Пандемионат

Эпидемию коронавируса никто не ждал, и к ней не были готовы, пожалуй, ни в одной стране мира. Однако некоторые страны сумели взять ситуацию под контроль, а в некоторых развернулась настоящая катастрофа. Мы проанализировали данные по нескольким крупным городам мира и выяснили, каковы же факторы успеха в борьбе с пандемией. Данные показывают, что Москва имеет все шансы на то, чтобы пройти испытание пандемией достойно. Однако очень многое зависит от того, как будут вести себя люди.

авторы доклада

Ярослав Ашихмин, к. м. н., терапевт, Советник генерального директора Фонда международного медицинского кластера. Дежурный врач «Новой» и ее автор. Фаина Филина, директор по внешним коммуникациям Фонда международного медицинского кластера.

Анализ развитых стран и столиц в борьбе с коронавирусом позволяет выявить наиболее эффективные способы противодействия вирусу. Пока не изобретены лекарства и вакцины от коронавируса, главным вопросом служит поиск оптимальной степени «жесткости» карантина.

Полный карантин, с одной стороны, позволяет сохранить больше человеческих жизней, но, с другой, может крайне негативно отразиться на экономике, а также способствовать второй волне эпидемии.

Мы выделили несколько ключевых решений, позволивших странам эффективно справляться с COVID-19 и не перегружать системы здравоохранения. Однако, пока пандемия далека до финала, еще рано говорить, что те или иные меры 100% эффективны.

Мы проанализировали ситуацию в следующих странах и городах: Китай, Германия (Берлин и Мюнхен), Швеция (Стокгольм), Корея (Сеул), Великобритания (Лондон), США (Нью-Йорк).

Раннее принятие карантинных мер

Карантин ограничивает скорость распространения инфекции, и чем он раньше вводится, тем более эффективен. Более медленные темпы развития инфекции позволяют системам здравоохранения не захлебнуться на пике эпидемии.

Из рассмотренных нами стран и городов строгий карантин был применен только Китаем, но именно благодаря ему страна с огромным населением, в которой первой вспыхнула эпидемия, не дав возможности подготовиться, смогла ограничить число зараженных до 5,85 человека на 100 тыс. населения. По крайней мере, согласно тем данным, что есть у нас в распоряжении. Для сравнения:

в Великобритании, где карантинные меры были введены относительно поздно, это число в 35 раз больше, в Испании — в 81.

При этом весь мир пристально наблюдает за Швецией, в которой строгая изоляция не была введена, даже рестораны продолжают работать. Но говорить об успехе шведской стратегии пока преждевременно, число заболевших растет.

Контроль нахождения на карантине (в самоизоляции) и ответственность за его нарушение

Нарушение карантина может быть опасным не только для самого нарушителя. Особо опасна встреча бессимптомного носителя со случайными прохожими или соседями. По оценке оперативного штаба по борьбе с коронавирусом г. Москвы, более 40% болеют коронавирусом бессимптомно.

То есть, в принципе, выходя из дома, нужно исходить из того, что болеет каждый.

Карантин является эффективной мерой для сдерживания роста заболевших, но важно соблюдать все правила — в рассмотренных странах (кроме Кореи и Швеции) с этой целью используют специальные системы для пропусков, камеры, штрафы, полиция проверяет документы людей и цель их выхода на улицу.

В США карантинные меры входят в компетенцию как федеральных, так и местных властей. Если человек нарушил обязательную самоизоляцию и заразил других, ему грозит штраф в размере 100 тысяч долларов или год в тюрьме. В случае летального исхода — штраф в 250 тысяч долларов или год тюремного заключения. Для юридических лиц — 200 и 500 тысяч долларов соответственно.

карантинные меры входят в компетенцию как федеральных, так и местных властей. Если человек нарушил обязательную самоизоляцию и заразил других, ему грозит штраф в размере 100 тысяч долларов или год в тюрьме. В случае летального исхода — штраф в 250 тысяч долларов или год тюремного заключения. Для юридических лиц — 200 и 500 тысяч долларов соответственно. За выход из дома в Испании без уважительной причины сумма штрафов варьируется от 600 до 10,4 тысячи евро — для граждан и до 600 тысяч евро — для предприятий.

