Импульс Саакашвили

Не вице-премьер, ответственный за проведение реформ, а глава Исполнительного комитета реформ (ИКР), консультативно-совещательного органа при президенте Украины — нынешний статус Михаила Саакашвили. Соответствующий указ президент подписал 7 мая.

«Верю, что Саакашвили сможет придать импульс Национальному совету реформ (головной структуре, включающей Исполком реформ, — О. М.) и поможет в осуществлении важных изменений в жизни страны», — так объяснил Зеленский свое решение.

Напомню: ранее Михаил Саакашвили встречался с депутатами от «Слуги народа», отвечал на вопросы, говорил о собственной стратегии, если займет должность вице-премьера. Но одна из сторон пришла к выводу: нужного количества голосов в Раде этот кандидат не наберет, нечего и пробовать, то есть вносить в повестку сессии…

Наблюдатели ждали развязки: станет ли Зеленский «давить» на фракцию, продвигая Михаила Николаевича в правительство, найдет другой вариант трудоустройства либо вовсе откажется от идеи сотрудничества с Саакашвили? Посольство Грузии в Украине тоже весьма нервно отреагировало на перспективу появления экс-президента Грузии на топ-позиции в украинской исполнительной власти.

Исполком реформ — структура, которая занимается подготовкой предложений по стратегическому планированию преобразований в стране и следит за их реализацией. На заседания комитет должен собираться не реже одного раза в месяц. Национальный совет реформ создали в 2014-м, по инициативе Петра Порошенко. Тогда в ИКР входили зам. главы администрации президента, чьи полномочия включали мониторинг реформ во всех сферах, один из членов Кабмина (по согласованию с премьер-министром) и один из глав парламентских комитетов (по согласию).

Указом действующего президента Исполнительный комитет реформ реформирован. Теперь ИКР состоит из руководителя и его заместителя — Михаила Саакашвили и Александра Ольшанского, президента холдинга Internet Invest Group и еще ряда компаний, а также известного общественного деятеля. Оба назначенца, соответственно, входят в состав Национального совета реформ, возглавляемого непосредственно главой государства.

До сих пор ни деятельность Нацсовета реформ, ни его исполнительного органа ничем особым не запомнились. За исключением давнишнего случая, связанного с публичной, под телекамеры, перепалкой по ходу заседания Михаила Саакашвили, в ту пору руководителя Одесской облгосадминистрации, с министром внутренних дел Арсеном Аваковым. Того самого заседания, где в полемике перешли на личности, а в ответ на передразнивание «бе-бе-бе» на обидчика был выплеснут стакан воды… Вероятно, оппоненты имеют шанс встретиться на аналогичном рабочем мероприятии в офисе президента и сейчас. Нынешняя позиция Михаила Николаевича за круглым столом гораздо более выигрышна. Именно председатель ИКР инициирует заседания Нацсовета реформ и рассмотрение на них вопросов по определенным направлениям. Допустим, он может инициировать вопрос, связанный с реорганизацией правоохранительных органов…

Уже после назначения Михаила Саакашвили глава МИДа Грузии Давид Залкалиани сообщил, что отзывает грузинского посла из Киева для консультаций, хотя уточнил, что о разрыве дипломатических отношений или о прекращении стратегического партнерства речь не идет ни в коем случае. «Это ошибка, — отреагировал Владимир Зеленский, подчеркнув, что не намерен действовать симметрично и отзывать из Тбилиси украинского дипломата. — Мне кажется, что после консультаций все стороны поймут, что в каждой стране кадровая политика касается той страны и тех граждан, которые живут в этой стране».

Сам Михаил Саакашвили тоже прокомментировал свершившееся в фейсбуке и в эфире телеканала «1+1». Он назвал решение Зеленского «неординарным шагом», свидетельствующим о смелости — мол, против выступало «огромное множество людей».

Председатель ИКР рассказал, на чем намерен прежде всего сосредоточить усилия: «Сейчас в Украине идет большой кризис, связанный с коронавирусом в мире. Первое, что надо сделать, чтобы помочь экономике, это освободить бизнес от административного вмешательства. Есть большое количество регуляций, от которых надо избавляться. Убрать бессмысленные регуляции в налоговой сфере, в таможне, где заполняют большое количество бумажек. Все, что касается свободы ведения бизнеса».

Работа в ИКР не предусматривает оплаты. Но офис председателя Исполкома, по словам Михаила Николаевича, располагается на улице Банковой, в здании офиса президента Украины — оба они хотят радикальных перемен.