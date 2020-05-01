Ничему не научила наших силовиков и депутатов трагедия в рязанском поселке Елатьма, где 4 апреля молодой мужчина застрелил из ружья пятерых человек, которые шумно разговаривали под окнами. Соседи рассказывают, что Антон Франчиков до убийства постоянно гонял в подъезде и под окнами шумные компании, вызывал полицию. Но шуметь от этого никто не перестал. Потому что де-факто имели право в 22:00 расположиться под окнами жилого дома и болтать.

Спустя две недели в Госдуме объявили о подготовке поправок в Гражданский кодекс, регулирующий отношения с соседями. В пакете изменений депутаты предусмотрели тень от забора, рытье колодцев, порчу воды. По поводу шума в поправках сказано, что его соседям нужно терпеть, «исходя из природы и местоположения земельных участков или из обычая».

«Несутся в вечном непокое»

Фото: РИА Новости

В России сложилась крайне тяжелая ситуация, которая будет порождать все больше конфликтов. Первая причина в том, что у нас представители разных социальных страт и разного культурного уровня все еще живут смешанно, при этом законодатель не предусматривает действенных механизмов защиты большинства тихих от меньшинства шумных.

Несмотря на все потрясения последних лет и пропагандистский раж, люди в России стремительно цивилизовались. Пожалуй, большинство россиян даже и в самых отдаленных восточных регионах усвоили совершенно европейские нормы культуры. Они меньше пьют, перестают ругаться матом, научились не ходить без звонка друг к другу в гости и не слушать громко музыку. Однако меньшинство этих норм не усвоило, и сегодня законодательство стоит на его, меньшинства, защите.

Жалобы на соседей и рассказы о многолетних попытках добиться в доме или на дачном участке тишины — один из самых популярных и самых тяжелых жанров сообщений на интернет-форумах. О его существовании не знает только тот, у кого нет в XXI веке соседей. Знаете, кто это? Депутаты, высокопоставленные чиновники и силовики — то есть все те, от кого зависит модернизация закона о тишине. Эти люди живут в многоуровневых квартирах, строят дачи на участках в несколько гектаров и ездят по выделенным полосам. Они просто не знают, что где-то один плохо воспитанный человек может годами портить своей музыкой жизнь целому кварталу. И что дачи с сакральными шестью сотками (на самом деле средний размер садового участка в советских СНТ — 4,8 сотки) давно напоминают дантовское чистилище:

«Как некогда Асоп или Исмений

Видали по ночам толпу и гон

Фивян во время Вакховых радений,

Так здесь несутся, огибая склон, —

Я смутно видел, — в вечном непокое

Те, кто благой любовью уязвлен».

Дачи и загородные дома в небогатых поселках давно перестали быть в России местом отдыха и уединения. Отдыхать здесь можно только до мая. А в этом году шум пришел в деревни, ДНТ и СНТ на месяц раньше, вместе с самоизолировавшимися горожанами.

Дача сегодня в России — это музыка из машины, включенная на полдня. Это сосед, который привез на самоизоляцию родителей, тещу с тестем, двух дочек с их семьями, заказал на всех два лесовоза дров и ровно месяц пилит их бензопилой с восьми утра. Дача — это вечеринки с выносом колонок на пяти сотках. Это еженедельное кошение каждым соседом травы с помощью бензотриммера. Это постоянные стройки, доделки, улучшения домов с использованием бензоинструмента.

Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Депутаты давно не представляют себе жизни обычных россиян, потому что не живут кучно. А россияне живут.

Даже пресловутый средний класс, имеющий квартиру не в залоге, два авто на семью и загородный дом, не защищен от проблемного соседа, потому что в нашей стране можно иметь две квартиры, машину, загородный дом и при этом включать громко музыку под окнами. Этого не делают лишь в самых дорогих жилых домах и коттеджных поселках, где нарушитель боится богатого соседа, ведь сосед может оказаться влиятельным.

