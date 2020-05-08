Москвичам здесь не место
Какую роль сыграла столица в распространении коронавируса по России: исследование «Новой»
Фото: РИА Новости
31 января в России подтвердили первые случаи коронавируса — заболевшими оказались двое граждан Китая. Первый случай передачи коронавируса внутри России был зафиксирован в середине марта — до этого заболевшие привозили вирус из стран, где вспышка COVID-19 началась раньше. Еще через месяц в стране не осталось ни одного региона, в котором нет заразившихся коронавирусом.
В марте доктора не исключали, что Россию может ждать «итальянский сценарий» эпидемии: неконтролируемый рост числа заболевших, нехватка аппаратов ИВЛ, высокая смертность. Спустя полтора месяца и врачи, и власти стали говорить о том, что стране удалось этого избежать и заболеваемость вышла на плато.
«Итальянского сценария» опасался и главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Сейчас он осторожно предполагает, что такой вариант развития событий России не грозит:
«Москва как въездной хаб успела предпринять те действия, которые не дали [возможности] вот этому молниеносному распространению вируса. Во многом эти две-три недели позволили системе перестроиться, хотя, может быть, я выдаю желаемое за действительное», — сказал Проценко в интервью Наиле Аскер-заде.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тоже считает, что России удалось избежать итальянского сценария. В разговоре с телеканалом RTVI он заявил, что страна вовремя приняла ограничительные меры и увеличила число коек для приема больных.
Точно предсказать, как будет дальше протекать эпидемия в России, сложно: наша страна отстает от Италии на несколько недель. Однако у этих стран есть по крайней мере одна общая особенность развития эпидемии — характер распространения вируса по территории страны. Это обусловлено особенностями внутренней миграции.
В Италии очагом эпидемии стала Ломбардия — экономический центр, куда обычно приезжают трудовые мигранты со всей страны. Из-за кризиса и эпидемии они начали возвращаться в родные регионы. Чем больше внутренних мигрантов из региона переехали в Ломбардию, тем выше в этом регионе смертность от коронавируса, оценили в научной статье доцент РАНХиГС Татьяна Михайлова и преподаватель Российской экономической школы Микеле Валсеки.
В России эпицентром вспышки стала Москва — основная точка притяжения внутренних мигрантов в России. По данным Росстата, с 1999 по 2018 год в столицу переехало почти три миллиона человек со всей страны — это в четыре раза больше, чем в среднем переезжает в другие регионы, вместе взятые. «Понятно, что миграция между Москвой и Московской областью огромная. Но и вся Центральная Россия — это люди, которые работают в Москве», — говорит Михайлова. При этом в России высокая централизация транспортной системы: по данным сервиса «Туту.ру» за апрель 2019 года, почти три четверти (74%) всего пассажиропотока приходится на направления, которые проходят через Москву или Санкт-Петербург. Это позволяет вирусу быстрее распространяться через основные транспортные узлы.
Если в Италии на Ломбардию приходится 37% от всех выявленных случаев, то в России на Москву — почти 60%.
Из-за карантина те, кто приехал в столицу на заработки или учебу, стали возвращаться в родные регионы, а вместе с ними путешествовал и вирус. Доцент Института демографии ВШЭ Никита Мкртчян предполагает, что домой пришлось вернуться тем, кто регулярно приезжает в столицу на несколько дней или месяц, а также тем, кто потерял работу и не смог найти новую: в регионах пережидать карантин дешевле.
Впрочем, вернуться в домашний регион не всегда просто. Губернатор Саратова, например, призвал «пресекать все попытки приезда на майские праздники саратовцев, живущих в Москве».
«Сейчас каждая поездка из Москвы — это смелый эксперимент.
Губернаторы пытаются мягко эксплуатировать антимосковские настроения, показывая, что теперь москвичи стали людьми второго сорта, и тем самым страхуя себя от роста антирейтинга власти в целом.
В то же время тезис о росте антимосковских настроений в регионах пока остается только гипотезой. Главная опасность скорее в принуждении к самоизоляции», — говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
По мере ухудшения эпидемиологической обстановки и падения спроса перевозчики стали отменять железнодорожные и авиарейсы внутри страны: РЖД приостановили более 50 поездов дальнего следования, «Аэрофлот» уменьшил число рейсов в несколько десятков российских городов, а «Победа» и вовсе прекратила полеты внутри страны до конца мая.
По данным сервиса «Туту.ру», по России осталось всего 10% от общего объема авиарейсов. Пассажиропоток на железной дороге и в автобусах снизился примерно на 80%.
