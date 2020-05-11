Дельфины оказались «уткой», а пума правда спит у меня во дворе

Пока люди неделями сидят на изоляции, звери и птицы занимают пустые города. Отчасти это правда. Хотя многие из нас, вероятно, преувеличили способность «дикой природы» захватывать пространство, оставленное человеком. Два месяца карантина — это только для человека вечность, а для «дельфина в Венеции» (напомним, дельфин оказался уткой) — все-таки, наверное, еще маловато. Но все равно какие-то приключения диких зверей в городах успели случиться. «Новая» собрала истории из разных уголков мира и поговорила с экспертами-зоологами о том, чем обернется карантин для животного мира.

Утки у закрытого на карантин театра «Комеди Франсез». Фото: Reuters

Франция Утки ходили за билетами в «Комеди Франсэз»?

Вот два молодых оленя гуляют днем по пустому парижскому пригороду Буасси-Сен-Леже 12 апреля. В 16-тысячном городке исключительно скучно, молодежи делать совершенно нечего. Олени подошли было к пиццерии, но оказалось, что и этот очаг культуры питания закрыт на замок. Покачав рогами, олени покинули город. À Bois St léger ds le 94.



😍😍😍😍😍😍 pic.twitter.com/Rv1GB2TWSj — Mathilde Larrere (@LarrereMathilde) April 12, 2020

В Реймсе фотограф France-Presse заснял олененка на футбольном поле. Юниора можно понять: ФК «Реймс», еще недавно прозябавший в первой лиге, в этом сезоне был среди лидеров французского футбола. 1 апреля, когда новичок вышел на поле, еще не было известно о том, что чемпионат завершат досрочно (30-го) и «Реймсу» не суждено будет подняться в призеры. Косуля в городе Туру, Франция. Ее вернули в лес, никто не пострадал. Фото: полиция Туру 17 апреля молодая косуля решила прошвырнуться по городу Туру. Но оказавшись в центре, растерялась, стала метаться по улицам. Полицейские загнали бедняжку в здание. Потом позвали егеря. Потом отчитались: косулю вернули обратно в лес. «Очень снисходительные полицейские не оштрафовали эту косулю, которая все-таки гуляла без обязательного свидетельства о выходе из дома», — пошутила префектура полиции у себя на фейсбуке. На лыжной трассе в Куршевеле засекли волка. Видимо, в отличие от русских «медведей», волк на куршевельском спуске — экзотика (даже если спускается без лыж). О волке написали несколько СМИ. Для тех, кому Куршевель — дом родной, уточню: волка видели на трассе Chapelets. Русские сайты уверяют, что «трасса пользуется авторитетом у знатоков». Ну, извините, знатоки, на время карантина авторитетом здесь пользуется волк. Confinement, jour 7 : un loup vagabonde sur les pistes de ski désertées de Courchevel 🐺 pic.twitter.com/RaJmz9gc97 — Clément (@clementrse) March 23, 2020

В Аяччо, столице Корсики, по-хозяйски себя ведут так называемые «дикие» кабаны. Только если в мирное время они предпочитали приходить к многоэтажкам, когда стемнеет — и уже в сумерках низкопоклонствовать перед ужинающими на балконах туристами, выклянчивая еду, то теперь эти свиньи разгуливают по микрорайонам среди бела дня. Я был однажды осенью в Аяччо, и тоже, нарушая местные запреты, по доброте душевной подкармливал диких свиней домашней пиццей. Но то было еще в старые допотопные времена, когда люди могли летать на отдых, загорать на пляжах… Сейчас все подступы к морю во Франции для граждан закрыты — как минимум до начала июня. Но вот неподалеку от Аяччо, на известном курорте Портиччио, на белом песочке пляжа Mar e Sol расположились, не побоюсь этого слова, какие-то две коровы. На пляже в Нормандии совершил высадку тюлень. Газеты написали об этом под рубрикой «необычное». В национальном парке Каланки (рядом с Марселем) 7 апреля морской патруль засек недалеко от берега двух китов-полосатиков. Название у них уменьшительно-ласкательное, конечно, но вообще-то это гиганты каких поискать. Пресс-служба парка отметила, что прибытие полосатиков в эту зону, обычно густо занятую курортниками, событие из ряда вон. 2 rorquals ont été observés dans le @ParcCalanque🐳

