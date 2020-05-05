Путь домой

По данным рабочей группы, координирующей возвращение соотечественников из зарубежных стран, с 20 марта по 26 апреля в Россию вернулось 172 199 россиян. Сейчас за границей остается 30–35 тысяч наших граждан, которые ждут самолетов в Россию. Назвать более точную цифру невозможно. Сказать, когда все желающие вернутся в страну, тоже. «Новая газета» рассказывает, почему забрать россиян домой оказалось такой сложной задачей.

На момент объявления пандемии за рубежом были сотни тысяч наших граждан. Большинство организованных туристов сейчас уже вернулись домой. Несколько десятков тысяч людей, кто еще остался, — это самостоятельные путешественники и люди, у которых за границей есть долгосрочные задачи, — учеба, работа, лечение или они уезжали в гости к родным на несколько месяцев.

Причем число россиян, которые ждут самолетов домой, постоянно меняется: появляются новые желающие вернуться, а то и наоборот — кто-то решает задержаться. Министр Сергей Лавров признавал, что с такой задачей МИД столкнулся впервые.

Отработанных алгоритмов, как вернуть граждан домой, когда весь мир закрыл границы, не было.

Поэтому создали рабочую группу, координирующую возвращение россиян домой. В нее вошли представители Росавиации, МИДа, Минтранса, ФГУПа «Госкорпорация по ОрВД», аэропортов Московского авиаузла и авиакомпаний «Аэрофлот», «Сибирь» (S7) и «Уральские авиалинии».

В МИДе объясняют всю сложность задачи вывоза граждан тем, что территория страны огромна, и многое зависит от готовности регионов принять самолеты, но подчеркивают, что перевозка россиян подчинена главной цели: минимизировать распространение инфекции.

Как рассказала «Новой газете» глава ДИП МИД Мария Захарова, сначала российские самолеты возвращали домой преимущественно жителей Москвы, но за последние две недели акцент сместился на регионы: «Москва дала пример, как выстраивать логистику, и регионы подхватили».

По ее словам, чтобы город смог принять самолет из-за границы, должны быть налажены многие процессы: важна подготовка аэропорта (защитные костюмы для всех, кто контактирует с прилетевшими, их документами и багажом), организация транспорта от самолета и до мест обсервации (и их обустройство), контроль за людьми в самоизоляции, готовность больниц.

Как неоднократно поясняли российские власти, человек может полететь туда, где у него есть жилье либо родственники, готовые его принять. Так, второго мая был рейс Шанхай — Владивосток — Благовещенск. В самолет пригласили жителей Приморского и Хабаровского краев, Амурской области, Якутии, ЕАО и Читинской области. Жители других регионов претендовать на место в самолете не могли. А шестого мая самолет из Шанхая летит в Москву и Санкт-Петербург.

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

В этот же день есть рейс Тель-Авив — Ростов-на-Дону — Екатеринбург. Он забирает и жителей соседних с Ростовской и Свердловской областями регионов. Когда люди выйдут из самолетов, их или будут ждать автобусы в обсерваторы, или автобусы, которые заберут их в домашний регион.

То есть регион, принимающий самолет, должен быть готов обеспечить обсервацию для всех граждан, которые вышли из самолета и не живут в этом регионе.

Разумеется, кроме прочего, прилетевшие должны пройти 14-дневный карантин. Есть и другие правила: Москва может принять сразу не более 500 человек в день, а регионы — не более 200. Очевидно, везет далеко не всем.

Собраться вместе и улететь

Чтобы увеличить шансы на вывозной рейс, в некоторых странах россияне стали специально собираться в одной точке, ведь в первую очередь самолеты забирают большие группы людей.

Так, российские граждане собрались в Майами. Сейчас там больше 350 человек, которые есть в списках Минкомсвязи. Большинство из них — женщины с младенцами. Они преднамеренно прилетели в США, чтобы их ребенок получил американское гражданство по факту рождения в Штатах.

