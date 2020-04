Выставка достижений интернет-хозяйства

События, которые начались в Китае в начале 2020 года, кардинально поменяли тренды в интернете и соцсетях. Весь мир, кроме Беларуси, Туркменистана и Никарагуа, оказался на карантине, что привело к новым формам медиапотребления. Кроме того, некоторые медиа и платформы сокращают зарплаты и сотрудников, а некоторые нашли выгоду в этой истории и растут.

ZOOM

Благодаря карантину выстрелил американский стартап с китайскими корнями Zoom. Несмотря на проблемы с безопасностью, его аудитория выросла в десятки раз. Там сейчас больше 200 млн пользователей в день (в декабре 2019 года было всего около 10 млн.). По количеству скачиваний в апрельском рейтинге Hootsuite Zoom вышел на шестое место в мире. По данным Similarweb, в топ-17 всех поисковых запросов вошли четыре про Zoom (вроде how to use Zoom). Конечно, главным запросом в марте был how to make hand sanitizer, а в прошлом году топ запросов с how to возглавлял мультфильм «Как приручить дракона».

В Zoom перешли бизнесы, школы и университеты, там теперь проводят онлайн-трансляции и посиделки за пивом, а люди платят деньги, чтобы попасть в ночные клубы Zoom.

Facebook и Google сразу же включились в процесс и начали запускать свои сервисы для онлайн-конференций.

FACEBOOK

Facebook запускает сервис видеосвязи Rooms. Как же будет работать единая видеосвязь Instagram + WhatsApp + Facebook?

Создать беседу до 50 человек можно будет в пару нажатий. Кнопка «Создать комнату» в WhatsApp появится в меню отправки файла, в директе Instagram — там, где находится значок видео, в Facebook — прямо в ленте.

Присоединиться к видеокомнате сможет любой человек, даже без аккаунта. Первое время функция будет полностью бесплатной.

В комнатах предусмотрены объемные виртуальные фоны и AR-фильтры, которые улучшат внешний вид комнаты и участников.

Все обновления видеозвонков ФБ показал в этом видео.

В первом квартале 2020 года активность пользователей Facebook почти удвоилась (14,6 млн взаимодействий против 8 млн в прошлом году). В топе, конечно, не новости, а человеческие эмоции.

Соцсеть реагирует на спрос и вводит новые реакции: «Обнять» — к постам, «Забота» — к сообщениям в Messenger.

Какие еще новые штуки тестирует Facebook:



Запускает приложение Facebook Gaming. Главная функция сервиса — трансляции мобильного геймплея.

Тестирует stories, которые не исчезают через 24 часа.

Админы групп смогут временно банить участников на срок до 28 дней.

Facebook и Instagram начнут показывать, из какой страны администраторы популярных групп постят контент.

Тестирует цветные фоны для профилей. Соцсеть будет определять цвет по вашему основному фото и настраивать фон для всего профиля.

В историях новая функция animate позволяет добавлять разные типы движения к картинкам. Можно менять направление движения, скорость и масштаб.

Facebook Live Producer. Студия прямых трансляций с разными опциями: всплывающие окна с вопросами от зрителей и голосовалками. Можно стримить на несколько бизнес-страниц и выбирать аудиторию определенного возраста и географии.

Опция Quiet Mode позволит пользователям отключить push-уведомления, чтобы они не отвлекались на соцсеть и могли контролировать проведенное в интернете время на самоизоляции. Quiet Mode пока только на IOS, для Android обновление появится в мае.

Обновился раздел Your Time on Facebook. Там можно посмотреть, сколько времени вы проводите в ФБ.

Messenger сделали быстрее и легче. Инженеры компании полностью переписали код, сократив его с 1,7 млн строк до 360 тысяч. Появилась десктопная версия Messenger для MacOS и Windows.

Тестирует возможность кросс-постить stories Facebook в Instagram. Сейчас можно только наоборот.

Любое фото можно конвертировать в 3D. Выходит, правда, не совсем 3D, но фото становится более заметным в ленте.

INSTAGRAM

Из-за карантина количество стримов в Instagram выросло на 70%. Глянцевые медиа фиксируют взлет популярности IGTV на карантине. Например, Ким Кардашьян стала выкладывать IGTV-ролики каждые три дня, хотя раньше игнорировала это приложение. В Instagram решили развивать это направление:

Теперь прямые эфиры можно смотреть на десктопе.

Можно будет добавлять более одного гостя в прямые эфиры.

Кнопка «Опубликовать в IGTV» доступна после окончания прямого эфира.

Вариант видеоответа для IGTV в стиле TikTok. Зрители смогут отреагировать на IGTV-видео собственным роликом.

IGTV-ролик теперь можно шерить в stories, где проигрываются первые 15 секунд.