Des images rares capturées par la patrouille ULAM13. Cette observation du 2ème plus grand animal au monde est un indice de + sur un potentiel effet du confinement sur le comportement de la faune sauvage. https://t.co/YWPadL0DXH pic.twitter.com/YnpbaOBEgC — Parc des Calanques (@ParcCalanques) April 8, 2020

В парижских водоемах другие масштабы — здесь много диких уток. Но эти утки, кажется, еще никогда в современной истории не чувствовали себя в городе так вольготно. Посмотрите на это видео, снятое «Новой» на проспекте у Эйфелевой башни, когда-то шумном. Но вот машины почти пропали, шум улетучился — и утки ходят по тротуару наравне с большими, суетливыми двуногими существами, которые теперь почти все время в масках. А вот журналист AFP заснял, как две утки гуляют у входа в театр Comedie Franсaise. И это уж совсем неслыханная вольность — не потому, что утки не имеют права тянуться к прекрасному, а потому, что на этом перекрестке обычно так же шумно, как на Тверской возле мэрии. Alors que la France continue son confinement, la faune reprend sa place dans la capitale. Les canards ne restent plus sur les quais de Seine mais se baladent désormais dans les rues calmes de Paris en début de soirée, près de la Comédie Française par exemple #AFP #covid_19 pic.twitter.com/mY2oBzYYuB — Agence France-Presse (@afpfr) March 28, 2020

«Утки есть во всех водоемах Парижа, тут ничего удивительного, — говорит орнитолог Фредерик Малер в эфире телеканала LCI. — Новое заключается в том, что теперь они ходят в Комеди Франсэз за билетами». «Мы теперь видим днем лисиц и куниц в парижских парках и садах. Притом что лиса, скорее, ночное животное, — говорит в интервью AFP Ксавье Жапьо, натуралист, эксперт мэрии Парижа по биоразнообразию. — И косули выходят днем в парижские леса — потому что теперь меньше гуляющих и бегающих». Жапьо подчеркивает: конечно, в город не пришли животные, которых здесь раньше не было. Нет, здесь все те же 1600 парижских видов. Только они осмелели и стали позволять себе чуть больше. Во время человеческого карантина им стало нечеловечески приятно жить. Я сам заметил: птицы в городе стали петь так хорошо, как никогда прежде. Возможно, мои карантинные «фантазии» позднее опровергнут орнитологи и прочие специалисты, которые уже пишут научные работы о поведении птиц и животных в условиях опустевших городов. «Птицам стало лучше. Можно предположить, что сейчас больше насекомых в парках, потому что за ними меньше ухаживают, их меньше обрабатывают. И цветы лучше цветут», — сказал в интервью радиостанции France Culture биолог, президент Национального музея естественной истории Брюно Давид. А еще в пустом городе людям стало проще замечать другие жизни. «Я видел зайцев у Дома инвалидов. Нагло гуляют по дорожкам мимо собора Святого Людовика», — написал я строчку для материала. Показал первому редактору — жене. «Сбавь пафос, — говорит. — Это кролики. Они годами живут в этом парке. Их заселили по программе мэрии». Ну ладно, кролики, ну ладно, заселились по протекции горисполкома. Но маму-утку с выводком утят на парижской кольцевой дороге (а это — как московское третье кольцо) кто-то видел раньше? Но вот 25 марта, всего через восемь дней после начала карантина, утки вышли прогуляться по восьмиполосной трассе. Семью заметили — и сообщили куда следует. В итоге миссию по охране гуляющих уток взял на себя отряд мотоциклистов префектуры полиции Парижа. Есть пример и посильнее — в городке Шампиньи-сюр-Марн, в шаге от Парижа, по дорогам общего пользования 10 апреля совершали вечернюю пробежку трое: зебра и две пони. И пусть теперь мы знаем, что они просто ушли в самоволку из зоопарка, но кто докажет, что они решились бы на этот шаг, если бы люди не «сели» на изоляцию? А еще карантин спас много жизней в дикой природе, говорит Ив Верильак, глава французской Лиги защиты животных: «Очень много гибнет каждый год под колесами, особенно весной, когда звери совершают небольшие миграции». Вот вам только один шокирующий пример: газета Le Monde в 2017-м писала о том, что каждый год во Франции погибает около 2 миллионов ежиков. 11 мая режим изоляции людей закончился — и дальше для зверей все может быть еще хуже, чем до карантина. У многих животных притупилось чувство опасности, говорит Брюно Риоттон-Ру, специалист Французского бюро по биоразнообразию. Кабаны в Париже. Кадр из видео Youtube Фотограф-анималист Эмманюэль Роже рассказала каналу France 3 о своей встрече с дикими кабанами 28 апреля на оживленной (в обычное время) дороге недалеко от города Буржа. Фотографиня притормозила и стала сигналить, чтобы дать кабанам возможность уйти. Но они не уходили с дороги, не боялись ни машин, ни сигналов, и она долго спокойно их снимала. «Кабаны олени, косули — они забыли, что асфальт — это пространство для машин, они усвоили плохую привычку не спеша переходить дорогу», — опасается Риоттон-Ру. Теперь зверям и птицам может понадобиться время, чтобы понять, что люди не изменились, — просто их ненадолго закрыли. Но кто даст зверям это время? Еще и голодные охотники вернутся в леса — напоминает Марк Жиро, вице-президент французской Ассоциации защиты диких животных. Кстати, доживем ли мы до того времени, когда охотников будут отправлять на карантин в камеры? А пока что их слишком много везде. Во Франции охотничьи билеты есть у 1 миллиона человек. Так что пришло время животным отправляться на самоизоляцию — от греха подальше. Юрий Сафронов, обозреватель «Новой», журналист RFI,

