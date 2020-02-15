«Это война. Война за собак»
Семья Айдовых спасла 60 питомцев, а подмосковный центр «Юна» — две сотни
Фото: Екатерина Волкова — специально для «Новой»
Анастасия Егороваруководитель направления «Волонтеры России»
В России нет системного решения проблемы бездомных животных, нет государственной программы, неравнодушные люди решают ее своими силами, сталкиваясь с непониманием окружающих и безразличием чиновников.
В старших классах школы я много занималась волонтерством в муниципальных приютах в своем районе. Зоозащитники назвали бы эти места «муниципальными концлагерями».
Собаки живут всемером, иногда и вдесятером в одном вольере. Из-за тесноты и недостаточного питания постоянно происходят драки. Подбирают группы в вольеры часто без учета сложившихся в стае отношений.
Приюты чаще всего расположены в заброшенных промзонах, гаражах. Территория маленькая, место для выгула крошечное и загаженное. Да и выпускают гулять по территории только тех собак, которые достаточно социализированы, чтобы их можно было потом поймать и вернуть в вольер. Остальные проводят взаперти и антисанитарии все свое время.
Несмотря на ужасные условия, приюты всегда переполнены. Люди подбрасывают собак и щенков к дверям, привязывают к воротам, приносят новорожденных в коробках.
На выделяемые муниципальные средства даже кормить всех животных невозможно. Сотрудники постоянно вынуждены искать спонсоров, жертвователей и просто неравнодушных людей, которые помогут едой, амуницией, ветеринарными лекарствами.
Чтобы не кормить собак только просроченными кормами и пустыми кашами, мы с подругой разбирали мешки с обрезками из колбасного отдела, которые привозили из соседнего супермаркета. Отделяли полиэтилен, пленку, отрезали металлические хвостики и нитки, а из того, что оставалось, варили кашу, которая хотя бы пахла чем-то мясным и тухлым.
Андрей Айдов со своей дочерью Машей появляются на Чистопрудном бульваре очень эффектно — из машины выпрыгивает куча дворняжек в одинаковых попонах и по команде переходит дорогу. С громким лаем они по-хозяйски располагаются на поляне около памятника Грибоедову. Андрей раскладывает коврики, чтобы собаки могли погреться и не лежали на снегу, раздает свежие косточки. Особенно самостоятельные Даша и Мыша берут сами прямо из пакета. У каждой собаки здесь есть история: хозяйка Алмаза собиралась покончить жизнь самоубийством и прыгнуть с 17-го этажа, взяла его с собой, собака спасла ее от смерти. Бима Андрей подобрал сбитого со сломанными лапами у дороги в Ростове-на-Дону, привез домой, вылечил. Арише шестнадцать лет, ее забрали из «муниципального концлагеря» в Печатниках, она так хотела оттуда уехать, что бросалась на прутья вольера, а когда ее выпустили к Андрею и его семье, которые приехали забирать совсем другую собаку, просто обхватила лапами ноги и отказалась отцепляться.
Все собаки адекватные, социализированные, ласковые, общаются с прохожими, пока дочь Андрея, Маша, раздает визитки и рассказывает, почему семье приходится собирать пожертвования на собак у метро. Собаки ухоженные и упитанные, им не нужна еда, им нужен новый дом.
Их старый дом, приют, созданный семьей Айдовых в Калужской области, «Собачий рай» сожгли вместе с фермой и сельско-хозяйственными животными озверевшие соседи.
При содействии местных властей Айдовых и шестьдесят собак, находившихся на их попечении, незаконно выселили с принадлежащей им земли. Сейчас двадцать четыре собаки живут в их московской квартире в Бутове и ежедневно собирают средства на постройку нового приюта в Новгородской области, где временно находятся остальные животные на необустроенной еще территории.
Андрей рассказывает: «Все началось с того, что дети принесли домой щенка с улицы, мы его оставили. Начали с ним гулять, на прогулке прибился еще щенок. Жалко, забрали, голодные ведь, уличные. Потом подобрали еще несколько. Когда собак стало тринадцать, стало понятно, что в квартире их держать уже невозможно. Тогда мы и переехали в область. Взяли дом в ипотеку, построили ферму, чтобы можно было содержать приют. Почти все наши собаки возрастные, у нас — на доживании, их не забирают себе, только приносят нам новых. Я вообще-то генеральный директор в фирме. Если бы не собаки, я бы наверное жил обычной жизнью.
