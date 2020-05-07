Ослабление карантина на фоне предвыборной борьбы

С 4 мая в Польше открылись торговые центры и магазины площадью более 2000 кв. м. В течение полутора последних месяцев поляки могли совершать покупки в супермаркетах, аптеках, небольших строительных магазинах и зоомагазинах. Кроме того, с 4 мая власти разрешили заниматься спортом на открытом воздухе с соблюдением ограничений и посещать библиотеки и музеи. А с 6 мая родители получили возможность отвести своих детей в ясли и детские сады. Однако эти шаги вызвали критику со стороны мэров ряда крупных городов, усмотревших в действиях правительства политический мотив.

Президент Анджей Дуда. Фото: EPA

Политику в действиях исполнительной власти подозревали неслучайно: на 10 мая были назначены президентские выборы, в скором проведении которых была заинтересована, прежде всего, правящая правоконсервативная партия «Право и справедливость», рассчитывающая на переизбрание своего кандидата и ныне действующего президента Анджея Дуды. Политики «Права и справедливости» часто прибегали к аргументу, что, если стало безопасно собираться в торговых центрах, то проголосовать — и подавно. Оппоненты же утверждают, что быстрое открытие мест массового скопления людей необходимо правящей партии для того, чтобы закрепить в сознании поляков миф о «безопасности» накануне выборов, но это может привести к росту заболеваемости и закрытию площадок вскоре после выборов.

Законопроект, позволяющий провести выборы исключительно по почте, находился на рассмотрении в сенате (верхней палате парламента), большинство в котором у оппозиции. В четверг 6 мая события вокруг возможных выборов резко ускорились. Сначала сенат принял постановление, отклоняющее законопроект. Но затем сейм (нижняя палата) большинством голосов решение сената отклонил. Это стало возможно благодаря предварительной договоренности лидеров «Права и справедливости» Ярослава Качиньского и «Соглашения» Ярослава Говина. Теперь возникает новый сценарий.

Выборы 10 мая не состоятся. Польская избирательная комиссия признает их несостоявшимися. Верховный суд выборы отменит. А затем маршал сейма объявит новые выборы.

Ярослав Качиньский в сейме. Фото: EPA

Таким образом «быстрые выборы» из-за сложной правовой процедуры все-таки не состоятся, но проведут их (где-то летом) полностью по почте. Что категорически неприемлемо для всех оппозиционных партий.

Мэры Варшавы, Познани, а также ряда менее крупных городов, заявили, что не согласны открыть детские дошкольные учреждения, спортивные и культурные объекты как минимум до 24 мая. Они требуют от Главной санитарной инспекции и министерства здравоохранения детальных правил и инструкций, а также гарантий безопасности. Мэр Варшавы Рафал Тшасковский 30 апреля сообщил, что ясли и сады будут закрыты «до момента получения от правительства четкой рекомендации о том, что… нет никакой угрозы для сотрудников, родителей, бабушек и дедушек».

Однако министерство здравоохранения отказывается назвать ситуацию полностью безопасной.

Местные власти нуждаются в средствах индивидуальной защиты, которые также ожидают от центра. Варшавским садам понадобится 25 тысяч масок и столько же пар перчаток в день, познаньским — 38 тысяч литров дезинфицирующих средств в месяц.

Польские солдаты доставляют предметы первой необходимости. Фото: EPA

Сохранять ограничения невыгодно для правительства не только с политической, но и с экономической точки зрения. Каждый день промедления наносит удар по фонду социального страхования, который и так потерпел ущерб из-за остановки работы сотен тысяч небольших фирм и индивидуальных предпринимателей. Из этого фонда выплачиваются пособия родителям, опекающим детей до 8 лет (они составляют 80% от ежемесячной заработной платы), чьи учреждения образования и опеки внезапно закрыли. Многие получатели помощи — женщины, которые в обычное время обеспечивают работу торговых сетей и частных магазинов. Изначально такое пособие было рассчитано всего на 14 дней, но срок его действия уже несколько раз продлевали. Пока что право на пособие сохраняют те, кто не может отправить детей в ясли и сад по причине закрытия их местными властями или из опасения за здоровье ребенка и членов семьи.