Париж

сша «А у меня во дворе пума спит на дереве!»

Лиса. Фото: Reuters Карантин может оказать влияние на дикую природу неожиданным образом, считает Пейдж Уоррен, эколог из Массачусетского университета в Амхерсте. «Мне будет интересно, станут ли такие существа, как койоты и лисы, вести себя более смело в американских городах», — сказала она. По словам исследователей, изменения, вероятно, будут незначительными. Городские лисы и койоты могут выбраться из своих укрытий, а птицы могут смелее бродить по улицам. Защитники природы во Флориде сообщили, что морские черепахи с кожаными панцирями чувствовали себя гораздо смелее в то время, когда пляжи и парки были закрыты. Теперь они открываются снова. В марте, когда чикагский аквариум Shedd был закрыт для публики, у пингвинов появилась возможность осмотреть свой дом, поскольку вокруг не было никого из посетителей. Пингвины покинули свои жилища в аквариуме и отправились на прогулку. Этот пингвин по имени Веллингтон встретил кита-белуху в аквариуме Shedd в Чикаго. Мелкие млекопитающие, такие как белки, мыши, крысы, скунсы и опоссумы, всегда жили в американских городах. Большинство этих животных ведут ночной образ жизни, проводят свои дни, спя в кустах, подвалах или канализации, а затем выходят на охоту или собирают пищу ночью. Новым является то, что более крупные животные, которые когда-то жили только в пустыне, все больше и больше попадают в города. Олени в поисках еды стекаются в города, чтобы жевать кустарники, газоны и сады. Они прибегают, спасаясь от пум (или кугуаров, их еще называют горными львами). Специалисты отмечают, что именно олени убивают и травмируют больше американцев, чем любое другое животное — и не своими рогами, а бросаясь на машины, что приводит к многочисленным авариям. Пумы любят оленей, как люди — мороженое. Но они боятся людей, поэтому следуют за оленями в города только тогда, когда они действительно голодны. Красные лисы почти не боятся и сейчас больше сосредоточены в городах, чем в дикой природе. И медведи регулярно посещают города, чтобы совершать набеги на мусорные баки. Пума однажды пыталась проникнуть в гостиницу в Рено, штат Невада, а другая жила в Гриффит-парке в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, почти пять лет. Черные медведи зимовали под домами в пригородах в штате Нью-Джерси и иногда врывались в домики или автомобили во многих городках, расположенных рядом с горами. Койоты могут быть самыми смелыми четвероногими мигрантами в городах и поселках. Они были замечены в нескольких милях от Белого дома и теперь населяют некоторые из крупнейших городов Америки. Койотов много в Чикаго, штат Иллинойс, и их даже заметили в большом, многолюдном парке развлечений Navy Pier. Они охотятся за едой (в основном, мыши и крысы) каждую ночь после сна в кустах. Еноты, у которых лапы немного похожи на человеческие руки, неоднократно были обнаружены, открывающими банки и двери холодильников в поисках еды в домах. Крупнейшая в мире городская колония летучих мышей находится в Остине, столице штата Техас. Около 1,5 миллиона из них живут под мостом на улице Конгресса, и каждое лето сотни тысяч человек наблюдают за их массовым вылетом на закате. Крокодил в американском городе. Кадр Youtube В Майами и других городах Флориды встречаются аллигаторы, но, несмотря на свою репутацию, они редко нападают на людей. Жители Флориды находят аллигаторов в своих гаражах и бассейнах. Многие виды змей любят воду, поэтому они часто проскальзывают в гидромассажные ванны. В Майами пожарная часть неоднократно вытаскивала из бассейна питонов, длина которых может достигать 12 футов — два человеческих роста. Склоны холмов, которыми когда-то управляли койоты, теперь покрыты домами, а болота, которые когда-то патрулировали аллигаторы, осушались, чтобы стать полями для гольфа. Некоторые животные просто отказываются покидать свои дома после въезда людей. Поскольку города и фермы занимают все большую часть земли, дикая природа сокращается, вынуждая диких животных идти в города в поисках еды. Содержимое мусорных баков и канализационных труб для них — все, что можно съесть. Самые умные, наиболее адаптируемые животные обнаруживают, что даже во время засухи в городах есть вода, где газоны все еще поливают, а пруды для гольфа остаются полными. Дикие животные, которые кажутся застенчивыми и безвредными, могут укусить или причинить вам боль, если вы подойдете слишком близко. Выдавать еду — тоже плохая идея, потому что они будут возвращаться. Домашние животные подвергаются большему риску, чем люди. Кошек и маленьких собак следует ночью держать дома, если вы живете рядом с койотами, и следует избегать выгуливания собак рядом с водоемами Флориды, где могут скрываться аллигаторы. Дикие индейки были замечены бродящими по пригородам в нескольких городах Северной Америки, включая Батон-Руж (Луизиана) и Остин (Техас). Неясно, когда именно угроза коронавируса пройдет, но эти индейки, возможно, не захотят оставаться на улицах, когда в конце ноября наступит День Благодарения. Брюс Боровски, видеооператор в Боулдере, штат Колорадо, прогуливался по главной пешеходной полосе студенческого городка на прошлой неделе, когда неожиданно на вершине дерева, рядом со зданием, он увидел спящую пуму. На Жемчужной улице, которая обычно полна посетителями ресторанов и магазинов и студентами Университета Колорадо было пустынно. Ничто не разбудит пуму в «городе-призраке». Пума на дереве во дворе жилого дома. Фото: Bruce Borowsky «Я живу в Боулдере 30 лет, и никогда раньше не видел пуму, — сказал Боровски. — А ведь я режиссер и постоянно снимаю на улице. Животные чувствуют, что людей не так много, и они выходят к нам все больше. Ждем, когда медведи выйдут из зимней спячки, и увидим, насколько они наглые». Александр Панов, соб. корр. «Новой»,

