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Подкаст «Что Нового?» Дневник карантинщика. Часть 2

Бесплатный Huawei и приглашение на «Пусть говорят»

Общество

Надежда ЮроваГлеб ЛиманскийВиктория Одиссонова«Новая газета»

 

Гитарист из Москвы Гагик Маргарян почти вылечился от коронавируса на дому: из симптомов осталась только потеря обоняния, результаты повторного теста – отрицательные. Про запертых в квартире друзей снимают «поучительный» сюжет на федеральном ТВ. История близка к хэппи-энду, однако в последний момент Гагик совершает роковую ошибку.

Что нового? 

О чем все говорят на этой неделе? «Что Нового» — подкаст «Новой газеты» о главных событиях в России и в мире. Мы поможем быстро разобраться в повестке, а также увидеть (и услышать) то, что обычно остается за кадром.

Слушайте, где удобно: 

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Ведущая: Надежда Юрова
Звукорежиссер и композитор: Глеб Лиманский

Теги:
что нового?, подкаст, коронавирус

Топ 6

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