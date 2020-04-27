В 75-ю годовщину встречи советских и американских войск на Эльбе президенты Путин и Трамп выступили с совместным заявлением, в котором отмечается, что «дух Эльбы является примером того, как наши страны могут отложить в сторону противоречия, выстроить доверие и сотрудничать во имя общей цели». «Работая сегодня над решением важнейших задач XXI века, мы воздаем должное доблести и мужеству всех тех, кто сражался вместе, чтобы победить фашизм», — говорится в заявлении.

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: Михаил Метцель / ТАСС

«Голос из прошлого»

Один из самых ярких моментов Второй мировой войны запечатлен на кадрах кинохроники, отражен в книгах и фильмах. 25 апреля 1945 года войска 1-го Украинского фронта встретились с подразделениями 1-й армии США на реке Эльбе неподалеку от Торгау. В результате немецкие войска оказались расколоты, что ускорило их окончательное поражение. Историческая встреча советских и американских солдат, пожавших друг другу руки на пострадавшем от военных действий мосту через Эльбу, стала «предвестником решающего поражения нацистского режима», отмечается в документе, опубликованном в субботу, 25 апреля, на сайтах Кремля и Белого дома.

Если учесть нынешнее плачевное состояние двусторонних отношений Вашингтона и Москвы, тот факт, что из-за пандемии коронавируса торжества связи с 75-летием Победы в российской столице и других местах были отложены, а COVID-19 занимает большую часть усилий политиков, совместное заявление президентов звучит как «голос из прошлых времен», когда отношения двух самых мощных ядерных держав выглядели куда более крепкими. Как отмечает мировая пресса,

объединенное заявление президентов США и РФ само по себе является «редким событием».

Добавим: редким, но регулярным. В 2005 г., отмечает издание DW, президенты двух стран уже выступали с совместным заявлением по поводу годовщины встречи на Эльбе. Тогда Владимир Путин и Джордж Буш-мл. подчеркнули важность партнерских отношений на фоне глобальных вызовов. А последний раз, напоминает «Уолл-стрит джорнэл», с подобным заявлением в 2010 г. выступили тогдашние президенты Обама и Медведев.

По сообщению WSJ, решение о публикации заявления стало «спорным» для чиновников администрации Трампа в Пентагоне и Государственного департамента, многие из которых скептически относятся к намерениям Москвы. Они указывают на вмешательство России в Украине и ее помощь президенту Сирии Башару Асаду в наступлении в провинции Идлиб. Политики, эксперты и СМИ продолжают утверждать, что Россия вмешивалась в американские выборы, а теперь распространяет дезинформацию о коронавирусе в США. Ссылаясь на анонимные «источники, знакомые с ситуацией», «Уолл-стрит джорнэл» отмечает, что законодатели из обеих партий также выразили обеспокоенность тем, что заявление по Эльбе «отменит строгие послания», которые США направляли в Москву ранее.

Встреча на Эльбе советских и американских войск (1945). Фото: ТАСС

«Я уверена, что это (совместное декларация) была российская инициатива», — заявила WSJ Анжела Стент, профессор Джорджтаунского университета и автор книги «Мир Путина»: «Путин хочет подтверждения от Соединенных Штатов, что сегодняшняя Россия, как и Советский Союз, является великой державой». Ранее в этом месяце, отмечают американские СМИ, Трамп говорил с Путиным два дня подряд о нефти, поскольку нефтяная индустрия в обеих странах «столкнулась с историческим минимумом».

В прошлом Трамп надеялся поехать в Москву, чтобы отметить 75-ю годовщину общей победы. Он произносил комплименты в адрес российского президента («сильный», «умный» и т. д.), публично высказывался в пользу сотрудничества с Москвой, а на первой очной встрече в Хельсинки сказал, что верит Путину, отрицавшему вмешательство России в президентские выборы 2016 года в США.

Одновременно, когда Трампа упрекали в том, что он слишком лоялен к Путину, 45-й президент говорил, что он «самый жесткий президент в отношении России в истории», его санкции гораздо масштабней, чем были при Обаме.

И опять о выборах

Трамп всегда яростно оспаривал выводы американского разведсообщества о том, что Россия вмешивалась в президентские выборы в 2016 г. и действовала в его пользу. 45-й президент называл своих критиков из СМИ «врагами народа», а чиновников, якобы ведущих «подрывную работу» по срыву его политики, представителями так называемого «глубинного государства» (deep state).