Вашингтон

Великобритания Диких коз интересует, почему люди перестали портить природу

В конце марта крупнейшие телекомпании мира обошли кадры «набега» диких кашмирских коз на небольшой валлийский город Лландудно (Llandudno). Дикие козы живут на Великом Орме — известняковом мысе на побережье Северного Уэльса еще с викторианских времен. Людей они не любят и спускаются с Большого Орма только в ветреную погоду, заходя лишь на самые окраины Лландудно. Но уже через неделю после объявления карантина они вошли в город под покровом ночи, как на разведку, и были выпровожены полицией. На следующий день они явились снова, какой-то любитель насчитал 122 голов! «Разграбление» города продолжалось несколько дней. Козы щипали живые изгороди и цветы в садах. Жители умилялись — набеги превратились в развлечение и повод для шуток. Не только козы заинтересовались, почему люди вдруг перестали портить природу. В городок Гарольд Хилл в Эссексе в начале апреля пришло около двух десятков оленей — взрослых особей и малышей, сообщила The Sun. В Англии в карантин при условии соблюдения социального дистанцирования раз в день разрешено гулять или заниматься спортом, так что гости получали угощение от редких прохожих и не боялись его взять. Олени пришли, вероятно, из расположенного неподалеку национального парка Дагнам Парк (Dagnams Park) на северо-востоке большого Лондона. Лондон. Олени пришли На днях в графстве Кент у деревни Андерривер заметили тигра. Встретить «гостя» по тревоге немедленно отправилась вооруженная полиция и вертолет, сообщила «Би-би-си». Сразу выяснилось, что за хищника бдительные граждане приняли скульптуру из проволоки и эпоксидной смолы, которую 85-летняя художница Джульет Симпсон выставила в лес за домом еще 20 лет тому назад. В Британии и до всякого карантина прямо в Лондоне можно было встретить белок, лис (сама видела пару раз в Гринвиче) и зайцев. За время карантина лисы, ежи, барсуки, олени стали еще менее пугливы. Социальные сети и пресса сообщают о появлении горностаев, куниц и даже бобров. В стране защиту дикой природы активно поощряют на всех уровнях, начиная с правительственного. У моей знакомой, живущей под Лондоном, сотрудник муниципалитета под славным названием «Район трех рек» подкармливал в прошлом году муравьев. Это прямо входило в его обязанности: кормить хлебом, размоченным в воде с медом жителей двух муравейников, перенесенных из соседней округи. Не все, впрочем, наши «меньшие братья» наслаждаются преимуществами локдауна. Вороны стоят перед вызовом стать вегетарианцами: движение на дорогах острова сократилось как минимум на 75%, соответственно, на обочинах дорог стало меньше сбитых животных. Евгения Диллендорф, соб. корр. «Новой»,

Лондон

Бельгия Через сто лет вернулись волки