без уважительной причины сумма штрафов варьируется от 600 до 10,4 тысячи евро — для граждан и до 600 тысяч евро — для предприятий. В Италии штраф варьируется от 400 до 3000 евро. Самое суровое наказание — от 1 до 12 лет тюрьмы — грозит тем, кому был поставлен диагноз «коронавирус», и кто, не вылечившись, был пойман вне дома.

штраф варьируется от 400 до 3000 евро. Самое суровое наказание — от 1 до 12 лет тюрьмы — грозит тем, кому был поставлен диагноз «коронавирус», и кто, не вылечившись, был пойман вне дома. Во Франции нарушение карантина впервые обойдется в 135 евро, повторное — в 1,5 тысячи евро, систематический отказ от правил — арест до шести месяцев и штраф в размере 3,7 тысячи евро.

нарушение карантина впервые обойдется в 135 евро, повторное — в 1,5 тысячи евро, систематический отказ от правил — арест до шести месяцев и штраф в размере 3,7 тысячи евро. В Великобритании штраф за нарушение карантина составляет 60 фунтов (около 75 долларов США), за повторное нарушение — 120 фунтов и далее удваивается за каждое следующее нарушение. Эти цифры сопоставимы со штрафами в России .

штраф за нарушение карантина составляет 60 фунтов (около 75 долларов США), за повторное нарушение — 120 фунтов и далее удваивается за каждое следующее нарушение. Эти цифры сопоставимы со штрафами . Самое суровое наказание, как известно, было введено в Китае.

Для тех, кто знает о своем диагнозе и продолжает посещать общественные места, предусмотрена смертная казнь.

При въезде в страну лица, отказывающиеся пройти меры карантинного контроля или сопротивляющиеся службам санитарного надзора, могут быть оштрафованы на 5000 юаней (около 700 долларов США).

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При этом в небольшом числе стран эффективность мер по сдерживанию инфекции обеспечивается благодаря высокой социальной ответственности, изначально свойственной нации.

Так, в отсутствие официального режима самоизоляции шведы ведут себя очень дисциплинированно и соблюдают социальную дистанцию. Те сотрудники, которые могут работать удаленно, ушли на дистанционную работу. В Корее у населения еще больше приверженности мерам по противодействию распространению инфекции. Так, с самого начала пандемии, еще когда число заболевших не превышало и 100 человек, все корейцы стали носить маски, перчатки, соблюдать дистанцию. В стране работают рестораны, но в них не так много посетителей, а те, кто приходит, располагается на достаточном расстоянии.

Стратегическое планирование и трансформация медицинской сети

Выделение отдельных центров для приема больных COVID-19, перепрофилирование больниц, развертывание нескольких уровней «обороны» от инфекции



Одним из факторов успеха в борьбе с пандемией стала централизация системы здравоохранения и готовность оперативно перепрофилировать госпитали или отделения.

Децентрализованная система здравоохранения, по всей видимости, менее эффективна в борьбе с эпидемией.

В США, к примеру, большинство госпиталей частные и не зависят друг от друга. В условиях пандемии каждое учреждение заботится о своих запасах: крупнейшие центры получают необходимые индивидуальные средства защиты и технику, в то время как небольшие клиники не могут себе этого позволить и закрываются. Это делает проблему доступа населения к медицине в таких странах еще более острой. А в Германии с централизованной системой даже каждый ИВЛ (будь то оборудование в госпитале или в частном стоматологическом кабинете) в единой информационной системе. В кризисные ситуации все ИВЛ переходят в пользование государства. Например, случается какой-то пациент у скорой в отдалении от Берлина или Мюнхена, фельдшер может в единой справочной посмотреть, как быстрее доставить этого пациента до аппарата ИВЛ.

Реестр «тяжелого» оборудования (включая аппараты ИВЛ и экстракорпоральной мембранной оксигенации, ЭКМО) создала и Франция. На эту меру их подтолкнули прошедшие эпидемии коронавирусов SARS и MERS.

