Неизвестный Берлин, май 45-го
Снимки Ильи Аронса и Валерия Гинзбурга открылись лишь 75 лет спустя
В августе я возвращалась из Израиля в Москву, и по дороге в аэропорт таксист рассказал мне, что он сын фронтового оператора Ильи Аронса и у них с братом Владимиром сохранился архив отца. Еще один домашний «берлинский» архив обнаружился за год до того; я снимала фильм про Александра Галича и случайно увидела фотографии, сделанные его младшим братом Валерием Гинзбургом. Он был оператором, работал с Шукшиным, снимал аскольдовского «Комиссара». Пути архивов неисповедимы…
Илья Аронс и Валерий Гинзбург увидели Берлин в мае 45-го. Это два очень разных взгляда. Один — опытного фронтового оператора, хорошо понимавшего, что именно он снимает. И другой — студента-вгиковца, который вскоре станет гениальным оператором, но пока фиксирует мгновения и атмосферу тех незабываемых дней. Весной 1945 года вместе с Советской армией они — фронтовые операторы — вошли в Берлин и запечатлели Победу.
Фронтовой оператор Илья Аронс вошел в столицу рейха вместе с войсками 1-го Белорусского фронта 1 мая 1945 года. В июне именно этот фронт был преобразован в Группу оккупационных советских войск в Германии, и он был оставлен при ее штабе до 1946 года. Так Илья Аронс стал свидетелем и хроникером исторических событий. Все это время он не расставался не только с камерой, но и с фотоаппаратом. Но если на камеру он снимал официальную хронику, то фотографии делал для себя.
В его объектив попадали маршалы Жуков и Рокоссовский, Константин Симонов и Роман Кармен, первые встречи с американскими союзниками на Эльбе и главнокомандующий британскими оккупационными войсками в Германии сэр Бернард Лоу Монтгомери, берлинские кафе и регулировщики… Он снимал Военный совет 1-го Белорусского фронта перед штурмом Берлина, подписание капитуляции в Карлсхорсте и Декларации о поражении Германии… И еще операторы, передавая друг другу фотоаппараты, делали, как мы бы сейчас сказали, что-то вроде «селфи» — на фоне Рейхстага и Рейхсканцелярии, Бранденбургских ворот и Курфюрстендамм, и за всем этим вставал тревожный Берлин и их победная весна 45-го. Многие берлинские фотографии, где Илья Аронс в кадре, были сделаны его лучшим другом Евгением Халдеем.
Вернувшись в Москву весной 1946-го, Илья Аронс сложил военные пленки в картонную коробку. Спустя почти 30 лет его архив увезли с собой в Израиль сыновья Владимир и Александр. И там однажды открыли эту коробку, а из нее выпал боевой патрон. Так они начали восстанавливать и изучать фронтовые фотографии отца…
Валерий Гинзбург был отправлен в Германию в числе группы студентов ВГИКа в мае 1945 года — на «Киностудию Бабельсберг», главный центр киноиндустрии Третьего рейха. Именно здесь, в пригороде Потсдама, хранились пропагандистские киножурналы времен войны «Немецкое еженедельное обозрение» (Die Deutsche Wochenschau). Их курировал лично Геббельс, его министерство пропаганды свозило в Бабельсберг фильмы из всех оккупированных стран Европы. Студенты операторского факультета под руководством профессора ВГИКа, лучшего в стране специалиста по кинотехнике Евсея Михайловича Голдовского должны были отобрать кинокамеры, цейсовские объективы, монтажное оборудование для вывоза в СССР. Им выдали военную форму и капитанские погоны. Так Валерий Гинзбург попал в Берлин. Еще по дороге — они ехали через Польшу — он начал делать фотографии. Пленки сложил в конверт. Они увидели свет 75 лет спустя.
Елена Якович —
специально для «Новой»
P.S.
Работы Ильи Аронса и Валерия Гинзбурга представлены на хроникальной выставке «Неизвестный Берлин, май 45-го» в Еврейском музее и Центре толерантности, посвященной Дню Победы. Ее можно увидеть онлайн на сайте музея, а вживую — после снятия карантина
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