Одна из женщин рассказала «Новой», что они написали письма в МИД России, Минкомсвязи и Росавиацию с просьбой организовать рейс Майами — Москва. «Мамы не рискуют с детками маленькими добираться до Нью-Йорка и там ждать, потому что в Нью-Йорке очень опасная ситуация по коронавирусу. И почти четыре часа лететь в Нью-Йорк с грудничком, ходить по аэропортам кажется невозможным. В Майами спокойней, и у многих здесь арендовано жилье».

Свое имя женщина попросила не упоминать, боясь агрессии и ненависти к россиянкам, которые поехали рожать в США.

Похожая ситуация на Тенерифе. Сейчас там примерно 120 граждан России и большинство из них — пожилые люди с проблемами здоровья. Они просят, чтобы их забрали именно с Тенерифе.

рассказывает россиянин, застрявший в испании Иван Пустовалов

Люди хотят, чтобы их вывезли из своего региона, потому что большинство, кто остались, это люди пожилые, плохо ходят, плохо ориентируются в местности, в расписаниях — во всем. Им страшно ехать далеко, боятся застрять, опоздать, общаться с испанской полицией. Некоторым 90 лет. Да, они обеспеченные. Это те, кто имеет здесь недвижимость, или те, кого дети отправили на зиму, чтобы они погрелись в теплых условиях. Это те, кто более тесно связан с Испанией, чем просто туристы.

Всего в списках ожидания на вылет из Испании от 300 до 400 человек, среди них 120 — на Тенерифе, 100 — в Барселоне.

Советник руководителя Росавиации Елена Михеева подтвердила:

«Собраться вместе в одной точке — это работающий принцип. Чем больше людей находится в одном регионе, тем более вероятно, что рейс будет организован туда быстрее».

Об этом же говорил и Сергей Лавров в своих интервью: есть города, где пара десятков наших граждан, поэтому их нужно будет собирать в одной точке. Но и россияне в Майами, и россияне на Тенерифе — из разных регионов России. Поэтому, будет ли для них один самолет или понадобится несколько, пока неизвестно. Рейс Лос-Анджелес — Москва состоялся 4 мая, других рейсов из США пока не запланировано.

Иногда наши соотечественники сами ищут способ вернуться домой. Например, на свои рейсы иностранцев берут «Белорусские авиалинии». Максим Тимошин из Суздаля рассказал, что он и еще 34 россиянина попали на рейс Гоа — Москва. «Нам помогло белорусское консульство в Индии, они эвакуировали своих граждан и взяли нас тоже на борт. Билет мне обошелся примерно в 55 тысяч рублей, материальную помощь от России я не получил и взял в долг».

На самолете Belavia 26 апреля в Минск прилетели 85 граждан Беларуси и 95 граждан других государств. Россиян встретили работники посольства, посадили в автобус и за две тысячи рублей привезли в Москву. Там, как рассказал Тимошин, всех отпустили по домам. Он взял такси и приехал домой в Суздаль.

По словам Тимошина, в аэропорту Минска у всех прилетевших взяли тест на коронавирус и обещали при положительном результате позвонить. Никому из его рейса, по информации в их чате, такой звонок не поступил.

Рабочая группа по возвращению россиян и сама сотрудничает с зарубежными авиакомпаниями. Так, турецкая авиакомпания 29 апреля выполняла рейс Стамбул — Москва — Стамбул с целью вывоза своих граждан на родину, но повезло и некоторым россиянам — их взяли на тот же борт.

Самолет есть, а улететь нельзя

Еще одно решение российских властей о вывозе россиян: в первую очередь домой забирают тех, кто покинул Россию после 1 января 2020 года. Если человек уехал раньше, попасть в вывозные списки сейчас ему будет трудно.

