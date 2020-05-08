«Не жаловаться!»

Официально подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в республике — 1505. Каждый день в среднем прибавляется по 80‒100 человек. Количество инфицированных коронавирусом людей растет стремительно. Настолько, что республика оказалась в лидерах по этому показателю по сравнению с остальными российскими регионами.

Две больницы, перепрофилированные под прием заразившихся — Клиническая и Республиканская, — полностью заполнены. По словам источника в минздраве республики, в ближайшее время крупнейший спорткомплекс Северной Осетии «Манеж» будет переоборудован под госпиталь.

При этом власти региона упорно настаивают:

вспышка инфекции произошла после полуторатысячного митинга «ковид-диссидентов» 20 апреля.

Митинг во Владикавказе. Фото: Ольга Смольская / ТАСС

О том, что в центре Владикавказа собрались «шизофреники», рассказал в эфире «Соловьев Live» глава Северной Осетии Вячеслав Битаров. Там же (а затем и в эфире у Натанзона на «России 24») он заявил, что резкий рост количества зараженных случился ровно через неделю после митинга. Иными словами,

Битаров практически снял с руководства республики ответственность за полностью проваленные меры по обеспечению самоизоляции и обеспечению работы медицинских структур.

Если бы митинга не было, властям Северной Осетии его следовало бы придумать. Теперь главные виновные в росте количества зараженных — митинговавшие, и всю вину за бесконтрольное распространение коронавируса официально принято списывать на них. При этом никто из чиновников не упоминает, что еще до митинга были сняты ограничения на работу общественного транспорта, не были закрыты крупнейшие супермаркеты (включая хозяйственные), открыли после двухнедельного запрета салоны красоты и парикмахерские. Под запретом остались разве что вещевые магазины и рынки. Ну и парки, куда вас не пропустят строгие полицейские.

Глава Алании Вячеслав Битаров. Фото: Елена Афонина / ТАСС

Кроме того, очагами инфекции в районах республики оказались именно больницы — те, куда перевели отделения крупнейших ЛПУ Северной Осетии, закрытых под прием ковид-зараженных и людей с двусторонней пневмонией — Клиническая больница скорой помощи и Республиканская клиническая больница. Наиболее критичная ситуация сложилась в Беслане, где среди врачей переведенных отделений также оказались зараженные коронавирусом, и теперь работа больницы полностью парализована — около 90% врачей и персонала больницы и поликлиники района находятся на больничном. Там же, в Беслане, про врачей, работающих в роддоме, который отдали под беременных с выявленным коронавирусом, попросту забыли. Они были вынуждены просить питание у предпринимателей, так как сами не могли и не могут покидать больницу.

По их словам, на просьбы обеспечить их нормальным питанием, не отреагировали ни в руководстве больницы, ни в минздраве, посоветовав «не жаловаться».

В конечном итоге обеспечение врачей едой взял на себя один из депутатов местного парламента главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев.

А тем временем министр здравоохранения Северной Осетии Тамерлан Гогичаев в среду заявил о 200 зараженных медиках, из которых от ковида умерла 49-летняя врач. При этом в социальных сетях появилось уже несколько обращений врачей к руководству республики с требованием назвать реальные цифры умерших от вируса и его осложнений. Официально пока подтверждено семь смертельных случаев, однако в общей сложности в закрытых под ковид-инфицированных учреждениях по состоянию на понедельник, 5 мая, умерло 65 человек.

Правда, в официально распространенном заявлении минздрава говорилось, что причины смертей пациентов — все, что угодно, только не коронавирус.

Такую игру со статистикой в Осетии связывают со страхом Вячеслава Битарова потерять место главы республики, так как месяц назад Владимир Путин предупредил глав регионов об ответственности в случае, если ситуация на местах выйдет из-под контроля. Но о боязни лишиться кресла заявил и собственно господин Битаров. На дистанционной пресс-конференции он обвинил в организации митинга 20 апреля неких людей, которые «спят и видят, что займут кресло главы республики». Как обычно в таких случаях, имен конкретных страждущих он не назвал.

Вадим Чельдиев. Фото: Facebook

Напомним, что оперный певец Вадим Чельдиев, призывавший своих сторонников выйти на площадь на так называемый «народный сход», продолжает оставаться под стражей. Три дня назад в довесок к двум обвинениям — в отрицании коронавируса и нападении на сотрудников полиции — ему добавили обвинение в экстремизме, который усмотрели в его стримах и публикациях в телеграм-канале.

Помимо Чельдиева сейчас под стражей остаются около 70 его сторонников, большинство из которых получили по 15 суток административного ареста за нарушение режима самоизоляции, а еще 20 предъявлены обвинения в хулиганстве. Все они, по мнению следственных органов, пытались применять насилие в отношении полицейских и бойцов Росгвардии во время митинга 20 апреля.

Владикавказ