Несмотря на транспортные ограничения и карантин для приехавших из Москвы, за два с половиной месяца инфекция успела распространиться по всей стране. При этом только в шести российских регионах сейчас действуют особенно жесткие ограничительные и изоляционные меры (включая закрытие границ) для борьбы с распространением коронавирусной инфекции — это Карелия, Чечня, Алтайский и Краснодарский края, Крым и Севастополь, указано в рейтинге «вирусного суверенитета» фонда «Петербургская политика».
Точно оценить число внутренних мигрантов, которые на время эпидемии уехали из Москвы в домашние регионы, невозможно: статистика по этому вопросу не ведется.
По данным сервиса «Туту.ру», во время эпидемии направление пассажиропотока в России резко изменилось: все больше людей уезжает из Москвы. В апреле на двух приезжающих в столицу приходилось три пассажира, покидающих город, тогда как в прошлом году соотношение было равным. Больше всего людей уехали из Москвы после объявления нерабочих дней:
к 5 апреля доля пассажиров, которые едут из столицы в другие регионы, достигла 62%.
Чаще всего россияне уезжают из Москвы туда, где тепло, — в Симферополь, Краснодар и Сочи. Также люди едут в соседние со столицей регионы — Тулу, Рязань, Ярославль. Часть из них — это те, кто приехал в Москву работать или учиться, но из-за режима нерабочих дней и остановки ряда отраслей был вынужден вернуться в родной регион.
По данным МТС, после объявления нерабочих дней из Москвы уехало более 15% абонентов сети, 79% из которых отправились на дачи в Подмосковье, а 21% — в другие регионы. «Дачники тоже сыграли прямую роль в распространении вируса. Среди них будет какой-то процент носителей вируса, это неизбежно. И где-то они его передадут местному населению», — говорит Татьяна Михайлова.
Мы решили оценить влияние миграционных потоков на распространение коронавируса в регионах Центрального федерального округа (кроме Москвы и Московской области). Для этого мы использовали данные Росстата о межрегиональной миграции в России с 1999 по 2018 год и для каждого региона рассчитали общее число людей, переехавших в Москву за 20 лет, а также рассчитали расстояние от областного центра до столицы. Оказалось, что чем больше людей из региона переехало в Москву за последние годы, тем больше в нем будет заболевших:
линейная регрессия показывает, что рост числа мигрантов на 10% приводит к увеличению случаев заражения COVID-19 на 6,5%.
Для регионов ЦФО удаленность от Москвы не имеет значения, однако, по мнению экспертов, расстояние до столицы может повлиять на связь между внутренней миграцией и заболеваемостью коронавирусом в более далеких от центра областях.
При этом на распространение инфекции влияют и другие причины, которые модель не учитывает: например, уровень здравоохранения в регионе или число людей, приехавших из-за границы. Авторы опубликованного в РЭШ исследования отмечают, что внутренняя миграция косвенно отражает объем всех типов контактов между людьми в разных регионах. А чем больше таких контактов, тем выше, при прочих равных, вероятность распространения коронавируса.
«Число переехавших в Москву коррелирует с плотностью социальных связей в широком смысле. В той области, откуда было больше переехавших, отразившихся в статистике, будет больше и сезонных рабочих, приезжающих на заработки в Москву, больше предпринимателей, поставляющих на московский рынок продукцию, и, конечно, больше родственников и друзей у сегодняшних москвичей. Естественно, по всем этим каналам общения между людьми может распространиться инфекция», — объясняет Михайлова.
По ее словам, границы Москвы нужно было закрывать еще в начале эпидемии:
«Это очень трудный и философский вопрос. Мое личное мнение состоит в том, что Москву надо было закрывать в конце марта. Впускать всех в Москву — пожалуйста, а вот выпускать не надо».
Сейчас вводить в областях ограничения на въезд и выезд бессмысленно, потому что инфекция уже распространилась по всем регионам и передается от одного местного жителя к другому.
Профессор кафедры экономической и социальной географии МГУ Наталья Зубаревич считает, что из-за коронавируса миграционные процессы в России сильно не изменятся: люди по-прежнему будут стремиться в крупнейшие федеральные города — Москву и Санкт-Петербург, а также переезжать из маленьких населенных пунктов в региональные столицы. По ее словам, отток людей за город во время нерабочих дней — сезонное явление, которое вряд ли приведет к массовому переезду на дачи на постоянной основе. При этом Зубаревич отмечает, что в связи с эпидемией в Москве уменьшится возможность найти работу и подешевеет аренда квартир: «Как надолго — не понимает никто. На 2020 год — да, с большой вероятностью, а что будет дальше — неизвестно».
При участии Елизаветы Жихаревой, специально для «Новой»
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