Выставка достижений интернет-хозяйства

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Соцсети и мессенджеры отреагировали на коронавирус массой полезных обновлений: обзор «Медиасети»
Фото: Reuters
«Новая газета»редакция
События, которые начались в Китае в начале 2020 года, кардинально поменяли тренды в интернете и соцсетях. Весь мир, кроме Беларуси, Туркменистана и Никарагуа, оказался на карантине, что привело к новым формам медиапотребления. Кроме того, некоторые медиа и платформы сокращают зарплаты и сотрудников, а некоторые нашли выгоду в этой истории и растут.
ZOOM
Благодаря карантину выстрелил американский стартап с китайскими корнями Zoom. Несмотря на проблемы с безопасностью, его аудитория выросла в десятки раз. Там сейчас больше 200 млн пользователей в день (в декабре 2019 года было всего около 10 млн.). По количеству скачиваний в апрельском рейтинге Hootsuite Zoom вышел на шестое место в мире. По данным Similarweb, в топ-17 всех поисковых запросов вошли четыре про Zoom (вроде how to use Zoom). Конечно, главным запросом в марте был how to make hand sanitizer, а в прошлом году топ запросов с how to возглавлял мультфильм «Как приручить дракона».
В Zoom перешли бизнесы, школы и университеты, там теперь проводят онлайн-трансляции и посиделки за пивом, а люди платят деньги, чтобы попасть в ночные клубы Zoom.
Facebook и Google сразу же включились в процесс и начали запускать свои сервисы для онлайн-конференций.
Facebook запускает сервис видеосвязи Rooms. Как же будет работать единая видеосвязь Instagram + WhatsApp + Facebook?
Создать беседу до 50 человек можно будет в пару нажатий. Кнопка «Создать комнату» в WhatsApp появится в меню отправки файла, в директе Instagram — там, где находится значок видео, в Facebook — прямо в ленте.
Присоединиться к видеокомнате сможет любой человек, даже без аккаунта. Первое время функция будет полностью бесплатной.
В комнатах предусмотрены объемные виртуальные фоны и AR-фильтры, которые улучшат внешний вид комнаты и участников.
Все обновления видеозвонков ФБ показал в этом видео.
В первом квартале 2020 года активность пользователей Facebook почти удвоилась (14,6 млн взаимодействий против 8 млн в прошлом году). В топе, конечно, не новости, а человеческие эмоции.
Соцсеть реагирует на спрос и вводит новые реакции: «Обнять» — к постам, «Забота» — к сообщениям в Messenger.
Какие еще новые штуки тестирует Facebook:
- Запускает приложение Facebook Gaming. Главная функция сервиса — трансляции мобильного геймплея.
- Тестирует stories, которые не исчезают через 24 часа.
- Админы групп смогут временно банить участников на срок до 28 дней.
- Facebook и Instagram начнут показывать, из какой страны администраторы популярных групп постят контент.
- Тестирует цветные фоны для профилей. Соцсеть будет определять цвет по вашему основному фото и настраивать фон для всего профиля.
- В историях новая функция animate позволяет добавлять разные типы движения к картинкам. Можно менять направление движения, скорость и масштаб.
- Facebook Live Producer. Студия прямых трансляций с разными опциями: всплывающие окна с вопросами от зрителей и голосовалками. Можно стримить на несколько бизнес-страниц и выбирать аудиторию определенного возраста и географии.
- Опция Quiet Mode позволит пользователям отключить push-уведомления, чтобы они не отвлекались на соцсеть и могли контролировать проведенное в интернете время на самоизоляции. Quiet Mode пока только на IOS, для Android обновление появится в мае.
- Обновился раздел Your Time on Facebook. Там можно посмотреть, сколько времени вы проводите в ФБ.
- Messenger сделали быстрее и легче. Инженеры компании полностью переписали код, сократив его с 1,7 млн строк до 360 тысяч. Появилась десктопная версия Messenger для MacOS и Windows.
- Тестирует возможность кросс-постить stories Facebook в Instagram. Сейчас можно только наоборот.
- Любое фото можно конвертировать в 3D. Выходит, правда, не совсем 3D, но фото становится более заметным в ленте.
Из-за карантина количество стримов в Instagram выросло на 70%. Глянцевые медиа фиксируют взлет популярности IGTV на карантине. Например, Ким Кардашьян стала выкладывать IGTV-ролики каждые три дня, хотя раньше игнорировала это приложение. В Instagram решили развивать это направление:
- Теперь прямые эфиры можно смотреть на десктопе.
- Можно будет добавлять более одного гостя в прямые эфиры.
- Кнопка «Опубликовать в IGTV» доступна после окончания прямого эфира.
- Вариант видеоответа для IGTV в стиле TikTok. Зрители смогут отреагировать на IGTV-видео собственным роликом.
- IGTV-ролик теперь можно шерить в stories, где проигрываются первые 15 секунд.