Что еще поменял коронавирус в Инстаграме:



Появились кнопки и стикеры, чтобы покупать подарочные карты, заказывать доставку еды или делать пожертвования.

Теперь есть новый стикер Challenge, который позволит бросить вызов вашему другу или принять участие в челленджах.

Новый тип аккаунта для умерших планировали давно, но ускорили это направление из-за COVID-19.

Что еще нового:



В Direct будут новые кнопки «Ответить на отдельное сообщение» и «Переслать сообщение».

Direct станет полноценным мессенджером с веб-версией, просмотром файлов переписки, секретными чатами, шифрованием и платежами в сообщениях.

Появятся исчезающие текстовые сообщения. Привет, Snapchat!

AR-маски теперь поддерживаются и в постах.

Появится возможность закрепить комментарий под постом.

У популярных блогов в Инстаграме будет показываться геолокация.

Новая механика просмотра stories. Теперь пользователь после перехода на stories по ссылке видит промежуточный экран. Так Инстаграм борется с масслукингом.

Появились стикеры с «селфи» для stories.

Теперь есть новый стикер с песнями в stories. В библиотеке инстаграма 39 млн треков, но она недоступна в РФ и еще 200 странах из-за правообладателей. Если удалить приложение, включить через VPN местонахождение в США или Европе и снова установить, то стикер у вас заработает, но послушать его подписчики не из ЕС и США не смогут.

Появилась опция ответа на истории с помощью GIF.

Проходит тестирование стикера карты для stories, который будет показывать ваше местоположение.

Тестируется режим камеры «зеркало» для stories.

Сколько рабочих мест создает Instagram?



В Instagram 200 миллионов блогеров с количеством подписчиков больше 50 тысяч. По данным Bloomberg, такого количества подписчиков достаточно, чтобы зарабатывать на достойную жизнь только на рекламе в своем блоге.

Выходит, что Instagram кормит больше людей, чем всего в России, Украине и Беларуси, вместе взятых.

Блогеров-миллионников в Инстаграме 6 миллионов человек (0,00603% от числа всех пользователей).

Немного картинок

Топ самых популярных social media платформ в мире

Карантинный рейтинг приложений. Март 2020 года

Как изменилось потребление медиа из-за карантина: больше новостей, фильмов и стримов, времени в мессенджерах и соцсетях, больше ТВ

YOUTUBE

Делает новый продукт — YouTube Shorts, сервис ультракоротких музыкальных видео. Пользователи смогут снимать ролики и накладывать на них хиты из YouTube Music. Это будет раздел в приложении YouTube на смартфонах.

Видеоновости стали получать на 75% больше просмотров, чем год назад.

Трафик на самоизоляции вырос, а доходы блогеров упали на 30–50%.

Авторы видео смогут посмотреть, в какое время аудитория канала находится онлайн.

TELEGRAM

Популярность Telegram тоже выросла на фоне карантина. Во всем мире у него 400 млн пользователей, что в 4 раза больше, чем у сайта «ВКонтакте».

Что нового:



Появились папки, в которые можно сортировать чаты.

Владельцы каналов 1000+ могут смотреть статистику.

В квизах можно добавить текст, который будет появляться после неправильного ответа.

Админы каналов теперь смогут редактировать посты когда угодно, а не только в течение 48 часов после публикации.

В 2020 году обещают создать групповые видеозвонки.

TIKTOK

В TikTok во времена глобального карантина начали приходить родители подростков. Они делают совместные семейные видео и челленджи. По количеству загрузок приложения в марте TikTok вышел на первое место в мире. В соцсети сказали, что перестанут использовать китайских модераторов для мониторинга зарубежного контента. А у пользователей появится возможность контролировать время, которое они проводят в приложении. Кроме того, в TikTok теперь можно поставить дизлайк к комментарию, как в YouTube.

ВКОНТАКТЕ

ВК запустил экспериментальный мессенджер VK Me в Беларуси. Там есть скрытый режим, исчезающие сообщения, видеозвонки. Для общения не обязательно иметь аккаунт в ВК.

Тестирует распознавание голосовых сообщений на русском языке. Теперь пользователи, которые не любят слушать голосовые сообщения, смогут узнавать содержание записи, не слушая ее.

Запустит экспериментальный сервис коротких вертикальных видео, похожий на TikTok.

TWITTER

Запустил свои stories — Fleets. На них нельзя ответить, и они сгорают через 24 часа.

Обновил правила, чтобы бороться с дискриминационными формулировками, основанными на возрасте, инвалидности или болезни.

«Oдноклассники» (ОК)

Запустили:

восстановление профиля с помощью технологии распознавания лиц и жестов;

отдельную ленту для постов о коронавирусе Covid-19. Туда попадают публикации только от верифицированных групп;

возможность проводить прямые трансляции в режиме видеозвонка. В них может участвовать до 100 человек.

WHATSAPP