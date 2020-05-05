В апреле премьер-министр Михаил Мишустин выделил из бюджета миллиард рублей для поддержки сограждан за границей. Постановление о материальной помощи правительство выпустило 3 апреля.

Деньги выплачиваются из расчета 2400 рублей в день на взрослого и 1600 на ребенка младше 14 лет. Получить деньги могут все, у кого был билет в Россию на даты с 16 марта по конец мая. Но на практике все оказалось сложнее. Заявления на помощь начали принимать 4 апреля. На 12 апреля заявок было больше 37 тысяч, но деньги по ним получили всего примерно четыре тысячи человек — часто заявки были неверно оформлены.

Рассказываем, как сделать все правильно:

Первым делом нужно зарегистрироваться на портале «Госуслуг». Для этого нужно указать данные паспорта, телефон, адрес электронной почты и номер СНИЛС. Вот здесь подробная инструкция.

Второй шаг — заполнить заявление на портале «Госуслуг». Так вы одновременно попадаете в два списка: на выплату материальной помощи и в список Минкомсвязи тех, кто ожидает вылета в Россию. Если вы за границей не один, а с семьей, то подаете одно заявление и вписываете туда супруга и детей. Это важно: если вы подадите два заявления от семьи и в каждое впишите мужа/жену, то это будет считаться ошибкой, и помощь не придет. А вот если вы с партнером не в браке, то придется заполнить каждому свое заявление, не вписывая туда партнера, но есть риск, что вы попадете на разные самолеты.

В Санкт-Петербург прибыл вывозной рейс с российскими туристами из Бангкока. Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Во время заполнения вы увидите, что несколько пунктов помечены как необязательные. Это пункты: «Номер электронного бронирования» (билета на самолет, по которому вы не улетели), «Сканы или фото авиабилетов и (или) других документов», «Номер расчетного счета». На самом деле, они являются обязательными. То, что эта информация необходима, правительство уточнило в своем Постановлении № 621 от 30 апреля. Если оставить их пустыми, система посчитает, что в вашем заявлении ошибка. Именно из-за этого несколько десятков тысяч заявлений признаны недействительными, и люди не получили помощь.

Когда вы указываете номер расчетного счета банка, убедитесь, что он работает на территории России. В пункте «Номер заграничного паспорта» нужно указать номер и серию загранпаспорта.

Обратите внимание, что если вы обменивали билет с одной даты на другую, то отсчет незапланированных дней за рубежом будет идти со второй даты. Был ли это билет российской авиакомпании или зарубежной, для назначения вам выплат не имеет значения.

Главное, чтобы вылет был запланирован с 16 марта по 31 мая. А вот если обратного билета не было вообще, то выплат не полагается. В крайнем случае, вы можете обратиться в посольство — Россия обещает помочь своим гражданам, если в другой стране есть угроза их жизни.

Согласно постановлению, через 24 часа после подачи заявления, вам должны сообщить по СМС и на электронную почту о положительном или отрицательном ответе.

На деле, люди неделями не получают никакой информации. Если ни деньги, ни отказ вам не пришел, есть два способа узнать, что не так в вашем заявлении. Самый быстрый — с помощью Telegram: в Минкомсвязи разработали специального бота . Ему нужно сообщить номер заявления на «Госулугах», и он укажет неправильно заполненные поля.

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Исправить их можно самостоятельно там же на «Госуслугах». В разных странах россияне объединились в группы в WhatsApp и Telegram — если воспользоваться цифровым помощником не получается, там можно спросить совета или найти инструкцию. Второй способ узнать, почему не поступает помощь, — обратиться в российское посольство или консульство. МИД передал часть полномочий посольствам: теперь они будут отвечать на вопросы, касающиеся материальной помощи, и помогать исправлять ошибки в заявлениях.