Вирус еще покажет

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Искусство в условиях карантина — дайджест онлайна за первую неделю
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Отдел культурыНовая газета
Музеи
Музей современного искусства «Гараж» перешел на режим «Самоизоляции». Теперь команда Garage Digital размещает на сайте плейлисты, видеотуры по выставкам и прямые эфиры. В ближайших самоизоляционных планах «Гаража» — работа ридинг-группы по научной фантастике The Word of the World Is Forest. Встречи ридинг-группы переместились из московских парков в онлайн, где во вторник вечером будет обсуждаться книга Грега Игана «Карантин». На канале «Гаража» в Telegram запущен онлайн-сериал об архиве музея, а на YouTube-канале — серия прямых эфиров к выставке «Мы храним наши белые сны» — «Тайны и последствия». В первом эфире из Дарвиновского музея рассказывают, например, о том, как связаны росписи Гетеанума с живописью анималиста Василия Ватагина.
Третьяковская галерея под хештегом #ТретьяковкаДома собирает онлайн-лекции о шедеврах из своей постоянной экспозиции в Лаврушинском переулке. Каждой картине посвящена отдельная лекция, а выбирать, о чем слушать, могут сами «посетители».
А вот Эрмитаж открыл виртуальные двери в свое фондохранилище, каждый будний день показывая по одному открытому экспонату. Первое включение состоялось 17 марта из хранилища карет и упряжи. Онлайн-экскурсии по музею проводятся по расписанию на сайте.
Лишившись возможности показывать, Музей Москвы решил рассказывать о городе, запустив серию онлайн-бесед «Как чрезвычайные ситуации меняют городскую жизнь?». В первый раз, 19 марта, собеседниками стали антрополог и фольклорист Александра Архипова и москвовед Павел Гнилорыбов. Разговаривали они о том, как жители больших городов ведут себя в чрезвычайных ситуациях, как они действуют под влиянием страха и паники и какую роль играют в этих процессах городские медиа. Во вторник 24-го культурологи Виталий Куренной и Оксана Мороз обсудят, как будут развиваться онлайн- и офлайн-сообщества и интернет-среда, как изменится культура потребления досуга в целом и как при всех этих изменениях будет себя чувствовать человек в городе.
Музыка
29 марта откроется платформа онлайн-концертов STAY. «STAY — это концерт в телефоне или планшете. Пока весь мир на карантине, мы делаем онлайн-концерты для тех, кто действительно любит музыку и не хочет прекращать танцевать», — гласит анонс на платформе. На открытии STAY под девизом «Мы сегодня дома» выступит группа «Хадн Дадн».
«Телеклуб Групп» и «Наше ТВ» инициировали онлайн-марафон в поддержку концертной сферы «Музыка спасает. Пришло время спасти музыку». В условиях отмененных на неопределенный срок концертов музыкальная индустрия вынуждена выживать, и онлайн-марафон призван поддержать музыкантов в непростые для них времена. Согласно анонсу, участие в нем подтвердили LASCALA, Дана Соколова, Ольга Кормухина и Алексей Белов, Андрей Орловский и проект «Живые поэты», Илья Чёрт (группа «Пилот»), Алексей Кортнев (группа «Несчастный случай»), «Нигатив», «Ногу свело!», «Нервы», Нейромонах Феофан, Uma2rman, «Заточка», Игорь Растеряев, Pompeya, DVANOV и другие.
Для тоскующих по классике «Домашний сезон» объявила Московская филармония: теперь, зарегистрировавшись в «Кабинете меломана», ценители смогут слушать прямые трансляции концертов без публики. Такую же стратегию избрала и Московская консерватория: на ее YouTube-канале в эту субботу, 21 марта, начался онлайн-фестиваль концертов.
Кино
Помимо того что платформы Okko, ivi и «КиноПоиск» открыли бесплатную подписку, в мире онлайн-кино произошло еще одно событие: на Netflix внезапно вышел фильм Кристи Пую «Смерть господина Лазареску» (2005). Призер Каннского «Особого взгляда» и других международных наград — три часа удовольствия special for you.
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В общем, поводов выходить из комнаты действительно немного. Но для тех, кто все-таки решится:
Последний из могикан
Возможно, последний незакрывшийся музей столицы — Центр фотографии имени братьев Люмьер — стойко продолжает работу по графику в обычном режиме. Сейчас там проходят две выставки: экспозиция Александра Родченко из коллекции Still Art Foundation и «Следуй за мной» Ги Бурдена. На 4 апреля анонсирована экскурсия по выставке Родченко, а на 16 мая — лекция «Ги Бурден в контексте современного искусства».
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