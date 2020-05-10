Неизвестный Берлин, май 45-го

В августе я возвращалась из Израиля в Москву, и по дороге в аэропорт таксист рассказал мне, что он сын фронтового оператора Ильи Аронса и у них с братом Владимиром сохранился архив отца. Еще один домашний «берлинский» архив обнаружился за год до того; я снимала фильм про Александра Галича и случайно увидела фотографии, сделанные его младшим братом Валерием Гинзбургом. Он был оператором, работал с Шукшиным, снимал аскольдовского «Комиссара». Пути архивов неисповедимы…

Берлин в объективе. Фото: Валерий Гинзбург

Илья Аронс и Валерий Гинзбург увидели Берлин в мае 45-го. Это два очень разных взгляда. Один — опытного фронтового оператора, хорошо понимавшего, что именно он снимает. И другой — студента-вгиковца, который вскоре станет гениальным оператором, но пока фиксирует мгновения и атмосферу тех незабываемых дней. Весной 1945 года вместе с Советской армией они — фронтовые операторы — вошли в Берлин и запечатлели Победу.

Фронтовой оператор Илья Аронс вошел в столицу рейха вместе с войсками 1-го Белорусского фронта 1 мая 1945 года. В июне именно этот фронт был преобразован в Группу оккупационных советских войск в Германии, и он был оставлен при ее штабе до 1946 года. Так Илья Аронс стал свидетелем и хроникером исторических событий. Все это время он не расставался не только с камерой, но и с фотоаппаратом. Но если на камеру он снимал официальную хронику, то фотографии делал для себя.

Летняя веранда знаменитого пивного ресторана Kurf rstenkeller, работавшего при отеле Hotel am Zoo (в кадре видна его вывеска, существует до сих пор) на знаменитом бульваре Курфюрстендамм в американском секторе. Поскольку пиво исчезло ещё во время войны, посетители, скорее всего, пьют эрзац-кофе. Фото: Илья Аронс

В его объектив попадали маршалы Жуков и Рокоссовский, Константин Симонов и Роман Кармен, первые встречи с американскими союзниками на Эльбе и главнокомандующий британскими оккупационными войсками в Германии сэр Бернард Лоу Монтгомери, берлинские кафе и регулировщики… Он снимал Военный совет 1-го Белорусского фронта перед штурмом Берлина, подписание капитуляции в Карлсхорсте и Декларации о поражении Германии… И еще операторы, передавая друг другу фотоаппараты, делали, как мы бы сейчас сказали, что-то вроде «селфи» — на фоне Рейхстага и Рейхсканцелярии, Бранденбургских ворот и Курфюрстендамм, и за всем этим вставал тревожный Берлин и их победная весна 45-го. Многие берлинские фотографии, где Илья Аронс в кадре, были сделаны его лучшим другом Евгением Халдеем.

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Вернувшись в Москву весной 1946-го, Илья Аронс сложил военные пленки в картонную коробку. Спустя почти 30 лет его архив увезли с собой в Израиль сыновья Владимир и Александр. И там однажды открыли эту коробку, а из нее выпал боевой патрон. Так они начали восстанавливать и изучать фронтовые фотографии отца…

Первый немецкий регулировщик уличного движения пришел на смену красноармейским девушкам с флажками. Фото: Илья Аронс

Валерий Гинзбург был отправлен в Германию в числе группы студентов ВГИКа в мае 1945 года — на «Киностудию Бабельсберг», главный центр киноиндустрии Третьего рейха. Именно здесь, в пригороде Потсдама, хранились пропагандистские киножурналы времен войны «Немецкое еженедельное обозрение» (Die Deutsche Wochenschau). Их курировал лично Геббельс, его министерство пропаганды свозило в Бабельсберг фильмы из всех оккупированных стран Европы. Студенты операторского факультета под руководством профессора ВГИКа, лучшего в стране специалиста по кинотехнике Евсея Михайловича Голдовского должны были отобрать кинокамеры, цейсовские объективы, монтажное оборудование для вывоза в СССР. Им выдали военную форму и капитанские погоны. Так Валерий Гинзбург попал в Берлин. Еще по дороге — они ехали через Польшу — он начал делать фотографии. Пленки сложил в конверт. Они увидели свет 75 лет спустя.

Елена Якович —

специально для «Новой»

Освобожденные «остарбайтеры», «восточные рабочие» или «гражданские русские», угнанные из оккупированных районов СССР на работу в Германию. Они одеты в немецкие гимнастерки. Фото: Валерий Гинзбург

Дети Берлина. Фото: Валерий Гинзбург

P.S. Работы Ильи Аронса и Валерия Гинзбурга представлены на хроникальной выставке «Неизвестный Берлин, май 45-го» в Еврейском музее и Центре толерантности, посвященной Дню Победы. Ее можно увидеть онлайн на сайте музея, а вживую — после снятия карантина