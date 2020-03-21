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Заражено — 287951 (в РФ — 306), смертей — 11949. Бот «Новой» считает инфицированных новым коронавирусом
Герой на карантине, героиня на карантине
Сейчас можно спасать мир, просто лежа на своем диване. Но есть и другие способы!
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Анастасия Егороваруководитель направления «Волонтеры России»
Для молодого, здорового человека, имеющего возможность перейти в режим удаленной работы и освоившего все блага цифровой эры в виде бесконтактной доставки еды, подписки на любимые сериалы и общения онлайн, карантин не кажется такой уж катастрофой. Укутавшись в одеяло под серию «Игры престолов», легко забыть, что вокруг есть люди, не имеющие доступа к подобным благам. И без помощи окружающих, находящихся в лучшем положении, чем они, эти люди не справятся.
У каждого из нас есть пожилой одинокий сосед по подъезду, который сейчас гораздо более уязвим. Но его невозможно уговорить оставаться дома и не подвергать себя опасности, если ему некому принести продукты, купить лекарства и погулять с дряхлым спаниелем. Среди нас есть люди, от чьей работы и степени защищенности зависит и наше благосостояние — курьеры доставки, люди, обеспечивающие работу инфраструктуры, поставки продуктов, сотрудники здравоохранения и другие специалисты, не имеющие возможности снизить риск заболевания, просто оставшись дома. Даже если вы не готовы активно помогать окружающим, не увеличивайте их нагрузки без необходимости. А если вы готовы поучаствовать в обеспечении не только своего благополучия, вот несколько способов.
Волонтерство в больнице для пациентов с коронавирусом
Городская клиническая больница № 40 в Коммунарке, куда госпитализируют всех московских пациентов с подозрением на COVID-19, сообщила, что набирает волонтеров. Добровольцы будут выполнять задачи медсестер и санитарок, психологов и администраторов. Волонтером может стать любой желающий. В первую очередь востребованы врачи любой специализации и студенты-медики из колледжей и вузов. Куратор направления проведет инструктаж о безопасной работе с пациентами с коронавирусом, добровольцев обеспечат костюмами защиты так же, как и штатных врачей. Также требуются люди и без медицинского образования для помощи с административными и хозяйственными задачами в больнице, такая работа не предполагает контакта с инфицированными пациентами и не требует специальных навыков.
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COVID-Инфо-Бот
«Новая газета» совместно с волонтерским движением «COVIDарность» запустила COVID-Инфо-Бот. Это чат-бот в социальной сети Telegram для оперативной консультации людей по вопросам, связанным с распространением коронавируса в России. Через него можно получить последние данные о статистике заражений, медицинскую памятку о симптомах и профилактике. Также с помощью бота можно обратиться за помощью. Например, попросить купить или заказать продукты для человека, находящегося в самоизоляции, обратиться за помощью к психологу, узнать, где приобрести средства защиты. Эти запросы будут перенаправлены в волонтерскую организацию «COVIDарность».
В чате вы сможете передать в «Новую газету» любую общественно важную информацию о коронавирусе (например, вам стало известно о каких-либо нарушениях или злоупотреблениях в связи с коронавирусом или вы хотите поделиться опытом пребывания в инфекционном отделении), а также задать нашим экспертам и журналистам вопросы о ситуации с эпидемией.
Волонтерское движение «COVIDарность»
Эту гражданскую инициативу запустила команда правозащитников, кризисных менеджеров, врачей, юристов, психологов и журналистов. Чтобы делиться важной и проверенной информацией о происходящем и проверенными другими странами методами борьбы с пандемией на портале covidarnost.ru и в социальных сетях. Основной задача «COVIDарности» — объединить небольшие местные сообщества соседей, чтобы люди смогли договориться о взаимопомощи. Координировать такие домовые группы будут боты «COVIDарности». Также «COVIDарность» распространяет листовки с информацией о коронавирусе и способах помощи и инструкции для волонтеров по безопасной помощи. В ближайшее время будет запущен колл-центр для обработки запросов и оказания юридической и психологической помощи и созданы группы психологической взаимопомощи. Стать волонтером проекта можно здесь https://covidarnost.ru/volonteer/
Как это делают во всем мире
В Великобритании набирает обороты общественная кампания с хештегом #ViralKindness. Любой имеющий возможность помочь может распечатать карточку с предложением помощи и оставить ее у соседей под дверью. В карточке можно отметить список того, что вы могли бы сделать: сходить в магазин или аптеку, погулять с собакой, отправить почту или даже просто позвонить, чтобы просто пообщаться. Человек, находящийся в самоизоляции, может оставить на карточке свое имя, адрес, номер телефона и указать необходимую ему помощь. Уже действует более тысячи локальных групп взаимопомощи в социальных сетях по всей Британии. Инициатива распространилась во многих англоговорящих странах и даже дошла до Австралии.
В России кампания помощи соседям началась с рукописного объявления в подъезде, которое повесила специальный корреспондент «Русской службы ВВС» Олеся Герасименко. Фото объявления распространилось в социальных сетях, и кампания стала вирусной, неравнодушные пользователи продолжают распространять предложения помощи и идеи по координации домовых групп взаимной поддержки.
Каждый из нас в рамках небольшого местного сообщества, частью которого он является, может помочь тем, кто находится в худшем положении, чем он сам, не подвергая себя излишнему риску. Заказать еду для пожилого соседа, не умеющего пользоваться сервисами доставки, погулять с собакой бабушки из квартиры напротив, купить выпечку или кофе не в сетевой кофейне, а в маленькой частной булочной на углу дома и поддержать предпринимателя, больше подверженного риску обанкротиться в сложившейся ситуации. Или провести онлайн-занятие для людей, находящихся в самоизоляции: по фитнесу, иностранному языку, любому другому делу, в котором вы мастер.
Почему это важно
«Новая газета» — одно из немногих СМИ в России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Пять журналистов «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
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