Вирус еще покажет

Музеи



Музей современного искусства «Гараж» перешел на режим «Самоизоляции». Теперь команда Garage Digital размещает на сайте плейлисты, видеотуры по выставкам и прямые эфиры. В ближайших самоизоляционных планах «Гаража» — работа ридинг-группы по научной фантастике The Word of the World Is Forest. Встречи ридинг-группы переместились из московских парков в онлайн, где во вторник вечером будет обсуждаться книга Грега Игана «Карантин». На канале «Гаража» в Telegram запущен онлайн-сериал об архиве музея, а на YouTube-канале — серия прямых эфиров к выставке «Мы храним наши белые сны» — «Тайны и последствия». В первом эфире из Дарвиновского музея рассказывают, например, о том, как связаны росписи Гетеанума с живописью анималиста Василия Ватагина.

Третьяковская галерея под хештегом #ТретьяковкаДома собирает онлайн-лекции о шедеврах из своей постоянной экспозиции в Лаврушинском переулке. Каждой картине посвящена отдельная лекция, а выбирать, о чем слушать, могут сами «посетители».

А вот Эрмитаж открыл виртуальные двери в свое фондохранилище, каждый будний день показывая по одному открытому экспонату. Первое включение состоялось 17 марта из хранилища карет и упряжи. Онлайн-экскурсии по музею проводятся по расписанию на сайте.

Лишившись возможности показывать, Музей Москвы решил рассказывать о городе, запустив серию онлайн-бесед «Как чрезвычайные ситуации меняют городскую жизнь?». В первый раз, 19 марта, собеседниками стали антрополог и фольклорист Александра Архипова и москвовед Павел Гнилорыбов. Разговаривали они о том, как жители больших городов ведут себя в чрезвычайных ситуациях, как они действуют под влиянием страха и паники и какую роль играют в этих процессах городские медиа. Во вторник 24-го культурологи Виталий Куренной и Оксана Мороз обсудят, как будут развиваться онлайн- и офлайн-сообщества и интернет-среда, как изменится культура потребления досуга в целом и как при всех этих изменениях будет себя чувствовать человек в городе.