктурой и находятся под постоянным наблюдением медиков. Компания готова ежедневно направлять в регионы проживания до 500 работников месторождения с учетом складывающихся метеоусловий, загруженности и технической готовности аэропортов

«СтройТрансНефтеГаз» — это детище Геннадия Тимченко — образцово щелкнуло каблуками после того, как вся страна услышала, чем кормят и как живут ее — так получилось — кормильцы.

Например, те, кто в якутском морозе сваривает стальные трубы диаметром почти в полтора метра (1420 мм). Теперь компания кормит получше и стремится как можно скорее отправить рабочих по домам. А когда своих увидит Курган?

«Компания готова направить работников на обсервацию в Курганскую область, — отвечает «СтройТрансНефтеГаз». — С правительством Курганской области ведутся активные переговоры. Рассчитываем, что борт в регион вылетит на следующей неделе».

Неделя началась в нерабочий понедельник. 11 мая. В этот и предшествующие дни я добивалась от правительства Курганской области хотя бы намека на ответ о ходе переговоров. Вечером в пятницу (8 мая) приемная департамента информационной и внутренней политики не отвечала.

Борт ИЛ-76 МЧС России во время погрузки оборудования и медперсонала для отправки в Республику Саха. Фото: РИА Новости

Действующий пресс-секретарь Анастасия Гусарова и ее заместитель Юлия Фомина были недоступны. В понедельник 11 мая заместитель начальника пресс-центра Вероника Волкова посоветовала направить официальный запрос. А курганский журналист Михаил Белокрылов, которого екатеринбургский интернет-ресурс Ura.ru устами инсайдеров уже назначил с 6 мая новым пресс-секретарем губернатора — и о котором курганские коллеги говорят, что он ведет губернаторские хроники в соцсетях — тоже не вышел на первую линию.

— Я ничего не комментирую, — с досадой ответил по телефону Михаил на мой вопрос о статусе переговоров.

Как некогда среди казаков ходил рукописный текст «Молитвы при набеге», так среди жен вахтовиков — кривой скан письма генерального директора «СтройТрансНефтеГаза» Ивана Сибирева губернатору Шумкову. Дата 02.05.2020, тема «О размещении жителей Курганской области».

письмо Ивана Сибирева губернатору Шумкову «О размещении жителей Курганской области», 2 мая Уважаемый Вадим Михайлович!

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой на Чаяндинском газоконденсатном месторождении прошу Вас принять вахтовых рабочих — жителей Курганской области в количестве 100 человек, имеющих положительные и отрицательные результаты тестов на COVID-19, для организации режима самоизоляции. Оплату расходов по приему, размещению и питанию гарантирую.

Скан письма гендиректора «СтройТрансНефтеГаза» Ивана Сибирева

К слову, число жителей Курганской области среди работников компании, согласно вышеупомянутому ответу «СтройТрансНефтеГаза», — 84 человека. Но из них каждый важен.

Звоню заместителю зауральского губернатора Владимиру Архипову. Звонку он удивлен, а на вопрос о статусе переговоров относительно приема курганских вахтовиков с Чаянды отвечает:

— Не мой вопрос. Не уполномочен. Обращайтесь в пресс-службу.

Руки подрядчика готовы отдать вахтовиков дальше по цепочке — как вещь.

Больных и бессимптомных в надлежащие костюмы, несомненно, оденут и по воздуху рано или поздно перекинут домой. Социальная и экономическая реальность России-2020 превратила людей в объекты.

Здесь, в Кургане, кто-то «переговаривается» с бизнес-центром «Верейская Плаза III» в Москве — именно там находится офис «СтройТрансНефтеГаза» — о том, что делать с мужиками, сидящими среди лесов Сибири. Переговоры идут, не выходя на поверхность. Но итоги будут. И, надеюсь, сетевая пена мнений на них не повлияет: не все в регионе рады перспективе приезда больных и «контактных» земляков, но злобно-паническими «каментами» можно пренебречь.

Кто бы сомневался, что вернувшихся на родину чаяндинцев запрут в обсерваторе надежно. И будет у них время подумать, что такое «Сила Сибири», и в чем они приняли участие.

Потому что этот китайский вирус, а его происхождение из глубин Уханьского Южно-Китайского оптового рынка морепродуктов пока не оспорено никем, показал всем, кто еще мог бы сомневаться, чего стоит этот самый «восточный поворот» России. И проект, который меньше полугода назад, 2 декабря 2019 года, президент Путин совместно с председателем КНР Си Цзиньпином открыл в телеэфире, когда по его «разрешаю» глава «Газпрома» Алексей Миллер дал команду открыть линейный кран трубы «Силы Сибири». Под напором форс-мажора made in China обнажилась суть той роли, которая отведена русскому человеку в этой истории.

Две трети чаяндинских «блудных детей» — как правило, молодых и матерых мужиков — ждут. Пока небогатое государство на местах примет их из рук на миг отрезвевшего олигархата и отдаст, предварительно продезинфицировав, женам и матерям. И все — включая многих вечно больных от сострадания к народу гуманитариев — сочтут это за удачу.

По информации на вечер понедельника (11 мая), курганских вахтовиков вновь отправляют в поселок «73-й километр» для сдачи теста, который многие уже сдавали дважды. «Как можно выехать отсюда всем?» — крик чаяндинца на стене одной из закрытых групп в Сети. Терпение вахты на пределе.