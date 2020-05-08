«Мы, наконец, поняли, что кому-то нужны»
Благотворительные фонды собрали больше 30 млн рублей на помощь врачам. Но нужно еще минимум 70 млн
Фото: РИА Новости
Анастасия Егороваруководитель направления «Волонтеры России»
Благотворительные фонды «Правмир» и «Созидание» собрали более тридцати миллионов рублей на закупку средств индивидуальной защиты для врачей по всей России. Чтобы обеспечить только текущие заявки, нужно собрать еще семьдесят миллионов.
«Когда нам первый раз привезли помощь — респираторы, перчатки и шапочки, — мы, наконец, поняли, что кому-то нужны. В марте нам объявили, что больницу перепрофилировали под инфекционный стационар. У нас не было понимания, насколько серьезно это все окажется. Мы даже обсуждали между собой, что будем делать, если не будет ни одного пациента. Сейчас их больше двухсот, и мы разворачиваем дополнительные койки.
Но вначале, когда мы посчитали, сколько нужно будет средств защиты, сразу поняли, что выделенных бюджетных средств ни за что не хватит. А когда мы попытались что-то купить — невозможно было достать ни маски, ни костюмы, ничего.
Все было сосредоточено в Москве, в регионах нельзя было даже сделать закупку. Когда пришла первая помощь от фонда, мы почувствовали, что кому-то важно то, что мы делаем», — рассказывает врач из ГБУЗ КО «ГКБ «Сосновая роща» в Калуге.
Раньше это был сосудистый стационар, который перепрофилировали в инфекционную больницу. В больнице не было шлюзов, где врачи могли бы переодеваться, не были предусмотрены чистые зоны. Сотрудники МЧС помогли организовать их в палатках. Они же обрабатывают шлюзы паром и дезинфицирующими средствами.
А еще приходится дезинфицировать, обрабатывать паром и несколько раз стирать при высоких температурах тайвеки — специальные защитные костюмы, которые должны быть одноразовыми.
Но в нынешних условиях их приходится использовать несколько раз, иначе врачам придется заходить в «красную зону» вовсе без защиты. Костюмов не хватит.
Чтобы стирать тайвеки, белье и полотенца, которыми пользуются врачи, взаимодействующие с пациентами с коронавирусом, благотворительный фонд «Правмир» привез в калужскую больницу две стиральные машины.
Купить их на бюджетные деньги было нельзя — нецелевое использование средств. Брать в стирку костюмы и другие вещи, даже после стерилизации спецсредствами, прачечные отказываются. Персонал боится заражения. Теперь сотрудники больницы могут стирать сами. Они обеспечены СИЗ, которые расходуются быстрее всего и нужны постоянно: перчатки, респираторы и шапочки.
Совместная акция благотворительных фондов «Правмир» и «Созидание» «Врачи на передовой» собрала уже больше тридцати миллионов рублей. На эти деньги удалось сформировать тридцать пять партий средств индивидуальной защиты и других предметов первой необходимости для двадцати шести больниц в Калужской области, Удмуртской Республике, Кемеровской и Ивановской областях, в Республике Крым и Башкортостане, в Курской и Оренбургской областях, в Республике Северная Осетия и в Карелии, в Московской области, в Челябинской области, в Республике Татарстан и в Ленинградской области.
На сегодняшний день в фонд поступило 67 заявок на получение помощи. Только для этих больниц нужно собрать еще 70 миллионов рублей. Чтобы фонды могли обеспечить больницу необходимыми средствами защиты, нужна официальная заявка.
К сожалению, в некоторых регионах России руководители учреждений и местные чиновники не позволяют открыто обращаться за помощью. Если вы находитесь в такой ситуации или знаете о ней, пожалуйста воспользуйтесь формой «Скорой журналисткой помощи», организованной журналистским сообществом «Синдикат-100». Вы можете сделать это анонимно.
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Среди участников акции «Врачи на передовой» не только частные жертвователи, но и социально ответственный бизнес, индивидуальные предприниматели и крупные корпорации. Акции уже помогли компании: «PepsiCo Россия», Wildberries, «Деньги.Мэйл.Ру», певец и композитор Дмитрий Маликов.
Помочь акции «Врачи на передовой» можно здесь.
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