67-летняя Галина Гукаленко находится в Майами, в районе Халландейл. Она прилетела в конце октября 2019 в гости к родным. Виза у нее открыта на три года, а туристический статус был активен до 25 апреля. Она хотела в марте купить обратный билет, но авиасообщение как раз закрыли.

рассказывает россиянка, застрявшая в майами Галина Гукаленко

Я плачу день и ночь от обиды, почему только с 1 января, если туристов в страну пускают на полгода? В материальной помощи мне сразу отказали, потому что у меня не было обратного билета. Я страдаю повышенным давлением. Таблетки принимаю каждый день. У меня артроз. Каждые полгода я ставлю уколы в коленные и плечевые суставы, чтобы снять боли, потому что они невыносимые. Сейчас лекарства заканчиваются. От давления таблетки продают здесь только по рецепту врача, а моя медстраховка закончилась. Пока живу у родственников, но они остались без работы, и им самим нужна помощь. У них двое детей и съемная квартира, они не могут меня содержать.

Галина живет в Мурманске, и в этот регион из Майами она одна, и на рейсы из США в Петербург или Москву ее не берут. Поэтому Галина полтора месяца не выходит из дома, чтобы не заразиться коронавирусом.

Между тем ситуация Галины Гукаленко подпадает под категорию «гуманитарные случаи». К ним относятся беременные женщины, инвалиды, те, кому срочно нужно в Россию на лечение.

Сергей Лавров в своих интервью говорит, что такими случаями МИД занимается вручную, индивидуально. До Галины очередь пока не дошла.

Нередки случаи, когда у людей нет денег на билет. Стоит отметить, что вывоз россиян — это не эвакуация, а обычные коммерческие рейсы. Если у пассажира был обратный билет российской авиакомпании, то перелет для человека будет бесплатным, так как российские авиалинии перезачтут билет.

Если билет был зарубежных авиакомпаний, придется узнавать, есть ли у этого перевозчика договоренность о взаимозачетах билетов с Россией.

Платить снова придется, если такого договора нет, а также если билета не было вовсе. Цена фиксированная: на рейсы из Европы билет стоит 200 евро, на более дальние маршруты — 400 евро.

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Иногда семья путешественников из трех-четырех человек не может найти необходимую сумму. Как утверждают в Росавиации, рабочая группа по возвращению россиян рассматривает такие случаи отдельно, и уже были люди, которых посадили на самолет за счет российского бюджета.

Есть и другие сложности. Как сообщил источник, знакомый с организацией вывозных рейсов, не явившихся на рейс граждан иногда бывает до 30 %, хотя ситуация постепенно улучшается. «Если планировалось отправить 250 человек из Нью-Йорка, а фактически прибыли 100 пассажиров, то компания несет убытки и не решает поставленную задачу по возвращению граждан», — объяснили «Новой» в Росавиации.

Но часто случается, что люди просто не успевают добраться до аэропорта. Так, в Индии объявлен полный локдаун. Отменены поезда и автобусы, не ходят рикши и трудно найти такси. Чтобы перебраться из штата в штат, нужно получить разрешение, подать заявку в посольство за 48 часов. А на Филиппинах почти невозможно найти водный транспорт, который быстро доставит с острова на остров.

Как рассказали россияне в Индии и США, порой объявления о рейсе в Россию приходят за сутки и даже за пять часов до вылета. Люди не успевают выселиться из дома, найти транспорт и успеть в аэропорт. В итоге они считаются не явившимися на рейс и теряют крышу над головой.

Правда, согласно постановлению правительства, если пассажир не явился на рейс, который был предложен, деньги перестанут поступать на его счет.

Однако бывает и так, что люди, начав получать материальную помощь, решают остаться в теплой стране, где еще можно выходить на улицу.