Во двор дома, где я живу, хоть он и в зеленом спальном районе, но все же в городе Брюсселе, часто по ночам заходит лис. Он даже привык к фонарю, что зажигается от присутствия всего движущегося, и не боится. А недавно я видел, как молодая лисица, высунув язык, перебежала через большой паркинг супермаркета и засеменила по тротуару смежной улицы. Эта смелость вовсе не связана с приходом коронавируса, она была и до него. Здесь в городах не редкость дикие зверушки: лисы, белки, ежи, а на окраинах, в примыкающих лесопарках, косули и даже кабаны. Не говоря о всяких там диких утках и прочих лебедях. Страна как за увлекательным сериалом следит за судьбой единственного волка-самца Акелы, обосновавшегося в Валлонии. А министр окружающей среды Фландрии объявил, что единственная волчья пара, «прописавшаяся» в этом регионе — Ноэлла и Август, ожидает приплода. Волк вернулся в Бельгию, где его не было более ста лет. Не сказать чтобы сожительство человека и животного в густонаселенной европейской стране было абсолютно бесконфликтным. Но если человек тратит многие миллионы евро на строительство зеленых экодуков через скоростные автомагистрали, то можно быть более или менее спокойным за судьбу местной фауны. Экологическое сознание появляется не сразу, а воспитывается десятилетиями, если не веками, сравнительно обеспеченными людьми. Прошло сто лет, прежде чем бельгийцы решили, что и волков не надо убивать. Фото: EastNews Сюжеты о появлении диких животных в опустевших городах приходят из разных мест, хотя сам я здесь такого не видел. Где-то в этом смысле пандемия дала дикой природе передышку от обременительного соседства с человеком. Но старший менеджер программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) по Южной Африке Джо Шоу сообщает, что коронавирус представляет серьезную угрозу для природных парков и охраняемых территорий по всему миру. Туризм служит основным источником финансирования для многих из них. «Мы обеспокоены последствиями этой потери доходов для нашей работы по защите дикой природы, — написал он на сайте WWF. — Существует риск потери работы и ослабления поддержки со стороны местного населения, живущего вокруг парков. Эта поддержка важна в борьбе с бедностью, браконьерством и давлением на природные ресурсы». Природоохранный туризм — это живительный источник средств к существованию, он способствует равновесию интересов людей и природы. Площадки наблюдения за дикой природой, содержание сафари-домиков, проживание туристов в семьях и продукция ремесел обеспечивают множество рабочих мест, помогают воспитывать экологическое поведение. 24 апреля Джо и его коллеги с ужасом узнали о жестоком преступлении в национальном парке Вирунга. Зверски убиты двенадцать экоохранников, водитель и четверо местных жителей. По данным конголезской организации, которая управляет парком, нападение совершила группировка DSOR («Силы освобождения Руанды»). Она получает финансирование от незаконной добычи и контрабанды угля из парка Вирунга. Этот бизнес угрожает как парку, так и обитающим в нем гориллам. Браконьерство и разрушение среды обитания — это главные угрозы выживанию многих видов во всем мире. По оценкам, мировой оборот дикой природы составляет от 5 до 23 миллиардов долларов в год. Экологическая охрана — это профессионалы, которые ограничивают эти риски. WWF опасается, что экономический спад и отсутствие туристов ослабят природоохранный сектор. Снижение доходов отразится на управлении парками и охраняемыми территориями, на зарплате экоохранников и оплате услуг местных жителей. Организация ищет пожертвований частных спонсоров, но и это на фоне глубокого всемирного кризиса проблематично. Александр Минеев, соб. корр. «Новой»,

