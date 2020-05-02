Труба наполовину пуста

8 мая Федеральное сетевое агентство Германии должно озвучить официальное решение — будут ли к «Северному потоку — 2» применяться обновленные требования европейской газовой директивы. Немецкая деловая газета Handelsblatt сообщает со ссылкой на документ, имеющийся у редакции, что федеральное агентство решило не выводить российский газопровод из-под действия директивы. Это значит, что «Северный поток — 2» теряет поддержку главного союзника в Европе и не сможет использоваться на полную мощность.

Новые поправки к европейской газовой директиве были одобрены на уровне ЕС в феврале прошлого года. Их суть заключается в применении правил внутреннего рынка ко всем трубопроводам — сухопутным и морским, — по которым газ поступает к странам — участницам ЕС. Поставщиком и оператором газа не может выступать одна и та же компания, к трубе должен быть обеспечен доступ третьих сторон.

Для «Северного потока — 2» это означает, что

компания-оператор Nord Stream 2 должна быть независима от «Газпрома» (которому она сейчас принадлежит на 100%), а 50% мощностей трубы должны быть зарезервированы для других поставщиков.

Под действие обновленных поправок в сентябре прошлого года попал газопровод «ОПАЛ» — ответвление «Северного потока», — который теперь работает на половину своих мощностей.

Главным противником обновления газовой директивы выступила Германия: именно она после завершения строительства «Северного потока — 2» станет хабом, куда газ будет поступать из России по дну Балтийского моря и откуда будет распределяться по другим европейским странам. В результате поправки все равно были приняты, но немцам удалось продавить важную оговорку: страна, на территорию которой выходит газопровод, имеет право вывести его из-под действия европейской директивы. Правда, для этого нужно предоставить веские основания, а Еврокомиссия может это решение опротестовать.

Экс-канцлер Германии Герман Шредер сегодня — председатель комитета акционеров Nord Stream 2. Германия была главным союзником проекта «Газпрома», но скоро все может измениться. Фото: РИА Новости

Позиция Германии тогда дала «Газпрому» большой повод для оптимизма. В ноябре в соответствии с поправками к европейской газовой директиве была принята поправка к немецкому Закону об энергетике. Компания Nord Stream 2 подала заявку о выведении проекта «Северный поток — 2» из-под действия поправок в федеральное сетевое агентство — регулятор немецкого газового рынка.

По информации газеты Handelsblatt, федеральное агентство уже решило отказать Nord Stream 2 и выслало свое решение руководству компании. У оператора газопровода есть неделя на консультации и ответ — после этого, 8 мая, федеральное агентство озвучит свою окончательную позицию.

Согласно обновленному немецкому законодательству, из-под действия директивы могут быть выведены проекты, чье строительство было завершено на конец мая 2019 года, когда поправки к газовой директиве вступили в силу. Именно на это, по информации Handelsblatt, ссылается федеральное сетевое агентство — к маю «Северный поток — 2» завершен не был. В Nord Stream 2 уверены, что понятие «завершение строительства» не должно толковаться в исключительно узком смысле — на конец мая в проект уже были сделаны миллиардные инвестиции. Федеральное агентство оспаривает этот тезис и пишет в своем решении, что предполагается «структурно-техническое понимание термина «завершение», а не «экономико-функциональное понимание».

Пресс-секретарь Nord Stream 2 Йенс Мюллер сообщил, что компания ознакомилась с позицией немецкого регулятора и не согласна с ней. «Мы будем ждать официального решения и, конечно, оценивать его и наши дальнейшие действия для защиты наших прав», — заявил он.

Handelsblatt ожидает, что Nord Steam 2 оспорит решение федерального агентства в Высшем земельном суде Дюссельдорфа, который может передать его в Европейский суд.

Если же нынешнее решение останется в силе, «Газпром» сможет использовать мощности газопровода наполовину — остальное будет зарезервировано для третьих сторон. При этом цену использования газопровода третьими сторонами будет контролировать немецкий регулятор.

Все это осложняет позиции «Северного потока — 2», которые могут еще больше пошатнуться в связи с кризисом, вызванным эпидемией. Профессор международных отношений в Инсбрукском университете Герхард Манготт напоминает, что после кризиса 2008–2009 годов объемы поставок российского газа в Европу снизились на 50 млрд кубометров. Нынешний экономический кризис рискует быть еще глубже, и общий объем поставок может снизиться еще больше — особенно на фоне того, что летом и осенью прошлого года многие европейские страны, пользуясь низкими ценами на газ и опасаясь провала переговоров России и Украины по договору о транзите, основательно забили собственные газохранилища. Это ставит под вопрос экономическую целесообразность проекта — по крайней мере, в ближайшей перспективе.