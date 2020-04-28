Парад, только чего?

16 апреля было объявлено о переносе парада Победы. И в этот же день началась отправка из Алабино к местам постоянной дислокации более полутора десятков тысяч солдат и офицеров, курсантов и преподавателей военных училищ, сурововцев и нахимовцев, откомандированных в Подмосковье для участия в тренировках военного парада.

Вернувшихся в свои военные округа изолировали в казармах и начали массово тестировать и выявлять зараженных коронавирусом. А 26 апреля военное ведомство распространило официальный пресс-релиз, из которого следовало, что в армии зафиксировано 2050 заразившихся.

Только цифры.

К 26 апреля в воинских частях и подразделениях Вооруженных сил России выявлено 874 военнослужащих, инфицированных коронавирусом.

В военных училищах у 779 курсантов и преподавателей обнаружен коронавирус.

В суворовских и нахимовских училищах выявлено 192 инфицированных.

Еще 245 заразившихся выявлено среди гражданского персонала.

По информации Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны, еще в конце марта в армии началось так называемое «сплошное тестирование», которое и позволило выявить инфицированных. Однако, насколько известно «Новой», тесты берут не «сплошняком», а у военнослужащих тех подразделений, в которых уже обнаружен коронавирус.

Из более двух тысяч зараженных коронавирусом госпитализированы 395 человек (347 — в военные госпитали, 48 — в гражданские больницы). В тяжелом состоянии — четверо, к аппарату ИВЛ подключен один.

Все остальные — на карантине в казармах или военных санаториях, поскольку у большинства, в том числе у суворовцев и нахимовцев, нет никаких симптомов заболевания.

Родители суворовцев и нахимовцев еще в начале апреля обратились к министру обороны с петицией, в которой потребовали распустить своих детей по домам на время угрозы распространения коронавируса. Но в военном ведомстве посчитали, что у юношей, изолированных в казармах, меньше шансов заразиться. Хотя специалисты считали иначе.

К примеру, доктор медицинских наук, профессор НИУ ВШЭ, полковник запаса медслужбы Василий Власов поделился с «Новой» своим виденьем ситуации:

— Сегодня суворовские и нахимовские училища не те, что были 70 лет назад. В них учатся дети, у которых есть семьи, есть родители, есть дом. При последовательном проведении политики социального разъединения/дистанцирования, конечно же, чем меньше группы людей, тем меньше риск распространения инфекции. Нахождение в казарме, т. е. в большом коллективе, размещенном в большом зале, как это было ранее и как есть еще в некоторых местах или в комнатах общежития, — максимальная опасность заражения. Люди в таких условиях, а тем более дети обязательно будут общаться. Они будут пользоваться общими туалетами, питаться в столовой большими группами.

Напомнил отставной полковник медицинской службы Власов и исторический пример времен Первой мировой войны:

— Самые катастрофические картины массового заражения «испанкой», болезней и гибели были именно в полевых лагерях, где были сосредоточены призывники.

Спустя чуть более ста лет, после тренировок парада Победы в Алабино армия наступает на те же грабли.

А ведь тренировки парада Победы проходили не только в Подмосковье. Кроме Москвы, парады готовились и в городах, в которых расположены штабы военных округов. Сейчас участники этих тренировок также изолированы от других военнослужащих.

Говоря о коронавирусе в армии, нельзя не вспомнить Росгвардию, где на сегодняшний день нет ни одного заболевшего коронавирусом. Во всяком случае, нет официальной информации ни об одном инфицированном росгвардейце. И это притом, что еще 17 апреля распоряжением главы правительства России Михаила Мишустина Росгвардии было выделено 1,3 миллиарда рублей на закупку медикаментов и оборудования (включая аппараты ИВЛ) для лечения инфицированных и проведения превентивных санитарно-эпидемиологических мероприятий для предупреждения распространения коронавируса.

Почему в Росгвардии нет инфицированных, несмотря на то что росгвардейские патрули участвуют в мероприятиях по обеспечению режима самоизоляции населения, контактируют с огромным количеством людей, остается только догадываться.

То ли личный состав более вирусоустойчивый, нежели личный состав Вооруженных сил, то ли командование Росгвардии скрывает информацию о заразившихся.

На момент выхода этой публикации «Новой» не удалось получить официальную информацию о коронавириусной обстановке в Росгвардии, хотя мы и связывались с ответственными лицами.

Нет общей ведомственной официальной статистики и о количестве зараженных коронавирусом в структурах МВД. Хотя и начала просачиваться информация об инфицированных полицейских. В Свердловской области, например, под медицинским наблюдением с подозрением на коронавирус находятся 47 полицейских. По заявлению заместителя начальника областного управления МВД Александра Постовалова, у троих сотрудников полиции диагноз «коронавирусная инфекция» уже подтвердился.

Коронавирус не обошел стороной и УВД по Западному округу Москвы. Еще 20 апреля ТАСС распространил информацию о смерти начальника патрульно-постовой службы управления. Болезнь, вызванная коронавирусной инфекцией, протекала тяжело, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Но организм заболевшего офицера не смог побороть осложнения. Все руководство УВД по ЗАО было изолировано на карантин.

Но единичные информационные прорывы об инфицированных полицейских не дают представления о ситуации с коронавирусом в целом в системе МВД. Получить официальную информацию об общем количестве полицейских, заразившихся коронавирусом, на момент подготовки этого материала к публикации нам не удалось.