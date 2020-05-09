«Увидеть, что все живы, радость особенная»

— Ну что, Наташа, готова выходить на смену?

В кадре женщина в белом «скафандре» и красных очках у входа в зону, занавешенную целлофаном.

— Готова. Всегда готова.

— Как здоровье?

— Отлично. Но мы, на всякий случай, для профилактики, пьем хорошие, сильные витамины, капаем «Интерферон», полощем горло. Все время дезинфицируем руки…

Волонтер «Перспектив» Наталья готовится войти в карантинную зону к детям. На заднем плане еще два волонтера. Кадр из архива фонда «Перспективы», апрель 2020

Наташа — волонтер фонда «Перспективы». Вместе еще с тремя добровольцами прямо сейчас она закрыта на 14-дневную обсервацию в павловском детдоме-интернате №4 в пригороде Петербурга. Воспитанники интерната — дети с отклонениями в развитии, не все из них самостоятельно могут обеспечивать свои потребности. Волонтеры рядом, чтобы помочь, успокоить (чтобы успокоить ребенка, с ним надо придумать игру), и помочь персоналу учреждения, значительная часть которого — пожилые люди — самоизолировались дома на время пандемии. А дети остались.

Волонтеры, а не посетители

«Перспективы» — благотворительная организация для помощи детям с тяжелыми формами инвалидности. Но фонд не бросает подопечных и потом, когда они становятся взрослыми. В «мирное время», до коронавируса, волонтеры «Перпектив» спокойно приезжали в детдома-интернаты и психо-неврологические интернаты погулять с ребятами, помогали, если ребенок не мог чего-то сделать сам. Ключевая задача — быть рядом, поддерживать морально. Если нужна помощь — позвать ее, оказать поддержку в бытовом уходе: поменять памперс, переместить в коляску. За время работы фонда волонтеры завели друзей среди подопечных.

И вдруг пришел коронавирус. Интернаты закрыли двери перед всеми, и две недели волонтеры не могли добраться до детей — из-за неразборчивости чиновников.

прямая речь Светлана Мамонова

директор по внешним связям фонда «Перспективы»: — С двадцатых чисел марта был закрыт вход в интернаты, и мы были отрезаны от ребят. До нас доходила информация о том, что штат в учреждениях сокращен, остался только медперсонал, а работники старше шестидесяти пяти лет самоизолировались. Это немалая часть, потому что среди младшего медперсонала — санитарок, нянечек — много людей зрелого возраста. Мы обращались к региональным властям, главам интернатов с просьбой допустить наших волонтеров в учреждения, но нам отказывали, ссылаясь тотальный запрет посещать детей в интернате. То есть нас относили именно к посетителям, а не к волонтерам. Крупнейшие профильные фонды «Гаоорди», «Антон тут рядом» и « Мы вместе» разделили нашу тревогу о том, что происходит. Помогла Нюта Федермессер: она связалась с министром труда и социальной защиты РФ и другими министрами. После совещания 4 апреля, в котором участвовала и президент «Перспектив» Мария Островская, появилось так называемое «письмо четырех» (по числу глав ведомств) — об организации мер противодействия распространения коронавируса в социальных стационарах. За интернатами разрешили закрепить волонтеров, но им нельзя перемещаться из одного учреждения в другое, чтобы в случае заражения исключить опасность распространения вируса.

Сейчас в павловском ДДИ официально проживают 240 воспитанников. Кого-то из детей на время карантина забрали домой, кого-то в рамках программы «Эвакуация» «Перспективы» обеспечили жильем и круглосуточным сопровождением, кто-то по разным причинам госпитализирован. Светлана Мамонова насчитывает примерно 190 детей, находящихся сейчас в интернате. К ним и пошли (надев средства индивидуальной защиты) волонтеры. Все они уже были в интернате раньше, дети их знают.

Чтобы войти в учреждение, есть минимальные требования: результат отрицательного теста на COVID-19 , флюорография и две сделанные прививки — от дифтерии и кори. В обсервации ДДИ с Натальей сейчас еще три человека. Еще двое волонтеров ждут результатов прививок и готовы присоединиться к команде.

Павловский детдом-интернат №4 активно ведет инстаграм. На кадрах — смена медработников покидает карантинную зону 28 апреля, им на смену заехала другая группа и пробудет до 10 мая.

«Мне бы долго пришлось объяснять родным, почему я оставляю троих своих детей и уезжаю сюда»

Светлана много улыбается на видео, которое сами волонтеры снимают на обсервации. Клетчатая рубашка, темные волосы, маска спущена на шею, смена окончена:

— Я скучала очень сильно по своим ребяткам, вот, наконец-то прорвалась сюда. Очень рада этому. Убедилась, что с ними все хорошо, даже отлично. Дети в комфортных условиях, детям хорошо, они спокойные, персонал тоже спокоен. Мы их развлекаем, помогаем в каких-то бытовых сложностях.

