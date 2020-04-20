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Репортажи

И вируса нет, и денег

Почему жители Владикавказа вышли на митинг к дому правительства

Политика

 

Во Владикавказе продолжается митинг, начавшийся сегодня в полдень. В нем принимают участие около полутора тысяч человек. У митингующих два основных требования к властям Северной Осетии: освобождение из-под стражи бывшего оперного певца, а ныне известного в республике гражданского активиста Вадима Чельдиева, задержанного несколькими днями ранее, и ответ на вопрос, как выжить во время карантина.

Фото: Элина Сугарова / ТАСС

Изначально инициатива митинга принадлежала Вадиму Чельдиеву, который известен как неумолимый адепт возрождения СССР, а также своими эмоциональными стримами в инстаграме. Помимо этого, в чатах Чельдиева широко «обличаются» врачи, работающие в «грязных» зонах больниц, где лежат пациенты, зараженные коронавирусом. Их называют предателями, которые «ради денег обманывают народ».

Решение о проведении митинга было принято около трех недель назад, когда в чате у Чельдиева несколько человек заявили о том, что они не верят в пандемию коронавируса и считают ее мировым заговором против «трудового народа». Сразу после этого Вадим Чельдиев записал аудиосообщение со словами

«Брательники, собираемся 20 апреля. *** (пусть уходитВ. З.) правительство, *** (пусть уходитВ. З.) Стыр Ныхас» (общественная организация старейшин Северной Осетии). Всё, *** им!» (им пришел конецВ. З.)

При этом стоит отметить, сам Вадим Чельдиев проживает в Санкт-Петербурге и на митинг в родную республику приезжать не собирался.

В Северной Осетии разговоры о «мировом заговоре против» народа и «фейковой пандемии» накладывается на реально тяжелую экономическую ситуацию, с которой столкнулись люди. Уже после первой недели самоизоляции значительное количество мелких предпринимателей в республике оказались на грани разорения, при этом у населения практически нет накоплений, и денег, чтобы кормить свои семьи, им брать неоткуда. Скорее всего, именно этот фактор оказался решающим, для того чтобы сегодня в центре Владикавказа собралось такое большое количество людей. Их «лидер» Чельдиев не сумел поддержать митингующих даже виртуально. Три дня назад в Санкт-Петербурге его задержала полиция, обвинив в распространении заведомо ложной информации, способной привести к опасности жизни и здоровья граждан. Во время этапирования во Владикавказ певец, по словам полицейских, набросился на одного из них и дважды ударил его по лицу.

Фото: Элина Сугарова / ТАСС

Именно поэтому толпа, вышедшая сегодня во Владикавказе, первым делом требовала освобождения Вадима Чельдиева.

Помимо этого то и дело раздавались призывы свергнуть правительство, открыть школы, прекратить режим самоизоляции. Во многом из-за этого разговора с вышедшим к митингующим главой республики Вячеславом Битаровым не получилось. Ему попросту не давали говорить. То же самое произошло и с другими осетинскими чиновниками, которые пытались убедить людей разойтись, включая депутата Госдумы Артура Таймазова.

В конце концов чиновники уговорили толпу сформировать инициативную группу для разговора с главой республики. Люди действительно пообщались с ним в его кабинете. По их словам, основными темами разговора было освобождение Вадима Чельдиева и экономическая помощь тем, кто оказался в трудном положении из-за режима самоизоляции.

Правда, когда вышедшие рассказали об этом толпе, часть митингующих их освистала.

Накал страстей несколько спал, однако люди не расходятся до сих пор. В течение всего дня полиция вела себя крайне корректно и, несмотря на большое количество бойцов спецназа по периметру Дома правительства, крупных стычек удалось избежать.

Происходящее сегодня во Владикавказе во многом спровоцировано нелогичными действиями властей региона, которые после первой недели самоизоляции неожиданно и резко ослабили ограничительные меры (запустив общественный транспорт и открыв салоны красоты и парикмахерские), что заставило жителей Северной Осетии считать, что ничего страшного не происходит. А когда власти сообщили о первых случаях заражения коронавирусом в республике, очень многие попросту не поверили в их существование

и потребовали «предоставить паспортные данные заболевших».

Дошло даже до требования направить «общественную проверку» в «грязную зону» клинической больницы, где сейчас лежат зараженные вирусом.

Главной опасностью после такого «гражданского демарша» в Северной Осетии остается то, что после массовой акции возможна крупная вспышка коронавируса. Глава Роспотребнадзора Северной Осетии Алан Тибилов уже назвал такое поведение людей «катастрофой». Ситуация с COVID-19 в республике достаточно сложная. Уже есть масштабные вспышки в нескольких владикавказских и районных больницах. На сегодня число зараженных составляет 177 человек. Но проблема в том, что среди заболевших очень много врачей, так что через пару недель может сложиться такое положение, что лечить людей будет попросту некому.

Около 18:00 мск столкновения граждан с полицией возобновились. В сторону силовиков полетели камни. Спецназ зачистил площадь перед домом правительства, но люди не расходятся.

Вячеслав Земельный, специально для «Новой»

Владикавказ

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Теги:
северная осетия, росгвардия, протесты, карантин, COVID-19, владикавказ

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