«Я такой классной команды еще не видел!»

22 апреля главной новостью Украины оказалась не сводка с коронавирусного фронта, а то, что президент Владимир Зеленский предложил Михаилу Саакашвили должность вице-премьера по реформам в правительстве Дениса Шмыгаля. Об этом Саакашвили незамедлительно написал в фейсбуке. В офисе президента информацию подтвердили — Зеленский встречался с Саакашвили, они обсудили его предложения о возможной помощи правительству, в том числе на международной арене.

Бывший президент Грузии, бывший глава Одесской облгосадминистрации, бывший друг и однокурсник пятого президента Петра Порошенко, превратившийся в его главного внутреннего врага, которого лишили полученного украинского гражданства и после погони по крышам, что завершилась силовым задержанием, выдворили за пределы страны, вернулся в Киев сразу после победы Зеленского на выборах. В мае 2019 года указом нового президента Михаилу Саакашвили вернули гражданство. Против обыкновения, он избегал общения с прессой и на вопросы, ждать ли теперь возвращения и в первую лигу национальной политики, отвечал уклончиво: мол, мечтает трудиться на благо Украины, своей второй родины, а разные избирательные кампании — нет, это пройденный этап.

Еще не забыв взрывной характер Михо, журналисты предполагали: в «засаде» он просидит недолго, непременно ввяжется в драку — конечно, выражение фигуральное. Тем более раздражителей хватало. Петр Порошенко возглавлял одну из оппозиционных фракций в Раде. Министр внутренних дел Арсен Аваков, также давний антипод Саакашвили, не только остался бессменным членом Кабмина, но даже укрепил собственные позиции, претендуя, по слухам, на роль регента-советчика по ключевым вопросам при молодом правителе. Но прогнозы не сбывались. Михаил Николаевич практически пропал из медийного поля.

Тем сенсационней прозвучало сообщение сейчас. Наблюдатели бросились строить догадки:

Зеленский тяготится увеличением удельного веса Авакова во всех сферах, куда ни кинь, потому Саакашвили призван сыграть роль противовеса, тут чисто аппаратный прием.

В соцсетях мнения разделились. Часть готова была заключать пари, через какой промежуток времени президент Зеленский, о котором Саакашвили отзывался исключительно комплиментарно, — «Он глубоко разбирается в ситуации!», — превратится для Михаила Николаевича в абсолютное зло. Другие продолжали стоять на позициях веры: в Грузии у Михо получилось запустить реформы? Ну вот, пусть повторит.

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В комментарии интернет-издания «НВ» («Новое время») один из главных местных экспертов по грузинской теме Бачо Корчилава назвал Саакашвили «торпедой, которая может стать бомбой». Мол, человек он очень продуктивный, но сумеет ли раскрыть свой потенциал внутри системы, где немало представителей прошлой политической команды? Не станет ли его пока гипотетический приход в правительство просто сотрясением основ?

Затем с изданием побеседовал и сам Михаил Николаевич. Суть: «Я собираюсь работать, а не конфликтовать и равноудаляться ото всех. Приоритетные направления — переговоры с МВФ и дерегуляция. В приоритете должен быть украинский народ. Сейчас страной управляют 5–6 человек, действует феодальная олигархическая система. Прежде всего нужно расширять средний класс, нужно быстрое развитие экономики. Парламент должен стать важным драйвером в реализации реформ».

Вскоре замглавы парламентской фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук сказала медиа, что в пятницу, 24 апреля, до начала внеочередного заседания Рады, депутаты из монобольшинства увидятся с претендентом на вице-премьерское кресло. Для многих из них «вариант Саакашвили» оказался неожиданным, для иных — неприемлемым. Потому, по свидетельствам источников, во фракции условились: на голосование,

в зал, вопрос вынесут лишь в том случае, если Михаил сумеет убедить в своей безальтернативности не менее 70 процентов «слуг».

Надо уточнить: должности вице-премьера по реформам до сих пор в правительстве Украины не существовало. В случае положительного исхода Саакашвили становился вице-премьером без портфеля, то есть без профильного министерства, которому пришлось бы работать по локальным темам и программам.

Встреча с фракцией Зеленского в культурно-выставочном центре «Парковый» прошла, судя по видео, которое транслировал через ФБ заместитель главы фракции Максим Ткаченко, эмоционально. Саакашвили явился в прекрасном расположении духа, без медицинской маски, фотографировался в обнимку с депутатами (часть из них тоже стягивала маски с лиц — мол, никто ничего не боится!). Посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе к этому часу уже дал комментарий «Интерфаксу-Украина»: официальный Тбилиси может расценить назначение Михаила Саакашвили вице-премьером как недружественный шаг — в Грузии он объявлен в международный розыск и заочно приговорен к шести годам тюрьмы.

Михаил Николаевич отвечал на вопросы — не только о видении будущих реформ, но и о своих политических амбициях, обещал больше «не становиться на грабли», не создавать конфликты внутри власти. Хотя претензий к «слугам» и президенту Зеленскому у него пока не было: «Я не собираюсь идти ни на какие выборы, никакой осенью… (Осенью 2020 г. в стране планируется кампания выборов в местные органы власти. — О. М.). А если и пойду, то вместе с вами! Я много лет смотрю за украинской политикой — такой классной команды еще не видел!»

Спустя час партийным функционерам стало ясно: нужного количества голосов не наберется. Например, «Украинская правда» цитирует своих неназываемых собеседников в «Слуге народа»: «По группам сейчас обсуждение и тенденция, что те, кто сомневались, стали против. Мы же здесь не дети — Миша хочет премьерство». Теперь соискателю вице-премьерской должности придется искать дополнительной поддержки у других фракций. Источники «Украинской правды» считают: «Если он убедит и другие фракции, голосование по его кандидатуре может быть на следующей неделе, 28–29 апреля».

Киев