От соблазна шуметь с утра до ночи удерживает только страх неформального наказания. Вдруг сосед окажется круче?

Вдруг у него знакомства лучше? Формального, по закону, наказания никто не боится, потому что наказать по закону человека, отравляющего жизнь целому дому, нельзя: вариант такой предусмотрен, но нереализуем.

Нельзя, но на самом деле можно

Сегодня в регионах России в среднем разрешается в будние дни шуметь с 7:00–8:00 и до 22:00–23:00. В выходные и праздники часы тишины продлены где-то до 10:00, а в Петербурге, например, до 12:00. Каждый регион вправе сам устанавливать часы тишины. Но это не имеет абсолютно никакого значения.

Фактически законодатель позволяет штрафовать за превышение норм по шуму днем, однако на практике это остается невозможным. Сейчас в дневное время громкость звуков в квартире, в зависимости от категории дома, не должна превышать 40–55 дБ, а на участках вокруг жилых домов — 70 дБ. Это достаточно «человечный» порог, так, громкий разговор двух женщин может достигать 55 децибел, а включенный на полную мощность кинотеатр или акустические колонки выдают от 110 дБ.

Беда в том, что у обычного человека нет решительно никаких способов подтвердить факт постоянного нарушения тишины, потому что для штрафа или судебного разбирательства законодатель обязывает гражданина предоставить результаты официального замера уровня шума специалистами Роспотребнадзора. И если у вас сосед слушает громко музыку, когда ему вздумается, вам нужно так подгадать, чтобы вызвать к этому времени замерщика, да еще оплатить выезд. Ни суды, ни полиция не обязаны принимать аудио- и видеоматериалы, подтверждающие факт нарушений.

Именно эта норма заставляет не очень культурных обывателей думать, будто шуметь и делать в квартире либо на личном участке днем можно все что угодно.

Невозможность доказать нарушение люди путают с вседозволенностью. Более того, так считают часто и в полиции:

если вы вызовите охрану правопорядка днем из-за соседской музыки, вероятнее всего, в полиции вам скажут, что днем сосед имеет право хоть концертные динамики включать.

На самом деле не имеет, просто единицы из десятков и десятков миллионов россиян, сталкивающихся с громкими соседями, могут дождаться эксперта Роспотребнадзора, который измерить уровень шума.

Советский рудимент

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

В России в XXI веке действует практически не измененное советское законодательство в сфере защиты тишины. Эти нормы создавались на базе советских, из тех времен, когда у обывателей не было в собственности столько «шумных» приборов. Вплоть до конца 1980-х годов даже радиоприемником владели не все, магнитофон был большой редкостью. Девяностые прошли под знаком «кассетников», которые появились у многих, но не издавали низкочастотных звуков. Проще говоря, такие магнитофоны играли, не действуя на нервы басами.

В 2000-х появились бумбоксы, но носить их за собой по улице было сложно: быстро садились аккумуляторы, да и тяжелые.

Сегодня каждый может купить миниатюрную колонку, которая по своим характеристикам превосходит стационарную бытовую акустику из двухтысячных. Практически все автомобили оснащены аудиосистемой с сабвуфером. У многих есть домашние кинотеатры, которые они устанавливают в микроквартирах. Даже в рекламе такой технике мы видим, как люди обустраивают домашние кинотеатры в гостиных по 15–20 квадратных метров.

И это еще городская техника! На дачах сейчас у всех, кому нужно, есть бензопилы, бензокосы. Раньше дрова пилили ножовкой, увидеть хотя бы дисковую пилу вне лесопилки было трудно. Люди покупали на стройку цельный лес и вручную его обрабатывали. Сейчас у любого, кто строится за городом, есть наборы бензинового инструмента.

Мир изменился, у населения на руках оказалось много шумных приборов, а нормы защиты тишины остались в нашей стране с тех пор, хорошо если на многоквартирный дом приходился один граммофон.

