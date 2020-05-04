Подкаст «Что Нового?» Дневник карантинщика. Часть 2

Гитарист из Москвы Гагик Маргарян почти вылечился от коронавируса на дому: из симптомов осталась только потеря обоняния, результаты повторного теста – отрицательные. Про запертых в квартире друзей снимают «поучительный» сюжет на федеральном ТВ. История близка к хэппи-энду, однако в последний момент Гагик совершает роковую ошибку.

Что нового? О чем все говорят на этой неделе? «Что Нового» — подкаст «Новой газеты» о главных событиях в России и в мире. Мы поможем быстро разобраться в повестке, а также увидеть (и услышать) то, что обычно остается за кадром. Слушайте, где удобно: Apple Podcasts | SoundCloud | Castbox |

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Ведущая: Надежда Юрова

Звукорежиссер и композитор: Глеб Лиманский