«Это война. Война за собак»

В России нет системного решения проблемы бездомных животных, нет государственной программы, неравнодушные люди решают ее своими силами, сталкиваясь с непониманием окружающих и безразличием чиновников.

В старших классах школы я много занималась волонтерством в муниципальных приютах в своем районе. Зоозащитники назвали бы эти места «муниципальными концлагерями».

Собаки живут всемером, иногда и вдесятером в одном вольере. Из-за тесноты и недостаточного питания постоянно происходят драки. Подбирают группы в вольеры часто без учета сложившихся в стае отношений.

Приюты чаще всего расположены в заброшенных промзонах, гаражах. Территория маленькая, место для выгула крошечное и загаженное. Да и выпускают гулять по территории только тех собак, которые достаточно социализированы, чтобы их можно было потом поймать и вернуть в вольер. Остальные проводят взаперти и антисанитарии все свое время.

Несмотря на ужасные условия, приюты всегда переполнены. Люди подбрасывают собак и щенков к дверям, привязывают к воротам, приносят новорожденных в коробках.

На выделяемые муниципальные средства даже кормить всех животных невозможно. Сотрудники постоянно вынуждены искать спонсоров, жертвователей и просто неравнодушных людей, которые помогут едой, амуницией, ветеринарными лекарствами.

Чтобы не кормить собак только просроченными кормами и пустыми кашами, мы с подругой разбирали мешки с обрезками из колбасного отдела, которые привозили из соседнего супермаркета. Отделяли полиэтилен, пленку, отрезали металлические хвостики и нитки, а из того, что оставалось, варили кашу, которая хотя бы пахла чем-то мясным и тухлым.

Андрей Айдов со своей дочерью Машей появляются на Чистопрудном бульваре очень эффектно — из машины выпрыгивает куча дворняжек в одинаковых попонах и по команде переходит дорогу. С громким лаем они по-хозяйски располагаются на поляне около памятника Грибоедову. Андрей раскладывает коврики, чтобы собаки могли погреться и не лежали на снегу, раздает свежие косточки. Особенно самостоятельные Даша и Мыша берут сами прямо из пакета. У каждой собаки здесь есть история: хозяйка Алмаза собиралась покончить жизнь самоубийством и прыгнуть с 17-го этажа, взяла его с собой, собака спасла ее от смерти. Бима Андрей подобрал сбитого со сломанными лапами у дороги в Ростове-на-Дону, привез домой, вылечил. Арише шестнадцать лет, ее забрали из «муниципального концлагеря» в Печатниках, она так хотела оттуда уехать, что бросалась на прутья вольера, а когда ее выпустили к Андрею и его семье, которые приехали забирать совсем другую собаку, просто обхватила лапами ноги и отказалась отцепляться.

Фото: Екатерина Волкова — специально для «Новой»

Все собаки адекватные, социализированные, ласковые, общаются с прохожими, пока дочь Андрея, Маша, раздает визитки и рассказывает, почему семье приходится собирать пожертвования на собак у метро. Собаки ухоженные и упитанные, им не нужна еда, им нужен новый дом.

Их старый дом, приют, созданный семьей Айдовых в Калужской области, «Собачий рай» сожгли вместе с фермой и сельско-хозяйственными животными озверевшие соседи.

При содействии местных властей Айдовых и шестьдесят собак, находившихся на их попечении, незаконно выселили с принадлежащей им земли. Сейчас двадцать четыре собаки живут в их московской квартире в Бутове и ежедневно собирают средства на постройку нового приюта в Новгородской области, где временно находятся остальные животные на необустроенной еще территории.

Фото: Екатерина Волкова — специально для «Новой»

Андрей рассказывает: «Все началось с того, что дети принесли домой щенка с улицы, мы его оставили. Начали с ним гулять, на прогулке прибился еще щенок. Жалко, забрали, голодные ведь, уличные. Потом подобрали еще несколько. Когда собак стало тринадцать, стало понятно, что в квартире их держать уже невозможно. Тогда мы и переехали в область. Взяли дом в ипотеку, построили ферму, чтобы можно было содержать приют. Почти все наши собаки возрастные, у нас — на доживании, их не забирают себе, только приносят нам новых. Я вообще-то генеральный директор в фирме. Если бы не собаки, я бы наверное жил обычной жизнью.

Но есть животные, и за них приходится бороться. С людьми которые не понимают, не одобряют, ненавидят. Это настоящая война. Война за собак».

