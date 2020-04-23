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Заражено — 2 692 677 (в РФ — 62 773), смертей — 188 147. Бот «Новой» считает инфицированных COVID-19
Врачи из Реутова требуют карантина
Факты заражения персонала коронавирусом руководство игнорирует, а больница работает «в обычном режиме»
Татьяна Юрасоваспециально для «Новой газеты»
В Центральной городской больнице подмосковного Реутова многие медики, по из словам,заразились коронавирусом, но медучреждение продолжает работать. «Больница работает в обычном режиме», — сообщили нам в приемной главврача, сам он в тот момент проводил совещание. Первый случай заболевания COVID-19 среди медперсонала выявили около двух недель назад, данные о проведении тестирования на наличие коронавируса отсутствуют.
Сотрудники больницы обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой вмешаться и спасти врачей и жителей города Реутова. Также они просят его дать поручение Генпрокуратуре России, Следственному комитету России, Минздраву России и Роспотребнадзору «провести расследование по факту заражения огромного числа сотрудников больницы коронавирусом и распространения коронавирусной инфекции в городе Реутове».
Обращение сотрудников реутовской горбольницы разместила на своей странице в Instagram заведующая отделением переливания крови Ирина Васькянина.
В своем обращении медики обвиняют в сложившейся ситуации главврача реутовской ЦГКБ Гарика Хачатряна и его заместителя Елену Раскатову. После выявления в больнице первого случая коронавируса две недели назад медики потребовали у Хачатряна провести обследование всех сотрудников, но этого не было сделано.
«Все это время мы обращались с письменным заявлением на имя Хачатряна Г. И. с требованием провести обследование сотрудников на коронавирус, так как только своевременное выявление заболевших, их изоляция и лечение могут остановить эпидемию и спасти медицинских работников и жителей города Реутова», — говорится в обращении.
Главврачом реутовской горбольницы Хачатряна назначили в январе этого года. До этого он в течение двух лет руководил Егорьевской районной больницей, где приобрел сомнительную известность в связи с размером начисленных себе премий и замещением бесплатной медпомощи платными услугами. Только в течение одного года из больницы уволились более 40 врачей. В прошлом сентябре в Егорьевске прошел тысячный митинг, участники которого потребовали отставки Хачатряна. Также горожане направили коллективное обращение в министерства здравоохранения России и Московской области. Несмотря на эти обстоятельства, областной минздрав назначил его главврачом в Реутов.
В марте в ЦГКБ прошел обыск, у правоохранителей возникли вопросы к деятельности горбольницы.
В начале апреля представители российского «Альянса врачей» пытались передать в ЦГКБ маски и другие защитные средства, на нехватку которых жаловался медперсонал. Однако местные власти расценили это как провокацию, так как недостатка в средствах защиты, по их мнению, не было.
«Сформирован четырехмесячный запас медицинских масок, одноразовых халатов и перчаток», — отреагировал в своем инстаграме глава Реутова Станислав Каторов. По его словам, ситуация в ЦГКБ городского округа находится под постоянным контролем Министерства здравоохранения Московской области, муниципального штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
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