Помощь деньгами

С четвертого апреля россиянам, застрявшим за границей, Россия пообещала выдавать материальную помощь. Претендовать на помощь можно, если был билет в Россию на даты с 16 марта по конец мая. Деньги выплачиваются из расчета 2400 рублей в день на взрослого и 1600 на ребенка младше 14 лет. Средства на помощь россиянам за границей МИДу в размере миллиарда рублей выделил ныне отстраненный от работы по болезни премьер-министр Михаил Мишустин (о его заражении коронавирусом стало известно в конце апреля). По инструкциям все просто: чтобы получить помощь, человек должен заполнить специальную форму на портале госуслуг.

Но уже через неделю после запуска стало понятно, что получить деньги крайне сложно. 12 апреля МИД сообщил о том, что заявления подали 37 382 гражданина (не считая членов их семей); 31 946 заявлений были проверены вместе с МВД и Минтрансом, из них только 4058 заявлений оказались верны, и по ним люди начали получать деньги. Остальным пришлось обрывать телефоны посольств и МИДа.

Главная причина отказов в помощи заключается в том, что в изначальной анкете несколько пунктов помечены как необязательные.

Это пункты: «Номер электронного бронирования», «Сканы или фото авиабилетов и(или) других документов», «Номер расчетного счета». Люди оставляли места пустыми, и система считывала это как ошибку. То, что эта информация необходима, правительство уточнило в своем постановлении №621 от 30 апреля.

Алла Сафронова из Московской области улетела на Гоа 1 марта вместе с дочкой, другом и обратными билетами на 25 марта.

«Заявку на материальную помощь я заполняла два раза. Сначала не заполнила поля с номером карты и номером расчетного счета, так как они были указаны как необязательные», — говорит она. 17 апреля вывозным рейсом Сафронова со своими близкими прилетела в Россию.

рассказывает россиянка, застрявшая на гоа Алла Сафронова

Мы провели там дополнительно 23 дня, жили у местных, снимали дом. Отдали где-то 370 евро за дом, 200–250 евро на еду и 1200 евро за билеты», — говорит она. Материальную помощь Алла не получила и планирует подавать иск на МИД. Самолет был полностью заполнен. Были отказники, но эти места через госуслуги официально отменили и предоставили людям, которые хотят улететь. Все было лояльно, была и беременная женщина из другого региона.

Сейчас проблема с выплатами решается: теперь посольства России будут отвечать на вопросы людей по материальной помощи и помогать исправлять ошибки в заявлениях. А Минкомсвязи разработало специальный бот в телеграме. Ему нужно сообщить номер заявления на госулугах, и он укажет неправильно заполненные поля.

Закрытое небо

Иногда забрать наших граждан невозможно из-за отказа другой страны посадить самолет. Чтобы самолет приземлился даже на два часа, требуется 200–300 сотрудников аэропорта, которые будут принимать рейс и общаться с членами экипажа. Поэтому, боясь распространения инфекции, некоторые страны отказываются сажать самолеты.

Так, Объединенные Арабские Эмираты закрыли авиасообщение до того, как Россия успела забрать своих граждан. В Росавиации сказали, что пришлось долго получать разрешение, но в итоге самолет в начале апреля приняли.

А с Фиджи забрать наших граждан не получилось уже в третий раз. Как рассказали в МИДе, местные власти не разрешили посадить самолет даже на пару часов. «Столько было сделано и федералами, и регионом, мы очень старались. Но не получилось, — комментирует «Новой газете» Мария Захарова. — Были задействованы все структуры, полетело шесть экипажей, чтобы борт не приземлялся на ночевку. Но власти Фиджи не разрешили посадить самолет».

Но наши граждане на Фиджи хотя бы знают, что российские власти стремятся их забрать, а в состоянии неизвестности и брошенности сейчас россияне в Аргентине — 169 человек. По Южной Америке разбросана как минимум тысяча россиян. Они есть в списках Минкомсвязи, и рабочая группа по возвращению россиян о них знает. Но сделать пока ничего не может. Аргентина закрыла воздушное сообщение до сентября, а российские авиакомпании в Южную Америку не летают.