Фото: Екатерина Волкова — специально для «Новой»

Когда людям не все равно, они могут менять не только свою жизнь, но и жизнь окружающих. Семья Айдовых спасает жизнь шестидесяти собакам, которые доживут с ними сытую жизнь в заботе и безопасности. Центр реабилитации временно бездомных животных «Юна» спасает с улицы и из трудных жизненных ситуаций десятки животных каждый день и устраивает их в новые семьи.

На контрасте с моим подростковым опытом волонтерства в муниципальном приюте ярко-оранжевый в космическом стиле комплекс в подмосковном Подольске кажется мне картинкой из глянцевого американского фильма о защите животных.

Фото: Екатерина Волкова — специально для «Новой»

В «Юне» действует своя круглосуточная ветклиника, есть медиацентр, где проводят лекции и образовательные мероприятия для школьников. «Уроки доброты», на которых учат внимательному и ответственному обращению с животными, объясняют причины социальной проблемы бездомных животных, рассказывают, как помочь может каждый.

Еще в «Юне» настоящий дог и кэт-френдли офис. Шпротный кот-бухгалтер не обращает никакого внимания не то что на посетителей, но и на огромную папку с документами, случайно открывшуюся ему прямо на голову.

Фото: Екатерина Волкова — специально для «Новой»

На территории центра постоянно живут около двухсот животных, сто собак и сто кошек. Прежде чем попасть в список на пристройство, все они должны пройти карантин, где сдают анализы, получают обработку от паразитов, прививки и необходимое лечение.

Наше знакомство с Еленой, директором центра, начинается с вопроса: «Готовы к жести? Тогда давайте я покажу вам Костика». Костиком оказывается кот, которого забрали у бабушки-собирательницы живности в маленькой квартире. У Костика был стафилококк, он превратил девятимесячного котенка в кусок обглоданной плоти с клоками шерсти.

Врачи центра не просто спасли, но и вырастили из него здорового, лохматого и упитанного кота, хозяин которого теперь присылает фото из новой жизни Костика.

За пять лет существования центра «Юна» нашли новый дом 271 собака и 674 кошки. В центре работают специалисты, занимающиеся не только пиаром и пристройством, но и отслеживанием дальнейшей судьбы животных. Чтобы они не оказались снова на улице, а вернулись обратно в центр для повторного пристройства, если что-то пойдет не так. Всех животных обязательно стерилизуют и кастрируют.

Фото: Екатерина Волкова — специально для «Новой»

В отличие от муниципальных приютов в «Юне» нет «срока пристройства» и так называемых «неликвидных» животных, которых усыпляют или убивают менее гуманным способом, если они не находят новых хозяев в течение определенного срока. Все попавшие в центр животные, даже если их не удается пристроить в новый дом, остаются здесь на всю жизнь и получают заботу и необходимое лечение. Основная часть финансирования — деньги мецената. Центр также предлагает услуги передержки и ветеринарные услуги, все вырученные средства тратятся на подопечных.

По дороге в корпус с молодняком, нас вилянием хвоста встречает огромный рыжий Рейд, он лежит на шерстяных одеялах во дворе. У него нет одной передней и одной задней лапы, когда-то он попал в железнодорожную стрелку и почти лишился возможности ходить. Школьники, участники «Уроков доброты», собрали восемьдесят тысяч рублей. Чтобы сделать Рейду протезы и он снова мог бегать, потребуется несколько операций.

Фото: Екатерина Волкова — специально для «Новой»

В вольерах для щенков два выводка «коробочников» со стройки, целые пометы щенков, подброшенные или спасенные волонтерами. Но мое сердце покоряют не щенки, а степенный метис кого-то бородатого по кличке Князь Кропоткин. Он живет в вольере со своей спутницей Галей.

Фото: Екатерина Волкова — специально для «Новой»

Основная часть животных находит новый дом на «Юна Фестах», это большие выставки, которые центр регулярно проводит на различных площадках в Москве. Чтобы взять в дом животное, нужно пройти строгое собеседование со специалистами фонда. Собак и кошек отдают лишь людям, готовым взять на себя ответственность. Выбрать себе любимца можно также из каталога на сайте или приехав лично в центр. А если у вас нет возможности взять животное себе, но вы хотите помочь, можно стать волонтером, помощником, фотографом или просто перечислить небольшую сумму.

Фото: Екатерина Волкова — специально для «Новой»