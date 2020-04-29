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Заражено — 3 162 438 (в РФ — 99 399), смертей — 219 287. Бот «Новой» считает инфицированных COVID-19
Надежда ЮроваГлеб Лиманский«Новая газета»
Коронавирус на домашнем лечении — это страшно? Как сделать так, чтобы скорая приехала на ваш вызов? Можно ли жить в одной квартире с больным и не заразиться? По просьбе «Новой газеты» гитарист Гагик Маргарян, замурованный в квартире с тремя друзьями и COVID-2019, две недели вел аудиодневник карантинщика. Как прошли пять дней с момента диагноза — в первом эпизоде подкаста.
что нового?
О чем все говорят на этой неделе? «Что Нового» — подкаст «Новой газеты» о главных событиях в России и в мире. Мы поможем быстро разобраться в повестке, а также увидеть (и услышать) то, что обычно остается за кадром.
СЛУШАЙТЕ, ГДЕ УДОБНО
Ведущая: Надежда Юрова
Звукорежиссер и композитор: Глеб Лиманский
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В стране, где власти постоянно хотят что-то запретить, в том числе - запретить говорить правду, должны быть издания, которые продолжают заниматься настоящей журналистикой.
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Теги:коронавирус, подкаст, что нового?
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