Отказ модернизировать законодательство в сфере защиты тишины и советы терпеть шум и ориентироваться на сложившиеся нормы быта звучат из уст депутатов издевательски. В России сегодня фактически нет закона о тишине, потому что существующие ФЗ-52, и СанПины, и СНиПы не предусматривают неизбежности наказания для нарушителей. И все, что регионы могут сделать в таких условиях, — это продлять ночной режим тишины. Например, запретить слушать музыку громко с 22:00 до 8:00 и с 13:00 до 15:00. По крайней мере, так эти региональные законы о тишине понимаются населением: до десяти-одиннадцати вечера слушать можно, а потом — нельзя. Хотя на самом деле разница в допустимости дневного и ночного шума составляет лишь 10 дБ, и ночью на дачном участке можно шуметь лишь в пределах 60 дБ.

И непонятно, почему людям на сон и отдых отводятся определенные часы? Как законодателю вообще приходит в голову предположить, что спокойно почитать в собственном доме, послушать пение птиц или собраться с мыслями человек может лишь в отведенные ему часы? Вероятно, потому так и думает законодатель, что сам он, коллективный чиновник-политик, не живет в новостроечных гетто или в хрущевках и не ездит на шесть соток.

Но это все неважно. Повторим: нормы не имеют решительно никакого значения, потому что механизм привлечения к ответственности за их нарушение не предусмотрен.

Более того, наметилась тенденция на их смягчение и пропаганду толерантности к шумным соседям. Так, в прошлом году тем же ФЗ-52 разрешили шуметь в новогоднюю ночь. Уже во время эпидемии коронавируса депутаты Ленинградской области отказались принимать закон об ужесточении штрафов за шум в дневное время: сочли, что так много штрафов для людей — жестоко. Ну и, наконец, прямо в эти дни председатель комитета по государственному строительству и законодательству Госдумы Павел Крашенинников призывает с пониманием относиться к звукам, доносящимся от соседей. Вероятно, и господин Крашенинников живет не в новостроечном гетто из монолитно-каркасных домов, а за городом отдыхает не на шести сотках, потому не догадывается,

насколько большим запасом терпения должны обладать сегодня россияне, чтобы переносить выходки малокультурного меньшинства.

Депутат Павел Крашенинников наверняка живет среди равных. Большинство же россиян вынуждены терпеть разнообразное соседство.

Отметим, что скоро Государственной думе предстоит рассмотреть ряд поправок в КоАП, предложенных Минюстом. В них, в частности, предусмотрены штрафы за продолжительно лающих по ночам собак, запертых дома, и за неисправную автомобильную сигнализацию. О мерах воздействия на дневных нарушителей тишины в поправках ничего не сказано. И как жить в пятнадцатиэтажном десятиподъездном доме, где один человек с утра до вечера слушает на балконе музыку, Минюст не поясняет.

«Если вас слышно, вы плохой сосед»

Разумеется, смешанное расселение, при котором профессор соседствует с маргиналами, а богатые — с разнорабочими, существует не только в России. В некоторых странах Скандинавии, например, власти обязывают застройщиков при планировке кварталов предусматривать жилье разных ценовых категорий, в том числе и для раздачи бедным за счет муниципалитета. Но там подобное соседство не оборачивается многолетними драмами, потому что закон стоит на защите норм культуры. И именно культуры, а не сложившихся норм быта малокультурного меньшинства. В Швеции дети алкоголиков не ходят с бумбоксами под окнами, потому что полиция реагирует моментально.

Фото: EPA

Там не нужно ждать по полгода санитарного врача, чтобы доказать нарушение тишины, — достаточно жалобы и видеофиксации, которые влекут за собой тяжелейшие последствия, вплоть до потери права проживания в квартире или доме. Причем лишить этого права могут даже собственника: жильцы многоквартирных домов или жилых поселков в европейских странах вправе организовываться в товарищества, кооперативы или кондоминиумы со своими правилами. Во множестве стран, в том числе, к примеру, в Латвии, уставы кондоминиумов или аналогов нашего ТСЖ могут предусматривать пункт о сохранении тишины и чистоты и праве жильцов требовать выселения шумного/курящего или матерящегося соседа.

