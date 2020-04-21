Велика Россия, а доктор — рядом

В условиях самоизоляции возможности телемедицины оценили во всех уголках России. Две трети пациентов сервиса «Доктор Рядом», в апреле получившие бесплатную консультацию, — из регионов.

Инна Злотникова медицинский директор сервиса «Доктор Рядом»

Телемедицина — относительно новое для России направление медицины, которое оказалось очень востребованным во время пандемии.

Дистанционные консультации позволяют получить ответ на самые неотложные вопросы о здоровье, не выходя из дома и не нарушая режим самоизоляции. Некоторые телемедицинские сервисы постарались сделать свои услуги максимально доступными для всех жителей России.

Например, компания «Доктор Рядом» при поддержке ВЭБ.РФ в апреле открыла бесплатный доступ к консультациям дежурных терапевтов и узких специалистов. За время работы социального проекта удаленной помощью врачей уже успело воспользоваться почти шесть тысяч человек.

Все более активными становятся пользователи из регионов России. Так, на прошлой неделе на второе место по числу обращений на телемедицинский сервис «Доктор Рядом» вышла Ивановская область, потеснив даже Северную столицу и Ленинградскую область. Также много заявок приходит из Республики Татарстан, Орловской и Ярославской областей, Краснодарского края.

Активно пользуются преимуществами бесплатной дистанционной медицины жители Сибири и Дальнего Востока, несмотря на разницу во времени с Москвой.

Дежурные терапевты работают круглосуточно, врачи-специалисты готовы консультировать в удобное время по предварительной записи.

Всего же на «региональные» приходится более 70 % обращений на сервис «Доктор Рядом».

Фото: РИА Новости

В условиях самоизоляции вырос спрос на бесплатные онлайн-консультации врачей узких специальностей, 69 % обращений приходится на эту категорию. Как правило, дистанционная специализированная помощь требуется двум большим группам пациентов. Первые уже проходят лечение по поводу различных заболеваний и вынуждены отменить назначенный очный прием из-за карантина либо нуждаются в альтернативном врачебном мнении.

Вторые, оставшись дома, столкнулись с непонятными и тревожащими симптомами. Обеим категориям пациентов может помочь дистанционная консультация. Чаще всего обращались к акушерам-гинекологам — 17 %, неврологам — 14 %, гастроэнтерологам — 12 %, дерматовенерологам — 12 % и оториноларингологам — 10 %.

В последнюю неделю аналитики «Доктор Рядом» отметили еще одну тенденцию: растет число обращений от пользователей моложе 25 лет и пациентов старше 50. Хотя по-прежнему наиболее активны люди среднего возраста, другие возрастные группы постепенно приобщаются и высоко оценивают преимущества телемедицинских сервисов.