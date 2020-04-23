«Приказали, чтобы было единообразие»

В Военно-медицинской академии имени Кирова в Петербурге заразилось коронавирусной пневмонией то ли 50 курсантов, то ли семьдесят, то ли еще больше — точное число вуз так и не назвал. Есть ли заболевшие среди офицеров, преподавателей и врачей в клиниках ВМА, сколько их — это и вовсе приравнено к военной тайне. Но самое удивительное — это рассказы сотрудников и курсантов о том, как именно противостояли инфекции военные медики.

Работа с гостайной в ВМА поставлена хорошо, поэтому данные о болезни могли бы вообще не утечь оттуда. Но родные и близкие курсантов заволновались и начали делиться волнением с прессой. Когда их процитировала петербургская «Фонтанка», Минобороны признало проблему: «В ходе проведения углубленного медицинского обследования и тестирования… у курсантов факультета подготовки врачей для иностранных армий выявлено наличие возбудителя новой коронавирусной инфекции», — цитирует ТАСС военное ведомство.

И даже после этого замначальника вуза по взаимодействию с органами власти Сергей Анденко в разговоре с «Новой» в принципе отрицал, что в академии кто-то болеет, уверяя, что выявлено всего несколько носителей коронавируса.

Точного числа заболевших коронавирусной пневмонией и носителей инфекции в ВМА так и не назвали. Но не забыли добавить, что к репетициям парада Победы (позже отмененного) «инфицированные военнослужащие не привлекались». Официально известно, что заразились курсанты иностранного факультета и «еще 55 курсантов других факультетов».

Все, уверяет военное ведомство, переносят болезнь легко и даже бессимптомно.

Как рассказал «Новой» сотрудник вуза (имя известно редакции, но собеседник просил его не называть), началось все с обустройства инфекционного отделения в академии. Под него, по словам преподавателя, перепрофилировали помещения кафедры и клиники кожных и венерических болезней. И с конца марта госпитализировали туда всех, кто жаловался на повышенную температуру и катаральные явления. Число пациентов будто бы росло, поэтому инфекционные койки пришлось ставить везде — вплоть до учебных классов. Информация подтверждается фотографиями, которые уже распространили по сети курсанты и сотрудники вуза.

Фото, сделанное одним из курсантов

В основном в новом инфекционном отделении лежали курсанты 5-го факультета — иностранные граждане. В какой-то момент выяснилось, что у одного из них тест на коронавирус положительный. По словам собеседника «Новой», курсанта к этому времени уже выписали, то есть заразиться могли не только обитатели клиники, но и те, с кем юноша успел поконтактировать «на воле».

Клинику и кафедру закрыли на карантин. Профессорско-преподавательский состав и без того сидел по домам в самоизоляции, потому что с конца марта учеба была дистанционной. А медперсонал, оказавшийся на работе в момент «Ч», когда пришел результат, посадили на карантин. При этом разрешили всем сходить за вещами, а некоторым позволили и остаться дома.

В клинике остались на карантине пять врачей и шесть медсестер. Сутки они дежурят — сутки здесь же отдыхают.

Тем временем приближался парад Победы, который тогда еще не отменили.

Режим самоизоляции, уже прочно установившийся в стране, совершенно не мешал репетировать — этого не отрицает и Минобороны.

До 7 апреля, рассказал «Новой» один из курсантов, принимавших участие в репетициях (имя известно редакции), молодые люди сидели по домам и учились дистанционно. А тут всех вызвали в академию и стали автобусами возить на полигон в Левашове.

«Курсанты приезжали в академию или ехали сразу в Левашово, где собирались все участники парада, несколько тысяч человек, — рассказала «Новой» подруга одного из ребят. — Приезжали туда в масках, самодельных или медицинских, но во время тренировок по приказу начальства снимали их, чтобы было единообразие».

Фото с репетиций парада публиковала «Фонтанка»: на них молодые люди действительно шагают без масок.

Для удобства и опять же единообразия, а также в целях «профилактики заболеваний коронавирусной инфекции» (орфография оригинала сохранена), 9 апреля замначальника ВМА Сергей Бунин подписал указание перевести всех, кто должен был участвовать в параде, на казарменное положение и «поставить на все виды довольствия».

