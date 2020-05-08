Благотворительные фонды «Правмир» и «Созидание» собрали более тридцати миллионов рублей на закупку средств индивидуальной защиты для врачей по всей России. Чтобы обеспечить только текущие заявки, нужно собрать еще семьдесят миллионов.

Фото: Анастасия Егорова / «Новая»

«Когда нам первый раз привезли помощь — респираторы, перчатки и шапочки, — мы, наконец, поняли, что кому-то нужны. В марте нам объявили, что больницу перепрофилировали под инфекционный стационар. У нас не было понимания, насколько серьезно это все окажется. Мы даже обсуждали между собой, что будем делать, если не будет ни одного пациента. Сейчас их больше двухсот, и мы разворачиваем дополнительные койки.

Но вначале, когда мы посчитали, сколько нужно будет средств защиты, сразу поняли, что выделенных бюджетных средств ни за что не хватит. А когда мы попытались что-то купить — невозможно было достать ни маски, ни костюмы, ничего.

Все было сосредоточено в Москве, в регионах нельзя было даже сделать закупку. Когда пришла первая помощь от фонда, мы почувствовали, что кому-то важно то, что мы делаем», — рассказывает врач из ГБУЗ КО «ГКБ «Сосновая роща» в Калуге.

Раньше это был сосудистый стационар, который перепрофилировали в инфекционную больницу. В больнице не было шлюзов, где врачи могли бы переодеваться, не были предусмотрены чистые зоны. Сотрудники МЧС помогли организовать их в палатках. Они же обрабатывают шлюзы паром и дезинфицирующими средствами.

А еще приходится дезинфицировать, обрабатывать паром и несколько раз стирать при высоких температурах тайвеки — специальные защитные костюмы, которые должны быть одноразовыми.

Но в нынешних условиях их приходится использовать несколько раз, иначе врачам придется заходить в «красную зону» вовсе без защиты. Костюмов не хватит.

Чтобы стирать тайвеки, белье и полотенца, которыми пользуются врачи, взаимодействующие с пациентами с коронавирусом, благотворительный фонд «Правмир» привез в калужскую больницу две стиральные машины.

Фото: Анастасия Егорова / «Новая газета»

Купить их на бюджетные деньги было нельзя — нецелевое использование средств. Брать в стирку костюмы и другие вещи, даже после стерилизации спецсредствами, прачечные отказываются. Персонал боится заражения. Теперь сотрудники больницы могут стирать сами. Они обеспечены СИЗ, которые расходуются быстрее всего и нужны постоянно: перчатки, респираторы и шапочки.

Совместная акция благотворительных фондов «Правмир» и «Созидание» «Врачи на передовой» собрала уже больше тридцати миллионов рублей. На эти деньги удалось сформировать тридцать пять партий средств индивидуальной защиты и других предметов первой необходимости для двадцати шести больниц в Калужской области, Удмуртской Республике, Кемеровской и Ивановской областях, в Республике Крым и Башкортостане, в Курской и Оренбургской областях, в Республике Северная Осетия и в Карелии, в Московской области, в Челябинской области, в Республике Татарстан и в Ленинградской области.

На сегодняшний день в фонд поступило 67 заявок на получение помощи. Только для этих больниц нужно собрать еще 70 миллионов рублей. Чтобы фонды могли обеспечить больницу необходимыми средствами защиты, нужна официальная заявка.

К сожалению, в некоторых регионах России руководители учреждений и местные чиновники не позволяют открыто обращаться за помощью. Если вы находитесь в такой ситуации или знаете о ней, пожалуйста воспользуйтесь формой «Скорой журналисткой помощи», организованной журналистским сообществом «Синдикат-100». Вы можете сделать это анонимно.

Среди участников акции «Врачи на передовой» не только частные жертвователи, но и социально ответственный бизнес, индивидуальные предприниматели и крупные корпорации. Акции уже помогли компании: «PepsiCo Россия», Wildberries, «Деньги.Мэйл.Ру», певец и композитор Дмитрий Маликов.

Помочь акции «Врачи на передовой» можно здесь.