Но есть животные, и за них приходится бороться. С людьми которые не понимают, не одобряют, ненавидят. Это настоящая война. Война за собак».
Когда людям не все равно, они могут менять не только свою жизнь, но и жизнь окружающих. Семья Айдовых спасает жизнь шестидесяти собакам, которые доживут с ними сытую жизнь в заботе и безопасности. Центр реабилитации временно бездомных животных «Юна» спасает с улицы и из трудных жизненных ситуаций десятки животных каждый день и устраивает их в новые семьи.
На контрасте с моим подростковым опытом волонтерства в муниципальном приюте ярко-оранжевый в космическом стиле комплекс в подмосковном Подольске кажется мне картинкой из глянцевого американского фильма о защите животных.
В «Юне» действует своя круглосуточная ветклиника, есть медиацентр, где проводят лекции и образовательные мероприятия для школьников. «Уроки доброты», на которых учат внимательному и ответственному обращению с животными, объясняют причины социальной проблемы бездомных животных, рассказывают, как помочь может каждый.
Еще в «Юне» настоящий дог и кэт-френдли офис. Шпротный кот-бухгалтер не обращает никакого внимания не то что на посетителей, но и на огромную папку с документами, случайно открывшуюся ему прямо на голову.
На территории центра постоянно живут около двухсот животных, сто собак и сто кошек. Прежде чем попасть в список на пристройство, все они должны пройти карантин, где сдают анализы, получают обработку от паразитов, прививки и необходимое лечение.
Наше знакомство с Еленой, директором центра, начинается с вопроса: «Готовы к жести? Тогда давайте я покажу вам Костика». Костиком оказывается кот, которого забрали у бабушки-собирательницы живности в маленькой квартире. У Костика был стафилококк, он превратил девятимесячного котенка в кусок обглоданной плоти с клоками шерсти.
Врачи центра не просто спасли, но и вырастили из него здорового, лохматого и упитанного кота, хозяин которого теперь присылает фото из новой жизни Костика.
За пять лет существования центра «Юна» нашли новый дом 271 собака и 674 кошки. В центре работают специалисты, занимающиеся не только пиаром и пристройством, но и отслеживанием дальнейшей судьбы животных. Чтобы они не оказались снова на улице, а вернулись обратно в центр для повторного пристройства, если что-то пойдет не так. Всех животных обязательно стерилизуют и кастрируют.
В отличие от муниципальных приютов в «Юне» нет «срока пристройства» и так называемых «неликвидных» животных, которых усыпляют или убивают менее гуманным способом, если они не находят новых хозяев в течение определенного срока. Все попавшие в центр животные, даже если их не удается пристроить в новый дом, остаются здесь на всю жизнь и получают заботу и необходимое лечение. Основная часть финансирования — деньги мецената. Центр также предлагает услуги передержки и ветеринарные услуги, все вырученные средства тратятся на подопечных.
По дороге в корпус с молодняком, нас вилянием хвоста встречает огромный рыжий Рейд, он лежит на шерстяных одеялах во дворе. У него нет одной передней и одной задней лапы, когда-то он попал в железнодорожную стрелку и почти лишился возможности ходить. Школьники, участники «Уроков доброты», собрали восемьдесят тысяч рублей. Чтобы сделать Рейду протезы и он снова мог бегать, потребуется несколько операций.
В вольерах для щенков два выводка «коробочников» со стройки, целые пометы щенков, подброшенные или спасенные волонтерами. Но мое сердце покоряют не щенки, а степенный метис кого-то бородатого по кличке Князь Кропоткин. Он живет в вольере со своей спутницей Галей.
Основная часть животных находит новый дом на «Юна Фестах», это большие выставки, которые центр регулярно проводит на различных площадках в Москве. Чтобы взять в дом животное, нужно пройти строгое собеседование со специалистами фонда. Собак и кошек отдают лишь людям, готовым взять на себя ответственность. Выбрать себе любимца можно также из каталога на сайте или приехав лично в центр. А если у вас нет возможности взять животное себе, но вы хотите помочь, можно стать волонтером, помощником, фотографом или просто перечислить небольшую сумму.
как помочь
Помочь приюту «Собачий рай» можно, перечислив средства на карту Сбербанка:
Номер карты: 5469380050266005
Мария Андреевна Айдова
Номер счета: 40817810338068255736
ПАО Сбербанк
БИК: 044525225
Помочь центру «Юна» можно здесь: https://yunacenter.ru/help/