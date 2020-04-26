Не тявкайте здесь!

об авторе Анастасия Егорова — кинолог-инструктор, специалист по рабочим качествам собак РКФ, чемпион мира по аджилити (кинологический вид спорта)

Еще в самом начале самоизоляции с 26 по 28 марта со ссылкой на указ мэра закрыли для посещения волонтеров все муниципальные приюты Москвы. Всего их тринадцать, в каждом по несколько тысяч собак и несколько сотен кошек. Такие посещения в понимании префектур, отвечающих за приюты, подпадают под пункт «массовые культурные мероприятия на свежем воздухе». Вряд ли те, кто это решил, представляют себе, насколько массово люди жаждут культурно проводить время в учреждении, где две или три тысячи собак непрерывно лают в вольерах и делают воздух «свежим».

В приютах есть штатные сотрудники. По норме должен быть один человек на 50–60 животных, в реальности — на 200–250. В обязанности работников входит кормление и базовая уборка. Ничего другого при таком количестве персонала успеть невозможно. Перебоев с поставками кормов нет. Но тендеры на обеспечение приютов выигрывают такие корма, про состав которых вам лучше не знать. Своему Мурзику и Рексу вы бы это точно давать не стали. Собак всегда выгуливали волонтеры, в обязанности сотрудников это не входит, да и при таком количестве животных это невозможно.

Муниципальный приют для безнадзорных и бесхозяйственных животных «Печатники». Фото: Алексей Белкин / ТАСС

В одном только приюте в Печатниках две с половиной тысячи собак и 100 кошек. Собаки живут в вольерах (точнее, их стоит назвать клетками) зачастую не больше чем два на два метра, по 5–6 собак в каждом.

Это могут быть и молодые активные подростки, кому трудно и плохо без возможности двигаться. Могут быть и старые или больные животные, которым более сильные не дают есть — еду ставят в общих ведрах. Волонтеры приезжали каждый день, кроме санитарных. Чаще, конечно, в выходные. Только на волонтерах были все обязанности по выгулу и социализации собак, хотя бы короткая возможность подвигаться и привыкнуть к человеку, чтобы иметь хоть какой-то шанс обрести новый дом.

Сейчас собаки сидят без единой прогулки с конца марта, гадят в вольерах. Работники только меняют в клетках опилки.

Еще волонтеры привозили нормальный корм, ветеринарные препараты и амуницию, которые передавали благотворительные организации или обычные люди. Многим животным в приюте нужен специальный уход, лечебный корм, процедуры. У штатных работников на такое нет ни времени, ни возможностей. Как и не входит в их обязанности пристраивать бездомных животных. Этим всегда занимались волонтеры.

Во всем мире во время пандемии в несколько раз возросло количество собак и кошек, которых забрали из приютов в новые семьи. Когда никуда не нужно ходить, человеку проще помочь новому питомцу адаптироваться в доме, привыкнуть к хозяину. А собаки и кошки помогают людям легче пережить это сложное время стресса и неопределенности.

В большинстве приютов в Москве волонтерам сначала даже запретили передавать корма. Во всех приютах, кроме двух, прекратили пристраивать животных. Сначала запрет действовал до 4 апреля, потом до 30-го, теперь неизвестно, как долго.

Фото: Алексей Белкин / ТАСС

Отлов животных с улицы при этом продолжается. Новых кошек и собак привозят каждый день. А соблюдать меры по их адаптации у штатных работников, и без того перегруженных, нет возможности.

Волонтеры обращались с запросами в мэрию, местные префектуры, на порталы mos.ru и kremlin.ru. Отовсюду получили отписки с одним текстом из всех инстанций, смысл которого сводится к «было запрещено», меняются только имена и должности. А еще волонтерам звонят и просят прекратить писать письма.

Волонтер приюта в Печатниках, рассказывает: «Если животных не пристраивать, они там все умрут от скученности и инфекций, с которыми привозят новых питомцев. Отлов ведь не остановили, а в отсутствии волонтеров нагрузка на врачей и сотрудников еще больше возросла. Собаки сидят без выгула с конца марта. Мы не видели животных уже больше месяца».

Пристройство животных можно организовать, не нарушая правил самоизоляции. Волонтеры приюта в Кожухово и Щербинке уже отлаживают этот процесс, но руководство других приютов боится брать на себя ответственность. Еще двум приютам онлайн-пристройство официально разрешено. Об этом говорит письмо, опубликованное Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Москвы 21 апреля.

Непонятно почему это разрешение не распространяется на другие приюты. Будущий хозяин может предварительно посмотреть животных на сайте, выбрать дистанционно (по каталогу) понравившихся. Пообщаться с куратором-волонтером, пройти собеседование. Если куратор согласен передать животное, один будущий хозяин и один волонтер в средствах индивидуальной защиты приезжают в приют, волонтер показывает животных из шорт-листа, хозяин определяется. После этого заключается договор. За одни выходные и в «мирное время» обычно уезжает 2–4 животных. Это не «массовое мероприятие на свежем воздухе». Волонтеры также могут доставить питомцев в новый дом и осмотреть условия их содержания. Они готовы самостоятельно обеспечить средства индивидуальной защиты, составить график работы по одному или несколько человек только из опытных сотрудников, кто и так имел от руководства приютов постоянный пропуск, лишь бы дать своим подопечным возможность уехать из приюта.