Во многих странах типичных инфекционных больниц и отделений стало быстро не хватать из-за увеличивающегося количества инфицированных. Решение перепрофилировать некоторые больницы, расширить отделения интенсивной терапии или возвести полевые госпитали позволило оказать необходимую помощь большему количеству зараженных, а также спасти жизни.

Особую эффективность показывает подготовка больниц для приема заболевших до появления необходимости в дополнительных мощностях — когда такая потребность возникнет, уже будет возможность ее удовлетворить. Практически все из рассмотренных стран, кроме Южной Кореи, вынуждены были увеличить число коек, а также обратиться за помощью к волонтерам, военным, студентам и в некоторых случаях пенсионерам. Некоторые перепрофилировали под коронавирус не только помещения медицинского назначения, но и экспоцентры (Швеция). Так, был построен новый госпиталь в выставочном зале в Стокгольме, реанимационный центр с ИВЛ и прочим оборудованием.

Успех Германии во многом определялся наличием специального плана на случай эпидемии.

Впервые в истории Германии были применены законы о чрезвычайном положении, принятые еще 24 июня 1968 года.

Рекомендации по противодействию коронавирусу также выпускаются в Германии централизованно институтом Роберта Коха. Они включают и меры по защите населения, и, что очень важно, стратегические и тактические, которые нужно предпринять системе здравоохранения. Рекомендациям авторитетного института следуют все клиники страны.

Достаточное количество средств индивидуальной защиты (СИЗ), особенно для врачей

Средства индивидуальной защиты играют критическую роль в сохранении здоровья медицинского персонала, поэтому для успешной борьбы с вирусом запас СИЗ должен быть достаточным.

Среди рассмотренных стран отмечается недостаток средств индивидуальной защиты в США и Италии — странах, где уровень заражения крайне высок.

По свидетельствам самих врачей из этих стран, медицинскому персоналу даже приходилось самостоятельно шить для себя СИЗ. Случаи заболевания врачей и дальнейшего распространения вируса встречаются в обеих странах, например, процент медицинских работников, инфицированных в Италии, почти вдвое превышает число зарегистрированных во время эпидемии в Китае.

Заболевание врачей и медсестер чревато не только увеличением числа зараженных, но и перегрузкой системы здравоохранения — заболевшие работники не смогут оказывать медицинскую помощь и будут вынуждены уйти на карантин.

Массовое инфицирование врачей в Нью-Йорке привело к тому, что в некоторых клиниках число медперсонала упало до критически низкого уровня, и на работы стали выходить даже инфицированные врачи (в максимально возможной защите).

Достаточное количество ИВЛ и другого медицинского оборудования

Аппараты искусственной вентиляции легких способны спасти пациентов в тяжелом состоянии и дать им возможность продолжить полноценную жизнь после выздоровления.

Здесь мы должны отметить, что широко распространяемая в СМИ информация о том, что пациентов не стоит переводить на ИВЛ, не вполне корректна.

Перевод на ИВЛ всегда крайняя мера, когда никакой иной возможности сохранить жизнь нет.

Поспешное (когда есть возможность «держать пациента» на масочной вентиляции или высокопоточном кислороде) переключение на ИВЛ ухудшает прогноз пациентов практически с любыми заболеваниями, а не только с COVID-19.

К сожалению, во многих странах не были готовы к повышенной потребности в подобных аппаратах. В США, Италии, которые находятся в первых рядах по количеству больных, существует недостаток ИВЛ, и врачи вынуждены решать, кому они будут спасать жизнь, а кого оставят без нужной помощи. Опять-таки, централизованная система, где есть данные о свободном оборудовании в режиме реального времени, оказывается более эффективной. Это то, чем может похвастаться Германия, которой удается проходить пандемию относительно спокойно, и то, что стало проблемой в Италии и Испании.

