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На деревню бабушке

Премьера песни Васи Обломова

Культура

Ян Шенкманспецкор

 
Вася Обломов
музыкант

О песне

— После очередного обращения президента, который, как мы знаем, слышит народ и помогает ему, я хотел написать шутку в свой твиттер, а в итоге написал песню о том, как простые люди просят власть о помощи.

О карантине

Состояние самоизоляции для меня не ново, в обычной жизни в Москве я и так нечасто выхожу из дома. Самая большая проблема сегодня в том, что исчезла работа, и нет понимания, когда она снова появится. У меня отменились даже концерты в Германии, которые должны были состояться в конце сентября 2020.

О планах

В планах было снять несколько клипов, но из-за пандемии их съемки откладываются на неопределенный срок. То, что мы можем доделать в нынешних условиях, мы доделаем в самое ближайшее время. Если будут сочиняться новые песни - буду записывать и выпускать.

Теги:
премьера, клип, вася обломов

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