«Курсанты до этого учились дистанционно, то есть жили дома и ходили по городу, — делится с «Новой» будущий военный медик. — Перед заселением в расположение они не проходили период двухнедельной самоизоляции. Мы можем предположить, что был сформирован новый большой коллектив из людей, заехавших из города».

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

При этом военные медики, безусловно, позаботились о средствах индивидуальной защиты, как же без них.

«Перед переходом на дистанционное обучение курсантам была поставлена задача сшить самим по несколько марлевых повязок, чтобы в дальнейшем передать их своим начальникам курсов, — рассказывает собеседник «Новой». — Из этих запасов уже в расположении мы получали по 1-2 маски. То есть маски эти у нас на руках уже около трех недель. Новых не выдают, предлагают стирать старые».

Возможно, тут курсант что-то путает: на сайте ВМА опубликована новость о том, что прекрасные инновационные маски, многоразовые — их можно дезинфицировать, в них не запотевают очки, они подбираются аккурат по размеру — печатают здесь же, в академии, на 3D-принтере. А вовсе не шьют из марли.

Для профилактики заражения молодым людям, говорит еще один курсант, выдали капли в нос.

«Две емкости на 61 человека, — жалуется он. — То есть одна емкость на 30 человек. Тридцатый пихал в нос капли, которыми до него воспользовались 29 человек».

Прием пищи организовали в общей столовой, которая находится в полутора километрах от казармы. И трижды в сутки, по словам нашего собеседника, от полутора до двух тысяч человек проходили этот путь плотным строем, ели в одном зале и маршировали обратно.

«Заболевать начали, как мы думаем, из-за перемешивания людей в столовой, — предполагает курсант-медик. — Грубо говоря, вчера мы ели за одними столами с иностранцами, а завтра у них вспышка».

О вспышке среди иностранцев, лежавших в аудиториях кожно-венерологической кафедры, стало известно 15 апреля. А 16-го выяснилось, что парад больше не надо репетировать, президент Путин его отменил. В казарме установили карантин, но еще два дня, утверждает курсант, молодые люди продолжали строем ходить в столовую и обратно.

Закрыли ее 19 апреля.

Одноразовой посуды будущим военным для приема пищи не положено, им еще при поступлении предусмотрительно выдают котелки.

Теперь поступил приказ из этих котелков есть.

«Еду доставляют в расположение, все девять этажей курсантов носятся вверх-вниз, таскают котелки, контактируют друг с другом», — жалуется подруга одного из молодых людей.

Фото, сделанное одним из курсантов

Наладить наполнение котелков у военных, говорят курсанты, получилось не сразу.

«В первый день приехал КАМАЗ с едой, нам не хватило, — рассказывает один из них. — Офицер отправил ребят назад со словами: «Пятый, шестой курс, на вас еды нет, возвращайтесь в расположение». Выход за территорию запрещен, в магазин не выбраться никак».

Но уже на следующий день, возражает другой курсант, питание организовали без перебоев. «Качество еды приемлемое, просто в первые разы порции были немного меньше, чем обычно», — говорит он. А еще через сутки, по словам юноши, в академии все-таки постарались минимизировать контакты между принимающими пищу.

«На территории общежития теперь выделены помещения для питания курсантов по факультетам, — объясняет он. — То есть мы снова питаемся в импровизированных столовых, только разница в том, что один поток людей смогли разделить на несколько. Теперь мы можем контактировать с курсантами других курсов только в рамках одного факультета. Факультеты между собой не сталкиваются».

Все молодые люди сдали экспресс-тесты на коронавирус. Собеседник «Новой» говорит, что не знает своего результата до сих пор, но Минобороны, повторим, подтвердило, что заразившиеся нашлись.

В среду, 22 апреля, стало известно, что в ВМА приехала комиссия Минобороны, чтобы разбираться, как военные медики допустили вспышку COVID. Начальник ВМА генерал-майор медицинской службы Александр Фисун, как сообщает «Доктор Питер», отстранен от должности.

Чтобы подтвердить или опровергнуть поразительные рассказы о действиях военных медиков, «Новая» направила в Министерство обороны запрос: как именно были организованы проживание и питание курсантов в карантине, какими средствами профилактики и в каком количестве обеспечили молодых людей и так далее.

Специалист Департамента информации и массовых коммуникаций МО Давид Минесашвили сообщил, что вопросы получены и «находятся в работе у руководства», а ответы мы получим «в установленный законом срок».