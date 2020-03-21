Герой на карантине, героиня на карантине

Для молодого, здорового человека, имеющего возможность перейти в режим удаленной работы и освоившего все блага цифровой эры в виде бесконтактной доставки еды, подписки на любимые сериалы и общения онлайн, карантин не кажется такой уж катастрофой. Укутавшись в одеяло под серию «Игры престолов», легко забыть, что вокруг есть люди, не имеющие доступа к подобным благам. И без помощи окружающих, находящихся в лучшем положении, чем они, эти люди не справятся.

У каждого из нас есть пожилой одинокий сосед по подъезду, который сейчас гораздо более уязвим. Но его невозможно уговорить оставаться дома и не подвергать себя опасности, если ему некому принести продукты, купить лекарства и погулять с дряхлым спаниелем. Среди нас есть люди, от чьей работы и степени защищенности зависит и наше благосостояние — курьеры доставки, люди, обеспечивающие работу инфраструктуры, поставки продуктов, сотрудники здравоохранения и другие специалисты, не имеющие возможности снизить риск заболевания, просто оставшись дома. Даже если вы не готовы активно помогать окружающим, не увеличивайте их нагрузки без необходимости. А если вы готовы поучаствовать в обеспечении не только своего благополучия, вот несколько способов.

Волонтерство в больнице для пациентов с коронавирусом

Городская клиническая больница № 40 в Коммунарке, куда госпитализируют всех московских пациентов с подозрением на COVID-19, сообщила, что набирает волонтеров. Добровольцы будут выполнять задачи медсестер и санитарок, психологов и администраторов. Волонтером может стать любой желающий. В первую очередь востребованы врачи любой специализации и студенты-медики из колледжей и вузов. Куратор направления проведет инструктаж о безопасной работе с пациентами с коронавирусом, добровольцев обеспечат костюмами защиты так же, как и штатных врачей. Также требуются люди и без медицинского образования для помощи с административными и хозяйственными задачами в больнице, такая работа не предполагает контакта с инфицированными пациентами и не требует специальных навыков.

COVID-Инфо-Бот

«Новая газета» совместно с волонтерским движением «COVIDарность» запустила COVID-Инфо-Бот. Это чат-бот в социальной сети Telegram для оперативной консультации людей по вопросам, связанным с распространением коронавируса в России. Через него можно получить последние данные о статистике заражений, медицинскую памятку о симптомах и профилактике. Также с помощью бота можно обратиться за помощью. Например, попросить купить или заказать продукты для человека, находящегося в самоизоляции, обратиться за помощью к психологу, узнать, где приобрести средства защиты. Эти запросы будут перенаправлены в волонтерскую организацию «COVIDарность». В чате вы сможете передать в «Новую газету» любую общественно важную информацию о коронавирусе (например, вам стало известно о каких-либо нарушениях или злоупотреблениях в связи с коронавирусом или вы хотите поделиться опытом пребывания в инфекционном отделении), а также задать нашим экспертам и журналистам вопросы о ситуации с эпидемией.

Волонтерское движение «COVIDарность» Эту гражданскую инициативу запустила команда правозащитников, кризисных менеджеров, врачей, юристов, психологов и журналистов. Чтобы делиться важной и проверенной информацией о происходящем и проверенными другими странами методами борьбы с пандемией на портале covidarnost.ru и в социальных сетях. Основной задача «COVIDарности» — объединить небольшие местные сообщества соседей, чтобы люди смогли договориться о взаимопомощи. Координировать такие домовые группы будут боты «COVIDарности». Также «COVIDарность» распространяет листовки с информацией о коронавирусе и способах помощи и инструкции для волонтеров по безопасной помощи. В ближайшее время будет запущен колл-центр для обработки запросов и оказания юридической и психологической помощи и созданы группы психологической взаимопомощи. Стать волонтером проекта можно здесь https://covidarnost.ru/volonteer/