За первое нарушение — штраф.

За второе — административное дело.

За третье — предписание выставить жилье на продажу и съехать в установленный срок.

Такие нормы есть в Британии, США, Японии и других странах, где уважают частную жизнь и частную собственность. Во всех совершенно государствах, которые у нас принято называть правовыми, действует главное правило: если вас слышно из другой квартиры/с другого участка, вы плохой сосед.

В России обязательно нужен пакет поправок в Гражданский и Жилищный кодексы, в Кодекс административных правонарушений, в санитарно-эпидемиологические нормы, которые бы позволили установить понятную для европейцев и еще не вполне освоенную нашими людьми норму сожительства: проникновение в чужой дом или квартиру чужих звуков должно быть сведено к неизбежному минимуму.

Для этого нам, как и европейцам, американцам, японцам, нужно:

убрать из ФЗ-52 формулировку об обязательном измерении издаваемого нарушителями шума для определения изложенных в СН 2.2.4/2.1.8.562-96 норм и разрешить привлекать нарушителей тишины к ответственности без экспертного замера уровня шума, а лишь на основании видеофиксации нарушений;

определить запрет на громкое прослушивание музыки в любое время, а не только в ночное и в часы обеденного сна;

наделить сотрудников ГИБДД правом штрафовать водителей автомобилей за громко включенную в салоне музыку вблизи жилых домов, музыку из автомобильной аудиосистемы приравнять к использованию автомобильных сигналов, при многократном нарушении водителем тишины позволить инспекторам ГИБДД выносить в отношении нарушителя запрет на использование и установку аудиосистемы в эксплуатируемом им автомобиле;

регламентировать использование бензоинструмента в многоквартирных домах, в жилых домах и на прилегающих к ним территориях: например, запретить использование мототриммеров и бензиновых газонокосилок вне отведенных в месяце дней. Также регламентировать использование бензинового строительного инструмента в пределах населенных пунктов, если земельный участок, на котором проводятся ремонтные работы, меньше 1 га;

разрешить вносить в уставы ТСЖ, ТСН (товарищества собственников недвижимости), жилищных кооперативов, СНТ, ДНТ, ДНП, муниципальных образований пункт о принудительном выселении нарушителей тишины при многократно зафиксированном нарушении.



Собственник недвижимости, не желающий соблюдать тишину в ночное и дневное время, согласно уставу должен покинуть жилое помещение в установленный срок, либо оставив его пустым, либо сдав в аренду, либо выставив на продажу.



Мера должна применяться в досудебном порядке с правом судебного опротестовывания.

Кому-то подобные требования покажутся слишком жесткими, однако в большей части цивилизованного мира они работают — и никто не жалуется. Если люди не успевают в отведенные два дня в месяц выкосить траву бензокосилкой, то косят электрическими, нанимают на этот день садовника или переезжают в дом с участком поменьше. Если они не могут купить пиленые дрова или отапливаться газом, то переезжают в дом поменьше, для которого не нужно пилить дрова месяц подряд. Если человек не может не слушать громко музыку, он не подходит для дома, где другие собственники хотят тишины. Если он не в состоянии содержать дачу без постоянных шумных работ, значит, он не может себе позволить эту дачу иметь. Если его музыку слышат другие, значит, он плохой сосед. Это базовые правила современного сожительства в городах, деревнях, коттеджных поселках. Россия должна их принять во избежание учащающихся нервных срывов. Большинство не обязано ждать, пока отсталое меньшинство освоит новые нормы культуры: отсталый должен догонять, а не удерживать все общество в архаичном состоянии.

В России издержки смешанного соседства в виде громкой музыки, вечной косьбы и бесконечной стройки знакомы всем без исключения, кто не живет в огромных квартирах и на гигантских дачах.