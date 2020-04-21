«Биологическая бомба»

Под стражей во владикавказских изоляторах продолжают оставаться 69 человек, задержанных вчера во время несанкционированного митинга. Суды по ним назначены на вечер вторника, но пока нет точных данных, какие будут вынесены санкции. Скорее всего, большинству из задержанных грозит административный срок — до 15 суток ареста.

Фото: Ольга Смольская / ТАСС

На следующий день после крупного «антисамоизоляционного» митинга в столице Северной Осетии довольно тихо. Активные участники вчерашней акции публично ничего не заявляли о продолжении протестов, разве что в Сети появилась петиция с требованием освобождения из-под стражи неформального лидера североосетинских «граждан СССР» Вадима Чельдиева, которого этапировали из Санкт-Петербурга за распространение ложных сведений о пандемии. По дороге из Минеральных Вод во Владикавказ он, судя по рапорту сотрудников полиции, набросился на одного из них и дважды ударил в лицо. Так что теперь в случае признания его виновным Чельдиеву грозит до пяти лет тюрьмы.

Вадим Чельдиев. Фото: telegram-канал «Подъем»

Власти республики, понимая, что полностью проиграли информационную войну маргиналам из инстаграма (где, собственно, и сформировалось протестное движение), вчера вечером решили ответить ассиметрично и запустили акцию поддержки главы республики Вячеслава Битарова. Через подконтрльные администрации главы аккаунты в социальных сетях запустили распространение хэштэга #язаБитарова. К утру появилось около тысячи публикаций с таким хэштэгом, но это не очень помогло.

Гораздо большее распространение в Сети получили видео «общения» Вячеслава Битарова с протестующими и матерные выкрики, после того как глава республики покинул площадь.

Глава республики Битаров:

— «Эту болезнь не я придумал. и лечение одно — сидеть дома. Во многих странах так сделали»



Кто-то из толпы:

— «Во многих странах деньги людям дают»



Протестующие выдвигают требования — освободить заключенных и отправить в отставку Битарова #россия pic.twitter.com/nuVPqD0PGR — Алексей Кириленко (@Kirilenko_a) April 20, 2020

Проблема митинговавших вчера людей была только в одном — у них не было четко сформулированных требований. Возможно, по причине отсутствия лидеров, но, даже когда Вадим Чельдиев еще был на свободе, оформить претензии не получалось —

все они сводились к «возвращению СССР» и «мировому заговору про коронавирус,

который поддерживает руководство Северной Осетии».

Несмотря на всю абсурдность подобных заявлений, к митингующим присоединились и те, кто действительно пострадал от самоизоляции, — владельцы мелких магазинчиков, строители, ремонтирующие квартиры, держатели небольших кафе и закусочных. Все они оказались в сложной ситуации. Многие предприниматели в республике работали по серым схемам, фактически не платя налоги, и несколько недель простоя практически убили их бизнес. При этом им оказалось некуда обратиться за помощью, так как

руководство страны и республики попросту не брало их в расчет, когда отчитывалось о мерах поддержки предпринимателей.

Фото: Ольга Смольская / ТАСС

На вчерашнем митинге несколько представителей собравшихся пообщались с Вячеславом Битаровым наедине. Они передали ему, что хотят освобождения Вадима Чельдиева и помощи нуждающимся. Им пообещали, что в отношении господина Чельдиева будут применяться только законные методы, а всем нуждающимся будет оказана помощь. Второе было довольно странным. Задолго до митинга по всей республике уже работали волонтерские отряды, которые сразу же обеспечивали продуктами первой необходимости всех нуждающихся. Тем более если это малоимущие семьи. Спонсорами пожертвований выступают состоятельные люди Северной Осетии, которые сразу же приняли участие в приобретении и раздаче гуманитарной помощи.

Однако главную проблему вчерашнего митинга назвали не власти и не полицейские, а врачи. Полторы тысячи митингующих, которые контактировали почти с 300 сотрудниками полиции в разгар пандемии коронавируса,

теперь представляют «биологическую бомбу замедленного действия».

Глава Роспотребнадзора республики Алан Тибилов назвал это катастрофой и спрогнозировал мощный всплеск заболеваемости в ближайшие пару недель. Это притом, что уже сейчас североосетинская медицина едва справляется с поступающими больными коронавирусом. Ситуация осложняется тем, что значительное количество заразившихся — это сами врачи, которые в первые дни начала эпидемии были вынуждены работать без средств защиты, да и сейчас республика ощущает острый дефицит противочумных костюмов, респираторов и средств индивидуальной защиты.

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«Я думаю, уже через несколько дней не верящие в существование вируса поверят в него», — сказал Алан Тибилов. Правда, тогда уже будет поздно.

Вячеслав Земельный, специально для «Новой»

Владикавказ