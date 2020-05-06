«Риск смертельных осложнений чрезвычайно велик»

Юрий Дмитриев дома, 2018 год. Фото: Анна Артемьева / «Новая газета»

В четверг, 7 мая, Верховный суд Карелии рассмотрит жалобу на продление ареста петрозаводскому историку Юрию Дмитриеву. Его обвиняют в изготовлении детской порнографии и насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери. По делу об изготовлении порнографии Дмитриева уже оправдывали в 2018 году, и лишь потом обиженное следствие добавило новое, еще более тяжкое обвинение.

Соратники историка убеждены, что истинный мотив преследования Дмитриева — его многолетняя работа по поиску мест массовых расстрелов времен Большого террора на северо-западе России.

Российские ученые, преподаватели, деятели культуры (среди них Борис Гребенщиков, Юлия Ауг, Андрей Звягинцев, Елена Коренева, Вениамин Смехов, Людмила Улицкая, Владимир Познер, Наталья Солженицына) подписали открытое письмо председателю Верховного суда Карелии Анатолию Наквасу с просьбой отпустить историка из СИЗО до решения по делу. «Новая газета» публикует его.

Председателю Верховного суда Республики Карелия А.В. Наквасу Уважаемый Анатолий Владимирович!

С нарастающей тревогой мы следим за судьбой историка Юрия Дмитриева. В СИЗО-1 города Петрозаводска, где он содержится уже три года, обнаружены первые случаи заболевания коронавирусом. Вирус распространяется очень быстро, и в закрытых учреждениях этот процесс особенно трудно сдержать. Тревожно за всех людей, оказавшихся в столь опасной ситуации без возможности от нее защититься. Но к случаю Юрия Дмитриева мы просим отнестись с повышенным вниманием. Дмитриев возвратил тысячам людей память об их убитых отцах и дедах — и сейчас все они с волнением следят за его судьбой. Мы уверены, что обвинения, выдвинутые против Юрия Дмитриева, несправедливы и должны быть сняты в ходе судебного разбирательства. Но пусть он дождется решения суда в безопасности. Дмитриеву 64 года, всего два месяца назад он перенес тяжелое простудное заболевание. В случае заражения риск серьезных, возможно, смертельных осложнений для него чрезвычайно велик. За изменение меры пресечения Дмитриеву уже поданы две общественные петиции (на платформах Avaaz и Change.org), собравшие в общей сложности около 22 тысяч подписей; свои заявления на этот счет сделали Международная федерация Прав человека (FIDH) и Европейская служба внешних связей. 7 мая 2020 года в Верховном суде республики Карелия состоится заседание, на котором будет рассмотрена апелляция адвоката Юрия Дмитриева В.М. Ануфриева на решение Петрозаводского городского суда о продлении содержания под стражей до 25 июня.

Мы просим сделать все возможное для того, чтобы это решение было отменено, и мера пресечения для Юрия Дмитриева была изменена на любую другую, не связанную с содержанием под стражей, до окончательного решения суда по его делу.

Владислав Аксенов, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник ИРИ РАН

Надежда Ажгихина, журналист

Михаил Алдашин, режиссер, аниматор

Николай Александров, журналист

Любовь Аркус, главный редактор журнала «Сеанс», учредитель фонда «Антон тут рядом»

Александр Архангельский, писатель

Юлия Ауг, актриса

Лия Ахеджакова, актриса, народная артистка РФ

Дмитрий Бавильский, писатель

Елена Баевская, переводчик

Гарри Бардин, художник-мультипликатор, режиссер, сценарист

Нуне Барсегян, писатель

Олег Басилашвили, народный артист СССР

Леонид Бахнов, писатель

Нина Брагинская, член инициативной группы «Мемориал» (1987–1988), доктор исторических наук, главный научный сотрудник НИУ ВШЭ и профессор НИУ ВШЭ и РГГУ, подписываю от себя лично, не представляя работодателя

Надежда Беленькая, переводчик

Евгений Белянчиков, главный редактор cайта KareliaNews

Владимир Бобровников, профессор Высшей школы экономики, департамент истории

Ирина Богатырева, писатель

Татьяна Бонч-Осмоловская, писатель

Алла Боссарт, журналист, писатель

Константин Бронзит, режиссер, аниматор

Ольга Бухина, переводчик

Ольга Варшавер, переводчик

Дмитрий Веденяпин, литератор

Владимир Ведерников, историк, кандидат исторических наук

Сесиль Вессье, историк, политолог, профессор Университета в Ренне (Франция)

Николя Верт, историк (Франция)

Алина Витухновская, писатель

Марина Вишневецкая, писатель

Евгений Волков, доктор исторических наук

Лилия Газизова, поэт

Мария Галина, писатель

Сергей Гандлевский, поэт

Алиса Ганиева, писатель

Александр Гельман, драматург

Алла Гербер, писатель, кинокритик

Анатолий Голубовский, социолог, искусствовед

Катерина Гордеева, журналист

Кристина Горелик, журналист

Филипп Горенштейн, актер

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Наталья Громова, писатель

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Иван Гусев, главный редактор газеты «Карельская Губерния» и сайта «Губерния Daily», депутат ЗС Республики Карелия от партии «Яблоко»

Наталья Демина, журналист

Сергей Дмитриев, китаист, Институт востоковедения РАН

Антон Долин, кинокритик, главный редактор журнала «Искусство кино»

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Олег Дорман, режиссер, сценарист, переводчик

Денис Драгунский, писатель

Ольга Дробот, переводчик

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Виктор Есипов, литературовед, поэт

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