Брюссель

Комментарии экспертов



Никита Чернецов

«Все это абсолютно обратимо»

Никита Чернецов, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН, директор Зоологического института РАН:

— Я думаю, что большая часть этих историй — о животных, которые и так живут в городе. Ежики не пришли в города. Лисы тоже не пришли в города. Они там живут, только по-тихому. Что их привлекает? Здесь есть ресурсы — пища. В городе можно неплохо поживиться. Город генерирует огромное количество всякого съестного, особенно сейчас, когда люди живут достаточно богато и выбрасывают много того, что еще можно съесть. Прежде всего, это, конечно, помоечные животные, которые в состоянии рыться в мусоре. Например, еноты, куницы, да много еще кто. В городе не так мало диких животных — много больше, чем заметно невооруженным глазом. Они живут в парках, прячутся по подвалам, выходят ночью. Днем их не видно, потому что днем много людей, которых они все-таки побаиваются и стараются на глаза не показываться.

Так вот, когда количество людей на улицах резко сократилось, они начали высовывать свой нос и днем тоже, стали исследовать, что тут есть. Поэтому их и видят. Есть, конечно, истории, которые на это не спишешь, но это отдельные случаи. Бегемоты, например. Или когда горные козлы ходят по улицам Эйлата в Израиле. Тут они действительно пришли из пустыни, зашли, как говорится, посмотреть, что здесь такое происходит. Они дикие и очень боятся людей, а тут вот прошли рано утром по городу. Но это, скорее, исключения. А вот аллигаторы во Флориде всегда были проблемой.

Обнаружить аллигатора у себя на заднем дворе в некоторых районах Флориды — дело вполне обычное и без карантина.

И на улицах они не редкость. Там даже есть специальные фирмы, которые ловят их на вашем дворе и перевозят в ближайшее болото.

Что будет дальше? Карантин закончится, люди снова заполнят улицы, а животные опять попрячутся. Кто-то уйдет совсем из города — тот, кто сюда действительно случайно зашел. А тот, кто в городе живет, так и будет жить. О каких-то изменениях в поведении речи нет. Все это абсолютно обратимо. Принципиально это ничего не изменит. То, что рекреационная нагрузка несколько уменьшилась. Ну, понимаете, чтобы были серьезные изменения, нужно, чтобы она уменьшилась лет так на десять. Но столько мы в карантине не просидим. Три месяца, шесть месяцев — ничего не изменят. Животные прекрасно знают, где в них стреляют, а где не стреляют. И гуси будут прекрасно кормиться в одних местах и высоко летать в других местах, это известный пример.

