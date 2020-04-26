Фото: Евгений Стукалин / ТАСС

Лидер легендарной панк-группы 1990-х гг. «Ноль» Федор Чистяков находится в изоляции уже три года. С тех пор как в апреле 2017-го уехал в Америку после запрета Свидетелей Иеговы*. В изоляции от своей аудитории в первую очередь. В это воскресенье изоляция будет прорвана — Чистяков сыграет в Нью-Йорке онлайн-концерт «ОбНОЛение», и у нас появится первая за три года возможность послушать его вживую в реальном времени.

Спойлер: Чистяков будет играть один (а такое вообще мало кто видел) и споет несколько песен, которые не пел с начала 90-х годов. Смотрите онлайн-трансляцию концерта на сайте «Новой» 26 апреля в 22:00.

Задать вопросы Чистякову и написать, какие песни вы хотели бы услышать, можно в комментариях.

* Деятельность религиозной организации «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и ее местных отделений запрещена на территории РФ и признана экстремистской