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Подключение пациентов с коронавирусом к ЭКМО (обогащает кровь кислородом в условиях тяжелейшего поражения легочной ткани, когда исчерпаны возможности ИВЛ) по ряду причин оказалось нужно не так часто, как при других тяжелых респираторных вирусных инфекциях. При этом недостаток ЭКМО наблюдался в Швеции. Из-за «оптимизации» системы здравоохранения в один момент в Стокгольме оказалось всего 3 функционирующих аппарата, включая прибор из кардиохирургической реанимации для новорожденных (для сравнения, в Москве их более 17). Врачам приходилось выбирать, кого подключать к ЭКМО, а кого нет. Предпочтение отдавалось тем пациентам, у кого был выше шанс выжить.

Создание централизованных каналов информирования граждан

Особенную важность в борьбе с коронавирусом приобретает информирование граждан о ситуации и мерах по сдерживанию инфекции. При получении недостаточной или неправильной информации из СМИ люди склонны поддаваться панике и скупать те же СИЗ, создавая дефицит необходимых товаров. Они могут несерьезно относиться к режиму самоизоляции, принятому для защиты населения, и нарушать его. Оба типа поведения угрожают эффективному процессу борьбы с эпидемией, поэтому очень важно донести до каждого, почему важно оставаться дома, не навещать пожилых родственников, соблюдать правила гигиены и социального дистанцирования,— люди, понимая, для чего они отказываются от привычных вещей, и доверяя руководству города или страны, более серьезно относятся к установленным правилам.

Принципов создания централизованных каналов информирования граждан придерживаются во многих странах, включая Германию, Южную Корею и, конечно, Китай.

Соблюдение мер гигиены

Гигиена является важнейшей мерой по противодействию распространению инфекции как внутри больницы, так и в общественных пространствах. Так, в Париже особое внимание уделяется соблюдению правил гигиены, созданы жесткие протоколы использования СИЗ, которым врачи следуют, а население Южной Кореи активно продвигает правила эффективного мытья рук и использует санитайзеры рядом с входом в магазины. В Германии сейчас уже вводят послабления по карантинным мерам, однако ввели обязательный масочный режим в транспорте и общественных местах.

Фото: Reuters

Своевременное развертывание широкого тестирования и выявление контактов зараженного

Наиболее яркий пример своевременного широкого тестирования продемонстрировала Южная Корея. Страна долгое время занимала второе место в мире по количеству заболевших, но темп распространения вируса был снижен настолько, что сегодня в Южной Корее уровень заболеваемости снизился до 20,7 случая на 100 тыс. населения, а в Сеуле вовсе составляет 0,6 случая на 100 тыс. населения.

Уровень смертности в стране также впечатляюще низок — 0,4 на 100 тыс. населения. В Сеуле скончались из-за коронавируса всего несколько человек.

Таких результатов удалось достигнуть благодаря массовому тестированию — одному из способов ранней диагностики заболевания, который снижает возможность осложнений и сокращает количество контактных лиц.

В Южной Корее очень подробно отслеживались цепочки граждан, контактировавших с зараженными. Власти сотрудничали с полицией и работали по выявлению первого и второго кругов практически как в детективном сериале. Возможно, именно это обстоятельство обусловило рекордно низкое среди мегаполисов число инфицированных и погибших в Сеуле.

Рассматривая опыт ЕС, где страны активно взаимодействуют между собой и тем самым позволяют вирусу мгновенно распространиться, можно обратить внимание на подход к тестированию Германии и Швеции.

В Германии тест для выявления коронавируса начал разрабатываться еще до того, как в стране появились первые зараженные. Такая предусмотрительность позволила уже в январе создать первый тест. Собственное производство тестов позволило Германии развернуть обширное тестирование граждан — сейчас страна занимает третье место (после России и США) по количеству проведенных тестов (проведено более 1,3 млн). Врачи проходят регулярное тестирование на коронавирус.

Тестирование позволяет не только изолировать заболевших и предотвратить распространение вируса, но и выявить потенциальных больных, у которых пока не проявляются симптомы, но которые уже могут быть заразными.

В Швеции же сделали ставку на тестирование на антитела против коронавируса, посчитав тесты на сам коронавирус относительно бесполезными в связи с большой долей бессимптомных больных. По данным опрошенных нами экспертов, врачей шведских госпиталей, порядка 30% проверенных коллективов больниц имеют антитела к CoV-19.