— Ваши родные знают, что вы поехали?

— (смеется) Хороший вопрос! Уже знают!

— Ну, если бы они знали, они готовы бы были вас отпустить? В разгар эпидемии.

— Думаю, что мне бы долго пришлось им объяснять, почему я оставляю троих своих детей и уезжаю сюда. (Смеется).

Волонтер «Перспектив» Светлана. Кадр из архива фонда, апрель 2020

— Вы здесь на сколько, по времени?

— На две недели.

— А потом что?

— А потом… Изоляция.

«Почти как на Марс»

С 28 апреля на официальном сайте ДДИ появилась информация о госпитализации воспитанников с клиническими симптомами COVID-19, но официального подтверждения о заражении коронавирусом детей нет. Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга дал рекомендации ввести особые карантинные меры во втором и четвертом корпусах дома-интерната. 6 мая был снят карантин во втором корпусе, четвертый пока остается закрытым.

прямая речь

Екатерина Таранченко,

директор «Перспектив» — о том, как собирали волонтеров в детдом на карантине: — Мы теперь готовим первых добровольцев в детдом в обсервацию почти как на Марс. Ужасно волнуюсь. Ни у кого из нас нет такого опыта. Мы не знаем, чего ждать, но должны хорошо подготовиться. Консультировалась с эпидемиологом: специалист говорит, что для защиты самих добровольцев и детей от них как от потенциальных носителей нужен полный комплект защитной одежды: костюмы, респираторы, очки. И смена комплекта несколько раз в день — ровно столько, сколько раз люди будут возвращаться в блок к детям. Мы просеяли весь интернет — в открытом доступе все закончилось, все ждут поставок… Медикам этого всего тоже не хватает. А в соцучреждениях — и подавно нет.

Две партии костюмов СИЗ «перспективцам» предоставил депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский. Еще фонд подал заявку от имени ОНФ в компании, которые занимаются СИЗ в организации для работы в опасных зонах, ответа пока нет.

«Они узнали меня»

— Дим, расскажи, какой у нас распорядок дня? — волонтер Светлана интервьюирует Дмитрия. Такие видео — вроде дневника на обсервации.

— Встаем мы достаточно рано: нужно распланировать день и уточнить, что сейчас происходит по группам, какая нагрузка, правильно скоординировать действия. Мы состоим на довольствии в интернате. Кормят достаточно хорошо, я думаю, вся команда удовлетворена уровнем питания. Потом распределяемся по группам, чтобы работать с детьми. Если требуется помощь, мы ее оказываем, забираем детей либо на общие занятия, либо на индивидуальные. Зависит от состояния ребенка и его потребности в группе. В одиннадцать часов дают сок, отводим детей на группы, потом еще два перерыва на питание. Примерно в таком режиме до вечера.

— Димочка, ну, расскажи, как тебе здесь живется, тяжело?

— Я готовился к большему напряжению. Ожидания были «предполетные». Было много переживаний: сможем ли организовать быт, влиться в систему, наладить взаимоотношения. Но у нас хорошая поддержка от руководства, со стороны местного начальства и понимание среди персонала. Мое мнение: на данный момент все нормально, на хорошем уровне.

Волонтер «Перспектив» Дмитрий у входа в карантинную зону. Кадр из архива фонда, апрель 2020

— Дим, а как у тебя с ребятками, наконец-то ты их увидел. Соскучился?

— Я с 2017 года ДДИ посещаю. У меня радость была особенная приехать, увидеть ребят, которых знаю, что с ними все в порядке, что они узнали меня, что они вообще живы (к сожалению, в данной ситуации иногда корректно даже об этом вопрос поднимать). Огромное облегчение от того, что все в целом нормально.

***

Поставка средств индивидуальной защиты для «Перспективы» прямо сейчас — вопрос важнейший. Уже набрана команда волонтеров, заступающая на вахту в психоневрологический диспансер №10, где о реальных случаях заражения COVID-19 уже сообщают СМИ. Отбор туда был более строгий: обсервация в ПНИ тяжелее и физически, и морально. Важно, чтобы человек уже работал в ПНИ ранее. Но ключевая задача волонтера — просто всегда быть рядом с ребенком.

Кристина Кондрашкова, для «Новой»

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Фонд «Перспективы» ведет несколько программ помощи и адаптации для подопечных детдомов-интернатов. На сайте открыт сбор средств.