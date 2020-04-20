И вируса нет, и денег

Во Владикавказе продолжается митинг, начавшийся сегодня в полдень. В нем принимают участие около полутора тысяч человек. У митингующих два основных требования к властям Северной Осетии: освобождение из-под стражи бывшего оперного певца, а ныне известного в республике гражданского активиста Вадима Чельдиева, задержанного несколькими днями ранее, и ответ на вопрос, как выжить во время карантина.

Фото: Элина Сугарова / ТАСС

Изначально инициатива митинга принадлежала Вадиму Чельдиеву, который известен как неумолимый адепт возрождения СССР, а также своими эмоциональными стримами в инстаграме. Помимо этого, в чатах Чельдиева широко «обличаются» врачи, работающие в «грязных» зонах больниц, где лежат пациенты, зараженные коронавирусом. Их называют предателями, которые «ради денег обманывают народ».

Решение о проведении митинга было принято около трех недель назад, когда в чате у Чельдиева несколько человек заявили о том, что они не верят в пандемию коронавируса и считают ее мировым заговором против «трудового народа». Сразу после этого Вадим Чельдиев записал аудиосообщение со словами

«Брательники, собираемся 20 апреля. *** (пусть уходит — В. З.) правительство, *** (пусть уходит — В. З.) Стыр Ныхас» (общественная организация старейшин Северной Осетии). Всё, *** им!» (им пришел конец — В. З.)

При этом стоит отметить, сам Вадим Чельдиев проживает в Санкт-Петербурге и на митинг в родную республику приезжать не собирался.

В Северной Осетии разговоры о «мировом заговоре против» народа и «фейковой пандемии» накладывается на реально тяжелую экономическую ситуацию, с которой столкнулись люди. Уже после первой недели самоизоляции значительное количество мелких предпринимателей в республике оказались на грани разорения, при этом у населения практически нет накоплений, и денег, чтобы кормить свои семьи, им брать неоткуда. Скорее всего, именно этот фактор оказался решающим, для того чтобы сегодня в центре Владикавказа собралось такое большое количество людей. Их «лидер» Чельдиев не сумел поддержать митингующих даже виртуально. Три дня назад в Санкт-Петербурге его задержала полиция, обвинив в распространении заведомо ложной информации, способной привести к опасности жизни и здоровья граждан. Во время этапирования во Владикавказ певец, по словам полицейских, набросился на одного из них и дважды ударил его по лицу.

Фото: Элина Сугарова / ТАСС

Именно поэтому толпа, вышедшая сегодня во Владикавказе, первым делом требовала освобождения Вадима Чельдиева.

Помимо этого то и дело раздавались призывы свергнуть правительство, открыть школы, прекратить режим самоизоляции. Во многом из-за этого разговора с вышедшим к митингующим главой республики Вячеславом Битаровым не получилось. Ему попросту не давали говорить. То же самое произошло и с другими осетинскими чиновниками, которые пытались убедить людей разойтись, включая депутата Госдумы Артура Таймазова.

В конце концов чиновники уговорили толпу сформировать инициативную группу для разговора с главой республики. Люди действительно пообщались с ним в его кабинете. По их словам, основными темами разговора было освобождение Вадима Чельдиева и экономическая помощь тем, кто оказался в трудном положении из-за режима самоизоляции.

Правда, когда вышедшие рассказали об этом толпе, часть митингующих их освистала.

Накал страстей несколько спал, однако люди не расходятся до сих пор. В течение всего дня полиция вела себя крайне корректно и, несмотря на большое количество бойцов спецназа по периметру Дома правительства, крупных стычек удалось избежать.

Владикавказ. Люди забрасывают ОМОН камнями. Видео: «Юг. МБХ медиа» pic.twitter.com/oTmtKzGbTN — МБХ Медиа (@MBKhMedia) April 20, 2020

Происходящее сегодня во Владикавказе во многом спровоцировано нелогичными действиями властей региона, которые после первой недели самоизоляции неожиданно и резко ослабили ограничительные меры (запустив общественный транспорт и открыв салоны красоты и парикмахерские), что заставило жителей Северной Осетии считать, что ничего страшного не происходит. А когда власти сообщили о первых случаях заражения коронавирусом в республике, очень многие попросту не поверили в их существование

и потребовали «предоставить паспортные данные заболевших».

Дошло даже до требования направить «общественную проверку» в «грязную зону» клинической больницы, где сейчас лежат зараженные вирусом.

Владикавказ на 18:39

Площадь оцепили силовики.



Видео: ossnews pic.twitter.com/dmCzFU2OVG — Новая Газета (@novaya_gazeta) April 20, 2020

Главной опасностью после такого «гражданского демарша» в Северной Осетии остается то, что после массовой акции возможна крупная вспышка коронавируса. Глава Роспотребнадзора Северной Осетии Алан Тибилов уже назвал такое поведение людей «катастрофой». Ситуация с COVID-19 в республике достаточно сложная. Уже есть масштабные вспышки в нескольких владикавказских и районных больницах. На сегодня число зараженных составляет 177 человек. Но проблема в том, что среди заболевших очень много врачей, так что через пару недель может сложиться такое положение, что лечить людей будет попросту некому.

Около 18:00 мск столкновения граждан с полицией возобновились. В сторону силовиков полетели камни. Спецназ зачистил площадь перед домом правительства, но люди не расходятся.

Разгон митинга во Владикавказе. Около 18 часов pic.twitter.com/dsHNj8nQBa — Новая Газета (@novaya_gazeta) April 20, 2020

Вячеслав Земельный, специально для «Новой»

Владикавказ