Казалось, сегодня все это уже кануло в Лету. После доклада комиссии Мюллера, зафиксировавшего, что российское вмешательство было «широким и систематичным», но не повлияло на исход выборов, и вывода о том, что имеется «недостаточно доказательств, чтобы обвинить какое-либо должностное лицо в заговоре»,

после импичмента президента и начала пандемии российское расследование стало второстепенным вопросом для большинства американцев, отмечает «Нью-Йорк таймс».

Однако к нему упорно продолжают возвращаться. Впереди — новые выборы, которые из-за пандемии могут стать наиболее «компьютеризированными», вообще проводиться в течение нескольких дней, а избиратели могут голосовать «по удаленке». Это пока в стадии рассмотрения. Всякая компьютерная система может быть подвергнута хакерскому взлому. Просто рассуждения, никаких обвинений и выводов.

На минувшей неделе сенатский комитет по разведке (что принципиально важно — он контролируется республиканцами, однопартийцами президента, это не «партийные игры») опубликовал отчет, совпадающий с оценкой разведки США в 2017 году о том, что Россия проводила кампанию влияния дезинформации и киберхакерства, направленную на то, чтобы голосование прошло против Хиллари Клинтон и за Трампа. Длившаяся три года проверка разведывательного комитета установила единогласно: оценка разведывательного сообщества, возлагающая вину на Россию, была принципиально обоснованной и политически непредвзятой. Чтобы написать этот отчет, комитет рассмотрел тысячи страниц документов и провел интервью с представителями разведки.

Вид на Капитолий в дни карантина. Фото: EPA-EFE

«Комитет не нашел причин оспаривать выводы разведывательного сообщества», — указал председатель комитета Ричард М. Барр, сенатор-республиканец от Северной Каролины. «С приближением президентских выборов 2020 года как никогда важно сохранять бдительность в отношении угрозы вмешательства со стороны враждебных иностранных игроков», — отметил Барр. Представители разведки США предупредили законодателей, что Москва вмешивается в президентскую избирательную кампанию 2020 года, Россия это отрицает. Сенатор-демократ из Орегона Рон Уайден сказал, что работа комитета ясно показала, что выводы разведывательного сообщества о российском вмешательстве «не являются обманом» только потому, что Путин это отрицает. «Российское вмешательство в выборы 2016 года является фактом, и почтение Дональда Трампа к Путину только способствует дальнейшей дезинформации со стороны России и подрывает усилия по защите Соединенных Штатов от продолжающихся нападений», — заявил Уайден.

В докладе также рассматривается включение материала из скандального досье, составленного бывшим офицером британской разведки Кристофером Стилом, которого ФБР упоминает под кодовым именем Crown («корона», бывают же совпадения!). Документ содержал непроверенные пикантные обвинения в отношении Трампа (проститутки и «золотой дождь» в бывшем гостиничном номере Обамы в Москве и т. д.). Хотя элементы досье были включены (в виде приложения) к оценке разведывательного сообщества, они «не использовались в тексте оценки разведывательного сообщества или для подкрепления любого из его аналитических суждений», отметили сенаторы.

Читайте также Трамп решил открыть Америку. Президент США представил стране программу снятия карантина и восстановления экономики в три фазы

Администрация Белого дома тоже не сидит сложа руки. Генеральный прокурор Уильям Барр дал добро на проведение широкой «ответной» проверки возможных злоупотреблений со стороны следователей, изучающих контакты предвыборной кампании Трампа с Россией. Назначенный Барром федеральный прокурор Джон Дарем проверяет, «не переоценили» ли ЦРУ или другие спецслужбы поддержку Владимиром Путиным прошлой кампании Трампа. По словам людей, знакомых с расследованием Дарема, его команда опрашивала аналитиков из разведки, изучая, не скрывали ли сотрудники разведки при президентстве Обамы доказательства и не манипулировали ли анализом секретных операций со стороны Москвы.

Сторонники Трампа раскритиковали сенатский доклад. Многие республиканцы считают, что разведывательные агентства «преувеличивают российскую поддержку Трампа» и утверждают, что Москва пыталась «посеять хаос в США», а не поддерживать какого-либо одного кандидата», — отмечает «Нью-Йорк таймс».

Много лет назад общий смертельный враг объединил две страны. Победа над ним была общей. Сейчас снова общий враг — коронавирус. «Отложить противоречия, выстроить доверие, сотрудничать во имя общей цели» — фразы из заявления президентов действительно звучат символично, но всякий символ нуждается в конкретных шагах по его утверждению.

Вашингтон