Ну да, можно сделать прикольные фоточки, набрать в интернете много лайков, но это ничего не изменит. Это не то, что животные узнали, что у человека появился страшный вирус, и теперь захватывают человеческие территории. Нет, такого не будет.

Записала Екатерина Гликман, «Новая»

Михаил Блинников

«Природа не терпит пустоты»

Михаил Блинников, профессор биогеографии Сэнт-Клаудского государственного университета, Миннесота, США:

— В последние два месяца накопились наблюдения над природой в городе (в первую очередь, над млекопитающими), позволяющие предполагать, что ограничения в передвижении людей, вынужденных сидеть дома, освобождают городскую среду для диких животных. В мировых СМИ появились рассказы о варанах, плавающих в опустевших бассейнах отелей Таиланда, бегемотах на пляжах Мозамбика, дельфинах в каналах Венеции и так далее.

Что касается России, то однозначно ответить на этот вопрос нельзя, не установив некоторые параметры. Во-первых, идет ли речь о статистически достоверных изменениях во встречаемости конкретных видов в городских условиях? Для этого нужно проводить активный мониторинг в течение нескольких месяцев и даже лет. Во-вторых, если мы находим подобные зависимости в некоторых случаях, связано ли появление подобных результатов действительно с эффектом карантина, или это случайная корреляция? Вкратце, ответы на оба вопроса для городов России пока отрицательные.

Российская самоизоляция совершенно не сравнима по жесткости с изоляцией, бывшей в Китае, но значительно жестче, чем во многих западных странах, по крайней мере, по сравнению с большинством стран Европы и особенно с США. Опрошенные нами эксперты в Москве и Новосибирске сообщили, что влияние карантина вряд ли еще заметно статистически, так как требуется более длительное время наблюдений и значительно более драконовское применение законов о нарушении карантина для выявления заметных трендов. Коллеги из Татарстана и Алтайского края также не заметили значительных изменений в поведении фауны в этих регионах, кроме охотничьих видов, так как весеннюю охоту запретили.

В смысле изучения заметных изменений парадокс ситуации в том, что ученые и интересующиеся любители не могут официально продолжать наблюдения в природе по причине введенных ограничений на передвижения по городу и в регионах. Сейчас набирает популярность сбор данных на платформе iNaturalist (и подобных ей) с помощью смартфонов. В идеале любой заинтересованный гражданин может загружать свои фото природных объектов (растений, животных) в своем районе в глобальную базу данных с указанием их географической привязки и систематической принадлежности и таким образом отслеживать изменения в распространении тех или иных видов. Однако в условиях домашней изоляции и слежки за нарушителями режима по геокоординатам любые вылазки на природу становятся рискованными. Проведение акции Cities Naturalist Challenge в этом году оказалось сильно усложненным эпидемией коронавируса, однако многочисленные волонтеры выявили сотни популяций редких видов по 18 городам России.

Так что, пока научно подтвержденных результатов влияния карантина на живую природу городов России мало. Некоторые интересные наблюдения: например, широкое распространение лис и исчезновение воробьев с придомовых территорий в Москве отмечалось задолго до карантина и связывалось с изменением экологии города в процессе массовой застройки (лисы вытесняются с застраиваемых пригородов в город) и тотальной замены традиционных луговых газонов на монокультурные европейские (исчезает корм для воробьев). Опрошенные эксперты выразили скепсис по поводу того, что замедление темпов строительства и ухода за газонами сильно изменят ситуацию на промежутке в несколько недель.

Значительно более беспокоит их продолжающиеся разговоры о грядущем капитальном строительстве в Москве и ближнем Подмосковье в черте лесопаркового защитного пояса по программе реновации. Хотя работы приостановлены, уже с 12 мая ожидается возобновление некоторых строительных работ, включая постройку юго-восточной хорды через могильник радиоактивных отходов у платформы Москворечье. В Ивантеевке общественность встревожена возможными якобы санитарными рубками в самый разгар карантина и в период максимального гнездования птиц.

В любом случае, природа не терпит пустоты, и наши потомки спросят с нашего поколения, кто допустил столь безответственное нарушение общей городской природной среды.

Записал Андрей Заякин, «Новая»