Фото: EPA

С середины марта Польша готовится к рецессии. В стране действует так называемый «антикризисный щит»: пакет законодательных актов, защищающих различные группы населения и предприятия. Меры принимали спешно, поэтому пакет постоянно дорабатывают и снова утверждают. Всего на защиту рабочих мест правительство собирается выделить 212 млрд злотых (3,7 трлн рублей). К началу мая Польский фонд развития (ПФР) выплатил 27 тысячам компаний около 5,6 млрд злотых (99 млрд рублей). Всего в рамках ПФР поддержку могут получить 670 тысяч компаний — от микро- до макроуровня. Вдобавок к денежной помощи предпринимателям разрешили отложить оплату взносов социального страхования. Банки также обязали предоставить кредитные каникулы большинству своих клиентов, при этом правительство рассматривает законопроект, по которому для получения таких каникул не нужно будет подавать заявление.

Пока неясно, как приостановка экономики отразилась на уровне безработицы. Вице-премьер Ядвига Эмилевич прогнозирует, что к концу года показатель составит 9‒10%. Эксперты банка Credit Agricole предсказывают рост безработицы к июню до 9,4%, а затем постепенный спад до 8,2% к концу года.

Чтобы предотвратить массовые увольнения, государство готово доплатить до 40% от средней зарплаты по отрасли работникам, которые согласятся на понижение своего заработка на 20%.

Еще 40% должны будут оплатить работодатели. Однако это будет касаться лишь тех компаний, которые смогут доказать падение продаж на 15% в сравнении с двумя месяцами прошлого года либо на 25% в сравнении с предыдущим месяцем.

Тем, кто все же потеряет работу, разрешили встать на электронный учет по безработице: раньше необходим был личный визит в соответствующее ведомство. Частным предпринимателям выплачивают специальные пособия «за простой»: 80% минимальной заработной платы за 2020 год, которые не облагаются налогами и социальными отчислениями. В реальных деньгах это 2080 злотых (36,7 тыс. рублей). Получить такое пособие можно максимум три раза.

Одной из наиболее пострадавших отраслей экономики будет туристическая. Чтобы облегчить положение владельцев отелей и апартаментов, с 4 мая снято ограничение, позволявшее им принимать только командировочных гостей. Для стимулирования внутреннего туризма государственный оператор железных дорог PKP объявил о возобновлении части маршрутов. При этом билеты продолжат продавать так, чтобы в купе либо вагонах открытого типа было занято не более половины мест.

На внешний туризм Польше в ближайшее время рассчитывать будет сложно. Как минимум до 13 мая продлится закрытие внешней границы: в страну не могут въехать те, кого не связывает с ней гражданство либо семейные или рабочие отношения. Всем прибывающим в Польшу по-прежнему нужно проходить 14-дневный карантин. Исключение — с 4 мая — сделали лишь для тех, кто ездит на работу или учебу в соседние с Польшей страны. Международное железнодорожное сообщение прекращено на неопределенный срок, а национальный авиаперевозчик LOT отменил все свои рейсы по 31 мая включительно.

Следующие этапы по размораживанию экономики не имеют четкого расписания. Изначально предполагалось, что снимать ограничения будут каждые две недели, но на пресс-конференции 5 мая министр здравоохранения Лукаш Шумовский предупредил, что отдельные ограничения останутся в силе. Возвращаться к прежнему строгому режиму власти не собираются, но некоторые шаги будут отложены. Среди них — открытие уличных площадок ресторанов и кафе, начало работы парикмахерских и косметических салонов, открытие для посетителей государственных учреждений.

Мария Садовская-Комлач — специально для «Новой»

Варшава