Федор Чистяков: «В Бруклине все нормально»

Чистяков находится в изоляции уже три года. С тех пор как в апреле 2017-го уехал в Америку после запрета свидетелей Иеговы. В изоляции от своей аудитории в первую очередь. В это воскресенье изоляция будет прорвана — лидер «Ноля» сыграет в Нью-Йорке онлайн-концерт «ОбНОЛение», и у нас появится первая за три года возможность послушать его вживую в реальном времени. Спойлер: Чистяков будет играть один (а такое вообще мало кто видел) и споет несколько песен, которые не пел с начала 90-х годов. Смотрите онлайн-трансляцию концерта на сайте «Новой» 26 апреля в 22:00. Задать вопросы Чистякову и написать, какие песни вы хотели бы услышать, можно в комментариях.

— Федор, как обстановка сейчас в Нью-Йорке?

— В новостях истерия, впечатление, что тут чуть ли не трупы сваливают в канавы. Не знаю, в Бруклине, где я живу, все нормально. Да, все в масках, но открыты парки, набережная, там гуляют, занимаются спортом. От знакомых только сейчас стали поступать новости о том, что кто-то болеет. У меня есть подозрение, что я тоже переболел. Зимой у меня был очень странный ОРВИ, никак не мог понять, чем болею. Сейчас я понимаю, что это было.

— Носишь перчатки и маску?

— Ограниченно. Например, когда нужно сходить в магазин и другие места скопления. Чтобы гулять по улице, маска не нужна, на мой взгляд. Надо просто держать дистанцию. Вместо перчаток использую салфетки. Санитайзером пользуюсь обязательно.

— Не знаю, как в Штатах, а в России в связи с ограничениями сейчас многие стали говорить, что это «цифровой ГУЛАГ», нас заперли в тюрьму, кошмар, диктатура. Диктатура?

— Люди болезненно реагируют на то, что появились дополнительные способы устроить им ад. Конечно, это всех беспокоит. «Тюрьма» тут слишком сильное слово. А такой яркий волнующий образ, как «цифровой ГУЛАГ», имеет отношение скорее к поэзии, чем к реальности. Но ведь мы не знаем, что будет дальше. Еще год назад расскажи нам, что будет обнуление сроков президента РФ, эпидемия коронавируса, — мы сказали бы: «Бред какой-то!» Самые бредовые идеи становятся реальностью. С одной стороны, не стоит истерить, а с другой — кто знает, к чему это все приведет.

— В воскресенье ты выступишь с концертной программой «ОбНОЛение». Это про то, что Путин обнулил свои предыдущие сроки или тут философское обобщение?

— Обнуление — территория группы «Ноль». Как я мог пройти мимо этого?

Музыка «Ноля» — идеальный саундтрек к любому кризису — экономическому, политическому, психологическому, какому угодно. В том числе к нынешнему. Группа родилась в перестройку, в кризисный момент для страны, и перестала существовать с распадом СССР, тоже на пике кризиса. Это состояние мы и отразили в песнях. Надежду на перемены и одновременно ужас от того, что они наступают.

— Но в случае президента все наоборот: там слово «обнуление» означает, что ничего не изменится.

— Оно означает, что серьезные люди занялись клоунадой, а клоунада — это наше ремесло, клоуны — мы, а не они, они вторглись на нашу территорию, а каждый должен заниматься своим делом. Политики — политикой, клоуны — клоунадой.

У меня-то обнуление будет, а вот когда будет обнуление у них, мы пока не знаем, вмешался коронавирус.

— Это онлайн-концерт?

— А никакой другой сейчас невозможен. Но это полноценное выступление, не бытовая трансляция. Своего рода творческий вечер: исполнил песню, что-то рассказал, ответил на записки из зала (у нас будет интерактивный чат), снова что-то сыграл. Я специально поеду для этого в студию, там будет съемочная бригада, то есть все серьезно, не просто на кухне присесть и что-то наиграть на гитаре. Играть буду один, и тут тоже эксклюзивный момент. Считаные разы в своей жизни я выступал в одиночку. Может быть, раза два или три.

— А что в программе? В проморолике концерта прозвучал проигрыш из знаменитого «Блуждающего биоробота», песни, которую ты не пел ни разу с момента распада «Ноля». То есть 28 лет в общей сложности.

— Он неслучайно там прозвучал. Будет исполнено как минимум три песни, которые я не играл после распада группы. Какие — пока секрет.