От аллергии до панических атак

Где получить врачебную помощь, если поликлиника закрыта на карантин? В интернете! Телемедицинские сервисы заявляют минимум о пятикратном росте обращений за дистанционными консультациями узких специалистов и врачей общей практики в период самоизоляции.

Фото: РИА Новости

Почти месяц назад Россия ушла на карантин, чтобы сдержать распространение COVID-19. Однако другие болезни по-прежнему требуют лечения и наблюдения. Как, не подвергая себя риску, получить консультацию кардиолога, дерматолога, невролога? Ответом может стать телемедицина.

В мировой практике телемедицинские технологии используются давно и активно. Их применяют и для лечения, и для диагностики, и для профилактики различных заболеваний.

В России онлайн пока можно получить только консультацию врача. Но в условиях самоизоляции, когда доступ к «традиционной» медицинской помощи ограничен, дистанционные консультации помогают получить ответ на самые срочные и неотложные вопросы о здоровье. При этом люди остаются дома, избегают личных визитов в поликлиники и больницы, минимизируют риск заражения коронавирусной инфекцией.

С первых дней апреля многие телемедицинские компании предложили бесплатные консультации по вопросам COVID-19 для всех желающих. В то же время сервис «Доктор рядом», при поддержке госкорпорации ВЭБ.РФ запустил социальный медицинский проект — в период самоизоляции можно обратиться за дистанционной помощью врачей 12 самых востребованных специальностей.

Среди них терапевты, педиатры, кардиологи, гинекологи, аллергологи, ортопеды, оториноларингологи, неврологи, эндокринологи, гастроэнтерологи, урологи, дерматологи. Консультации доступны в любое время суток и бесплатны по промокоду VEBMED.

Социальная телемедицина оказалась очень востребованной в регионах — две трети обращений на сервис «Доктор рядом» приходит именно оттуда.

Причем большинству пациентов (69%!) требуется консультация узких специалистов.

Например, в условиях самоизоляции примерно в три раза увеличилось число дистанционных обращений к эндокринологам. Некоторым помощь специалиста понадобилась впервые.

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Жалобы у таких пациентов могут быть самыми разными — быстрая утомляемость, колебания веса, беспричинная жажда, неустойчивое настроение, выпадение волос и многие другие.

Общее, как правило, одно — сильная тревога и непонимание, что происходит с собственным организмом. На первичной дистанционной консультации эндокринолог подробно опрашивает пациента, анализирует его жалобы, обсуждает возможные причины их появления и дает подробные рекомендации по обследованию.

Также в три раза выросло число дистанционных пациентов врачей-кардиологов сервиса «Доктор рядом». Самая распространенная жалоба — резкое повышение артериального давления. Врачи рекомендуют: вне зависимости от самочувствия ежедневно принимать назначенные гипотензивные препараты.

Также, оставаясь дома, важно поддерживать физическую активность — делать зарядку, больше ходить. Простые упражнения помогут избежать обострения хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы в режиме самоизоляции.

Пациенты, страдающие паническими атаками, могут справиться с этим тяжелым состоянием на онлайн-приеме невролога. Мучительные приступы тревоги почти всегда сопровождаются соматическими симптомами — учащенным сердцебиением, тошнотой, головокружением, болями в животе и области сердца.

Во время телемедицинской консультации невролог сервиса «Доктор рядом», выслушав пациента, подробно рассказывает о природе его состояния и учит техникам самопомощи. Чаще всего неприятные симптомы уходят в процессе разговора, человек может вернуться к нормальной жизни.

Консультацию гинеколога на сервисе «Доктор рядом» можно получить максимально быстро, даже в день обращения. Женщинам, столкнувшимся с неприятными симптомами, подобная оперативность крайне важна.

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

На дистанционной консультации врач в первую очередь оценивает характер жалоб. Если они требуют срочного вмешательства, пациентке рекомендуют безотлагательно обратиться на очный прием или вызвать скорую помощь. Если угрожающих симптомов нет, на основе анамнеза врач обозначает диагностическую гипотезу, предлагает план обследования и возможной терапии.

Дистанционная консультация аллерголога особенно актуальна для пациентов, страдающих сезонным поллинозом. В преддверии сезона цветения количество подобных обращений на сервис «Доктор рядом» растет.

Как правило, пациенты не знают, как будет развиваться аллергия при условии соблюдения режима самоизоляции.

Специалисты объясняют: домашний режим не гарантирует защиты от «уличных» аллергенов, пыльца растений может проникнуть в квартиру через открытые окна.

Поэтому следует заранее запастись назначенными антигистаминными препаратами и начать прием при появлении первых симптомов аллергии.

У многих пациентов вынужденный домашний режим, сопряженный с погрешностями в питании и стрессом, плохо повлиял на состояние кожи. Обострились такие проблемы, как атопический дерматит, акне, герпетические высыпания, онихомикозы. На онлайн-приеме дерматолог может определить характер высыпаний, если пациент пришлет качественную фотографию своей проблемы.

Также врач подробно опрашивает пациента, чтобы установить причину неприятных симптомов. На основе диагностической гипотезы рекомендуется терапия, которая возможна в домашнем режиме.

Очевидно, онлайн-консультация не заменяет очный прием врача. Но в разгар пандемии именно телемедицина может эффективно дополнять «классический» формат общения врача и пациента. Онлайн-сервисы «разгружают» медучреждения для борьбы с угрозой COVID-19, а пациентам дают возможность всегда быть на связи с врачом, не нарушая домашний режим.