Что еще поменял коронавирус в Инстаграме:
- Появились кнопки и стикеры, чтобы покупать подарочные карты, заказывать доставку еды или делать пожертвования.
- Теперь есть новый стикер Challenge, который позволит бросить вызов вашему другу или принять участие в челленджах.
- Новый тип аккаунта для умерших планировали давно, но ускорили это направление из-за COVID-19.
Что еще нового:
- В Direct будут новые кнопки «Ответить на отдельное сообщение» и «Переслать сообщение».
- Direct станет полноценным мессенджером с веб-версией, просмотром файлов переписки, секретными чатами, шифрованием и платежами в сообщениях.
- Появятся исчезающие текстовые сообщения. Привет, Snapchat!
- AR-маски теперь поддерживаются и в постах.
- Появится возможность закрепить комментарий под постом.
- У популярных блогов в Инстаграме будет показываться геолокация.
- Новая механика просмотра stories. Теперь пользователь после перехода на stories по ссылке видит промежуточный экран. Так Инстаграм борется с масслукингом.
- Появились стикеры с «селфи» для stories.
- Теперь есть новый стикер с песнями в stories. В библиотеке инстаграма 39 млн треков, но она недоступна в РФ и еще 200 странах из-за правообладателей. Если удалить приложение, включить через VPN местонахождение в США или Европе и снова установить, то стикер у вас заработает, но послушать его подписчики не из ЕС и США не смогут.
- Появилась опция ответа на истории с помощью GIF.
- Проходит тестирование стикера карты для stories, который будет показывать ваше местоположение.
- Тестируется режим камеры «зеркало» для stories.
Сколько рабочих мест создает Instagram?
В Instagram 200 миллионов блогеров с количеством подписчиков больше 50 тысяч. По данным Bloomberg, такого количества подписчиков достаточно, чтобы зарабатывать на достойную жизнь только на рекламе в своем блоге.
Выходит, что Instagram кормит больше людей, чем всего в России, Украине и Беларуси, вместе взятых.
Блогеров-миллионников в Инстаграме 6 миллионов человек (0,00603% от числа всех пользователей).
Немного картинок
YOUTUBE
- Делает новый продукт — YouTube Shorts, сервис ультракоротких музыкальных видео. Пользователи смогут снимать ролики и накладывать на них хиты из YouTube Music. Это будет раздел в приложении YouTube на смартфонах.
- Видеоновости стали получать на 75% больше просмотров, чем год назад.
- Трафик на самоизоляции вырос, а доходы блогеров упали на 30–50%.
- Авторы видео смогут посмотреть, в какое время аудитория канала находится онлайн.
TELEGRAM
Популярность Telegram тоже выросла на фоне карантина. Во всем мире у него 400 млн пользователей, что в 4 раза больше, чем у сайта «ВКонтакте».
Что нового:
- Появились папки, в которые можно сортировать чаты.
- Владельцы каналов 1000+ могут смотреть статистику.
- В квизах можно добавить текст, который будет появляться после неправильного ответа.
- Админы каналов теперь смогут редактировать посты когда угодно, а не только в течение 48 часов после публикации.
- В 2020 году обещают создать групповые видеозвонки.
TIKTOK
В TikTok во времена глобального карантина начали приходить родители подростков. Они делают совместные семейные видео и челленджи. По количеству загрузок приложения в марте TikTok вышел на первое место в мире. В соцсети сказали, что перестанут использовать китайских модераторов для мониторинга зарубежного контента. А у пользователей появится возможность контролировать время, которое они проводят в приложении. Кроме того, в TikTok теперь можно поставить дизлайк к комментарию, как в YouTube.
ВКОНТАКТЕ
- ВК запустил экспериментальный мессенджер VK Me в Беларуси. Там есть скрытый режим, исчезающие сообщения, видеозвонки. Для общения не обязательно иметь аккаунт в ВК.
- Тестирует распознавание голосовых сообщений на русском языке. Теперь пользователи, которые не любят слушать голосовые сообщения, смогут узнавать содержание записи, не слушая ее.
- Запустит экспериментальный сервис коротких вертикальных видео, похожий на TikTok.
- Запустил свои stories — Fleets. На них нельзя ответить, и они сгорают через 24 часа.
- Обновил правила, чтобы бороться с дискриминационными формулировками, основанными на возрасте, инвалидности или болезни.
«Oдноклассники» (ОК)
Запустили:
- восстановление профиля с помощью технологии распознавания лиц и жестов;
- отдельную ленту для постов о коронавирусе Covid-19. Туда попадают публикации только от верифицированных групп;
- возможность проводить прямые трансляции в режиме видеозвонка. В них может участвовать до 100 человек.
- Появится возможность использовать один аккаунт с нескольких устройств.
- Приложение ограничило пересылку сообщений для борьбы дезинформацией о COVID-19. Раньше сообщения, которые пересылаются часто, пользователь мог отправить в пять чатов, теперь — в один.
- WhatsApp также тестирует функцию, которая поможет пользователям отличить правдивую информацию в сообщениях от фейковой.