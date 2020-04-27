Обнуление миграции

Иногда кризисы за считаные дни разрешают проблемы, которые годами не могли решить целые правительства и наднациональные объединения. Коронавирус решил — по крайней мере, на время — проблему, которая еще пару месяцев назад в Европе казалась самой важной и практически неразрешимой. Эта проблема — нелегальная миграция.

Сколько по этому поводу было дискуссий, сколько копий сломано, но все без толку: сотни тысяч человек рвались в европейский рай за лучшей жизнью, при этом тонули в морях, месяцами жили на улице, терпели унижения в лагерях беженцев и кротко сносили высокомерное презрение бюрократии. При этом часто складывалось впечатление, что проблема эта надуманная и преувеличенная. К примеру, больше всех о вреде миграции говорили страны, которых она коснулась в меньшей степени. Венгрия, или Чехия, или, например, Греция, где эта проблема локальная и касалась только отдельных мест скопления мигрантов.

Беженцы на границе Турции и Греции. Фото: EPA

А ужасные цифры о количестве мигрантов — это вообще ни о чем. В них вместе учитывались исламисты из Сирии, бездельники из Африки, мафиози из России, слесари из Украины и легендарные польские сантехники.

Но, похоже, что коронавирус снял проблему напрочь. Все телекомпании мира показывали в прямом эфире толпы украинских мигрантов, рвущихся домой из Польши. И ведь это — только украинцы из Польши. Как говорится,

«бегут все»: нелегалы, дешевая рабочая сила, домохозяйки и няньки, которые вдруг, в одночасье, без всяких дискуссий в высоких кабинетах стали никому не нужны.

Бегут не столько от коронавируса как такового, сколько от связанной с ним безработицы.

Очень велика вероятность, что докризисный уровень миграции в Европе вернется еще очень нескоро. По домам разъехались люди, которые годами пытались найти свое место в «первом мире», прошли через тяготы, унижения и европейский бюрократизм. Сейчас, чтобы вернуться, десятки, сотни тысяч человек будут вынуждены пройти этот путь по новой, и не факт, что все смогут или захотят. Кроме того, для дешевой рабочей силы нужны соответствующие рабочие места, а они еще не скоро появятся.

В общем, так или иначе, на короткий срок проблема обнулилась вместе с мировой экономикой. Всем спасибо, все свободны.

8-летний житель Гватемалы пытается пересечь границу с США в одиночку. Фото: Reuters

На этом фоне несколько странным выглядит решение президента США Дональда Трампа о приостановке иммиграции. Официально декларированы две цели — сохранение рабочих мест для американцев и предотвращение проникновения коронавируса в Штаты. Обе они, как говорится, приняты «от балды» и никакого отношения к реальной действительности не имеют.

Какая миграция, о чем вообще разговор? На сегодняшний день Штаты заперты на замок, да и если были бы открыты — кто туда побежит на фоне репортажей о том, что в Нью-Йорке не хватает гробов для покойников? В Штатах почти миллион больных коронавирусом! Конечно, на фоне 350 млн населения это, возможно, не очень много, но цифра с 6 нулями всегда впечатляет. Да и, кроме того, что сейчас мигрантам делать в стране, находящейся в карантине, где не работает бизнес, остановлены заводы? Думаете, из Европы мигранты бегут, потому что тамошняя кухня перестала нравиться?

Жизнь уже многократно во всем мире, в десятках самых разных стран наглядно опровергала извечный тезис популистов о сохранении рабочих мест для наших граждан. «Ваши граждане» никогда даже не подумают о том, чтобы занять рабочие места, которые могут освободить мигранты.

Непрестижные, низкооплачиваемые, преимущественно не требующие квалификации — такие рабочие места американцам и европейцам не нужны,

и ограничение миграции приведет не к росту занятости местных граждан, а к дефициту рабочей силы. В итоге снова придется открывать границы.

Ну а что касается коронавируса, то Америка, по мнению Трампа, опасающаяся импорта инфекции из Мексики, согласитесь, выглядит совсем уж противоестественно. Это скорее мексиканцы должны наглухо закрываться, чтоб не впустить заразу из Штатов.

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Но в этом деле, как говорится, война — ерунда, а главное — маневры. У Трампа на носу выборы, и он должен выполнить, хотя бы поверхностно и частично, одно из своих «главных» предвыборных обещаний — ограничить миграцию. Есть мнение, что для Соединенных Штатов антимиграционная политика противоестественна, что это страна эмигрантов, и вся ее суть состоит в благосклонном отношении к «понаехавшим». Но Америка — она ведь на самом деле разная, и очень сложно сказать, какая из ее сущностей преобладает.

Когда мы слышим название страны — США, — мы в первую очередь вспоминаем ее культовые города: Нью-Йорк, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Чикаго. Колыбели мирового либерализма, мультикультурные, космополитичные мегаполисы.

Но есть и другая Америка. «Одноэтажная». Хотите ее увидеть? Пожалуйста, это очень легко. Просто войдите в YouTube и наберите никому в мире не известные имена американских кантри-исполнителей: Jason Aldeen, Eric Church, Trace Adkins, Blake Shelton.

Перед вами откроется совсем другая Америка, которую не увидеть за огнями Нью-Йорка и Лос-Анджелеса!

Громоздкие пикапы, деревенские блондинки, крепкие мужланы в шляпах, потертые джинсы, много пива, много флагов конфедерации, почти нет цветных, и никто ничего не слышал о политкорректности.

Пограничный патруль в Техасе. Фото: Reuters

Так называемые «реднеки», простые парни из провинции, которые составляют значительную часть населения Штатов за пределами крупных мегаполисов. Там до сих пор уважают генералов армии южан и открыто называют мексиканцев «мокроспинниками». У этой Америки есть свой шарм. Но она — другая, говорит на другом языке, мыслит по-другому. Именно на нее рассчитан популизм Дональда Трампа, который принимает решение, не имеющее никакого практического смысла.

Со своей предвыборной точки зрения, президент США прав: либералы всегда будут его ненавидеть,

даже если он сделает каминг-аут и сообщит всем, что является геем, обожающим рок, фалафели, тофу и электромобили.

Калифорния, Нью-Йорк, другие продвинутые штаты всегда будут против него.

Самое правильное в этой ситуации — мобилизовать своих, простых американцев с крепкими руками и не очень сложно устроенными мозгами. А что касается мексиканцев — да ладно вам, в борьбе за Белый дом кому есть дело до мексиканцев?