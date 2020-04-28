Великая сила испытания

Сюжет романа Александра Нежного «Темный век» (М., ACADEMIA, 2019) захватывающий и весьма актуальный.

Группа молодых людей, патриотически настроенных, объединилась в Союз борьбы за освобождение России (СБОР). Их цель — освобождать Россию от пришлых азиатов, арабов, евреев и прочих инородцев, «хранить чистоту крови и верность русским традициям». Откровенная национал-социалистическая модель, исповедующая заветы Третьего рейха. Они и приветствуют друг друга, поднимая правую руку.

Они считают себя не убийцами, но — воинами, тактика и политика которых не противоречит христианской морали. Один из них мечтает о счастливой семейной жизни и накануне теракта крестится. «Россия заросла сорняками. Мы их выпалываем», — вот их широковещательный лозунг. И выпалывали — убийством, зверским избиением. Однажды на их смертоносном пути встал священник. Он готов был тоже оказаться жертвой: «Меня сначала. Моя кровь, может быть, исцелит вас… От вашего безумия».

Здесь содержится скрытый вопрос, один из ключевых в романе: разве исцелила кровь Христа человечество за две тысячи лет от безумных деяний?

Отец Павел — бесстрашный, гонимый церковными властями священник. В нем узнается прообраз убитого в реальности отца Павла Адельгейма.

Я лет пять тому назад видел такое СБОРище в Сергиевом Посаде, под стенами Лавры. Внушительная когорта людей не только молодых, но и в возрасте, воинственно поднятая правая рука, свастика на рукаве… Впереди мужик в подряснике, с бородой и крестом на пузе. Священник.

А в Москве все помнят «Русские марши», шествующие по Тверской: «Русский порядок на русской земле!», «Православие или смерть».

События, описанные в романе, во многом совпадают с нашим временем. В сюжетных ракурсах, в человеческих судьбах, в космосе летучих ассоциаций задается один и тот же вопрос:

как, на какой почве возникло и укоренилось это безумие в стране, казалось бы, победившей фашизм?

На него пытаются ответить два главных героя: Лев Михайлович Трубицын и сын его друзей Лева Шумилин, в воспитании которого он принимает участие.

Молодой человек окончил университет, историческое отделение, хорошо образован. Пишет диссертацию по теме «Черная сотня», которую предложил ему научный руководитель крайне правых взглядов.

Лев Михайлович своего названого сына опекал с детства, за исключением тех лет, когда тяжело болела жена, и он от нее не отходил. Как раз в эти-то годы Лева, учась в университете, и попал под чужое влияние.

Он, зная историю России, видя ее нескончаемые беды, всей душой мечтал помочь родине. И реальную помощь увидел в фашистской идеологии, в сильной личности, способной создать национальное государство. Он и стал этой якобы сильной личностью, фюрером, возглавившим СБОР.

Над его письменным столом появились слова популярного идеолога: «Империя есть нечто трансцендентное, и осуществить ее может только тот, кто обладает достаточной силой для преодоления ничтожных жизней ничтожных людей». А раньше на этом месте висел портрет русского философа Владимира Соловьева, с работами которого Леву знакомил Лев Михайлович…

Загадочно переменилась жизнь молодого человека, готового ради любви к Родине приносить человеческие жертвы. Сюжетные перипетии романа приводят героя к пожизненному заключению. Не ответивший по существу ни на один из вопросов, поставленных перед собой, Лева кончает самоубийством.

Его учитель и воспитатель задумывается о том, отчего такая агрессия у молодого поколения? Не оттого ли, что социальные перемены в России «вызвали массовые мутации, проявляющиеся обостренной ненавистью к врагам, невосприимчивостью к чужим страданиям и глубоким убеждением, что всю предыдущую историю как не имеющую нужного содержания следует безо всякого сожаления вышвырнуть на помойку?».

Как, например, место захоронения предков.

На территории бывшего кладбища разбит городской парк: веселые карусели, «Чертово колесо», аттракционы, вой саксофонов и матерная брань. На костях и памяти затоптанных соотечественников.

Но часто и болезненно Лев Михайлович задумывается о себе. Не в нем ли главная причина катастрофы его названого сына. Есть ли в нем самом необходимые духовные силы? Ведь он из жалости скрывал от себя и от других причастность к преступлениям своего воспитанника.

Он журналист, писатель. Автор популярных статей о деятелях культуры. И Церковь как средоточие культуры притягательна для него. Но Церковь в его городе бездейственна, если вообще не отвращает от веры. Во главе ее архиерей — властный невежда, сторонник беспросветного суеверия, а на приходах подчиненные ему «терпилы» — рядовые священники. Есть, правда, отец Павел, смиренный труженик, сознающий свое недостоинство перед Господом. Он и сам не решается найти ответ на коренные вопросы жизни и смерти, мучившие Льва Михайловича, его некрещеное чадо.

«Не мучай себя напрасно поиском причинно-следственной связи, — пишет он ему. — Последняя тайна, последнее откровение только у Творца». Выходит, что человеку недоступно откровение Иисуса Христа о вечной жизни.

К сожалению, и Церковь в лице достойного служителя не дает ответа взыскующей совести. Лев Михайлович читает Библию, пытается выучить наизусть Псалтирь. Но внутренний разлад не покидает его: «Я лишь по виду живой человек, а на самом деле покойник». Его богомыслие ограничивается книгой Екклесиаста. Он согласен с безысходным скептицизмом дохристианского проповедника. Суета сует — все суета. «Не может быть счастья, если есть смерть», — думает Лев Михайлович.

Он не может назвать себя верующим и все-таки хотел бы обратиться к Богу, как в Евангелии страдающий за своего сына отец (а он за своего, названого): «Верую, Господи! помоги моему неверию» (Мк. 9:24) Эти слова — фокус развивающихся событий в романе и в личной жизни его героев.

Почти во всех книгах Александра Нежного присутствует эта проекция на абсолютные ценности. В этом смысле творчество его — христоцентрично.

Лев Михайлович главного в себе найти не может. Главное касается и нравственной чистоты. Когда-то в молодости он был влюблен в Машу, будущую мать Левы. И по сей день жалеет о несостоявшемся браке. Кажется, и она не остыла к нему, хотя давно замужем за его другом. Внезапный чувственный порыв к ней — предательство с его стороны — всех: и ее, и друга, и Левы, и самого себя…

Личность или общество, существующее вне нравственных устоев, теряет жизненные ориентиры, постепенно заболачивается, мертвеет.

Из мертвящего болота суждено выбраться далеко не всем его обитателям — главный посыл романа.

«

Темный век» изображен честным художником, владеющим богатой палитрой. Мощная энергия стиля — и в стороннем описании, и в застольной полемике, и во внутренних монологах.

У Александра Нежного природа скрашивает трясину человеческих взаимоотношений, как бы противостоит гибельному болоту. Место действия, с пристальной точностью описанное, работает как документ.

Особенность стиля писателя — ассоциативное мышление. Главная мысль, занимающая одну-две страницы, свободно разветвляется, как река в дельте, стремится по нескольким рукавам и вновь обретается в заданном пространстве — в иной полноте, на иной глубине.

Во всем романе присутствует «вечная, неразгаданная тайна жизни», драгоценная для художника, но которую он так и не смог объяснить своему воспитаннику.