«Меня тут есть!»

За несколько дней до всеобщей миграции в интернет все еще была открыта выставка Дали в московском Манеже. Потоптавшись в очереди около часа, можно было попасть в лабиринт из залов, где кочующие туда-сюда группки ценителей (уже в масках) скапливались то у одной картины, то у другой. Не потеряться в толпе было сложно, рассмотреть что-то — еще сложнее, постоять и посозерцать — невозможно. Да и экскурсовода явно не хватало. Посетители выходили помятые, но с чувством выполненного долга. И уходили на самоизоляцию.

26 марта на YouTube-канале Scuderie del Quirinale была опубликована онлайн-экскурсия по выставке «Рафаэль. 1520–1483», а следом за ней 15 апреля Музей изящных искусств Гента выложил экскурсию по экспозиции «Ян Ван Эйк. Оптическая революция». Два масштабных музейных события уложились в два поразительно коротких видеоролика: за несколько минут (12:50 — Рафаэль, 25:52 — Ван Эйк) персональный аудиогид успевает в деталях описать каждый экспонат, показанный с разных углов зрения и разными планами. Быстро, четко, удобно. И да — доступ свободный. Хотя тех, кто успел послушать оперы Ла Скала или погулять по Третьяковке со Шнуром, этим вряд ли удивишь.

Нам твердят, что дивный, новый, посткарантинный мир уже не будет прежним, и что всем учреждениям культуры придется срочно менять способы взаимодействия с аудиторией. Очевидно, так и будет. Только не с музеями. Несмотря на все видимые удобства такой трансформации,

музеи остаться по ту сторону экрана не смогут, и это, оказывается, научно доказуемо.

Существует такой исследовательский проект с емким названием «#Музей». Создатели проекта (координатор — Алина Контарева, сотрудник Центра социально-политических исследований технологий и Центра технологий, инноваций и культуры Университета Осло) обработали 82 000 Instagram-фотографий. На примере аккаунтов посетителей Эрмитажа исследователи выяснили, что и как люди смотрят в музеях. Фото анализировали методом культурной аналитики (Cultural Analytics) по цвету, по содержанию, по объектам, даже по вариантам позирования. И цветовые диаграммы, и тематические графики выглядят внушительно, но нас сейчас интересуют два наблюдения.

Во-первых, одним из выводов проекта является тот факт, что

посетители чаще фотографируют себя в музее, а не экспозицию.

То есть главная цель большинства фотосессий — сказать: «Меня тут есть!» Предсказуемо? Да, но что это значит в сегодняшних условиях? Это значит, что те, кто обнимает экспонаты, несмотря на все «Руками не трогать!», или пытается повторить «Танец» Матисса (самые популярные фотографии по результатам исследования), делают это с одной целью: включить себя в музейную действительность, стать частью этой реальности.

Посетительница Эрмитажа возле полотна Анри Матисса «Танец». Фото: instagram @vaileris

И поскольку стремление «приобщиться к культуре» так или иначе живет в каждом туристе, следовательно, каждому важно именно физическое присутствие в стенах музея, ощущение физической связи с историей. Следовательно, полный онлайн невозможен.

Второй интересный вывод исследования находится в разделе «Музей и город»: Эрмитаж начинается за несколько километров от Дворцовой площади. И те, кто только садится в метро, и те, кто позирует под Александровской колонной, ставят хэштег Эрмитажа. Музей становится частью города, граница между зданием, интерьером и экспозицией стерта. Турист едет в Питер, а подразумевает поход в Эрмитаж,

и попытка сделать музей виртуальным примерно равняется попытке сделать виртуальной Неву.

Все эти наблюдения касаются музеев вообще, просто исследователи взяли Эрмитаж для репрезентативности как самый посещаемый музей России (больше четырех миллионов человек в год). Метод культурной аналитики уже довольно плотно связан с музейной индустрией и, видимо, еще будет развиваться. А пока мы ждем перемен в жизни и культуре, можно пойти посмотреть экскурсию по Рафаэлю. Или хотя бы пересмотреть свой Instagram с селфи на фоне Дали.