«С нами боятся ехать в лифте»

Когда в КНР был разгар эпидемии коронавируса, живущие за рубежом китайцы говорили, что столкнулись с дискриминацией и проявлениями расизма. Так, представители китайского комьюнити в США жаловались, что их называют «заразными». Во Франции выходцы из стран Азии говорили, что европейцы их избегают и боятся. Китайцы даже запустили флешмоб #JeNeSuisPasUnVirus, чтобы поддержать друг друга. В России были случаи, когда китайцев отказывались селить в хостелы, не пускали в рестораны, а прохожие шарахались от них на улицах.

Ситуация изменилась, КНР удалось победить эпидемию. Теперь о дискриминации заявляют иностранцы, которые живут в Китае. Причина: в Китае появились «привозные» случаи COVID-19. Всего выявлено 1634 «ввозных» заболеваний коронавирусом (данные на 26 апреля), однако в конце марта МИД Китая сообщил, что 90% «импортированных» случаев COVID-19 были завезены гражданами Китая.

«Узнав, что жена россиянка, бросали трубку»

«Иностранцев выселяют из гостиниц и квартир, хозяева отказываются перезаключать контракты на аренду, — говорит россиянка Наталья, живущая в Гуанчжоу. — С такой ситуацией столкнулись многие мои знакомые. В Китае арендатор заключает договор с агентом, а тот уже подбирает квартиру и общается с хозяйкой. Агенты сейчас говорят: «Извините, мы не работаем с иностранцами». Хотя нет никакого закона о том, что сдавать жилье иностранцам нельзя. Я успела продлить договор до того, как ситуация обострилась,

— но меня уже не пустили в агентство, я подписывала документы на улице.

Фото: Reuters

Еще месяц назад такой проблемы не было. Но, судя по всему, волна негатива в местных медиа быстро промыла людям мозги».

Художница Александра — россиянка, замужем за китайцем. Семья снимала апартаменты в Гуанчжоу, но недавно была вынуждена переехать. Найти жилье оказалось сложно. «Когда мой муж говорил, что у него русская жена, менеджеры бросали трубку или вежливо отказывали».

Александра рассказывает, что приходилось вызывать полицию, чтобы попасть на территорию жилого комплекса, — иначе охранники не пускали. «Был случай, когда охранник при нас сказал владельцу квартиры и менеджеру, что если они нам сдадут жилье, то у них будут большие проблемы. 10 дней по 10 часов я сидела на телефоне. В итоге нам повезло снять квартиру в соседней провинции. Мы также узнали, что со сложностями сталкиваются китайцы из Уханя и Синьцзяна.

Им отказываются сдавать жилье, несмотря на пройденный карантин и справки. Нас это потрясло».

В то же время, когда ее семья столкнулась с трудностями, им помогали совершенно посторонние люди — местные жители. «Поэтому не все так однозначно», — говорит Александра.

«Вам вход запрещен»

28 марта Китай закрыл границу для иностранцев. До этого всех приезжавших из-за рубежа просили сдать тест на коронавирус и пройти двухнедельный карантин вне зависимости от наличия симптомов заболевания. Карантин — либо в отеле, либо дома. Соблюдение правил проверялось. Однако, по словам экспатов, некоторые иностранцы эти требования игнорировали — в итоге ситуация отразилась плохо на всех.

«Даже в разгар эпидемии не все сидели дома, некоторые продолжали встречаться. И сейчас китайцы обязали всех иностранцев пройти 14-дневный карантин — даже тех, кто не выезжал никуда. Потому что иностранцы общаются между собой. Вот недавно приехала группа ребят с Бали — и они не соблюдали правило 14-дневного карантина. Собирали тусовки, жарили шашлыки, праздновали. Из-за таких страдают все. Это несправедливо, — говорит живущая в Гуанчжоу украинка Светлана (имя изменено). — Я провела на карантине 35 дней, почему я должна подвергаться опасности из-за людей, которые гуляют после поездки на Бали? Такое поведение и приводит к ухудшению отношения к иностранцам. Мы в этой стране гости, нужно не только отстаивать свои права, но и выполнять требования властей. А требования очень простые — пройти карантин и получить об этом справку, сдать тест на коронавирус и активировать «карту здоровья» — специальный qr-код, который позволяет беспрепятственно перемещаться по городу».

Фото: Reuters

Живущий в Гуанчжоу россиянин Вячеслав Щекин говорит, что наличие всех документов и отсканированный qr-код — тоже не гарантия, что иностранца пустят в то или иное заведение, поскольку китайцы напуганы вирусом в Европе и статистикой привозных случаев. По его словам, хозяева заведений понимают, что иностранцы могут «распугать китайских клиентов», поэтому не особо хотят связываться с приехавшими из-за рубежа. «Например, моего знакомого отказались обслуживать в столовой, — говорит Вячеслав.

— А меня с семьей не пустили на рынок электроники, не хотели пускать в парикмахерскую, где я постоянно стригусь. Говорили, что все мастера заняты».

Россиянка Наталья не может посещать тренажерный зал. «В мессенджере WeChat вывесили объявление: мол, извините иностранные друзья, но вам вход запрещен в связи с нынешней политикой», — говорит девушка.

Жительница Гуанчжоу, украинка Майя Новикова, рассказала, что столкнулась с дискриминацией пока всего один раз: «Нам с мужем в кафе предложили заказать еду с собой, не разрешив присесть за столик, в то время как за столиками сидели китайцы. Это было в том районе Гуанчжоу, где действительно были зафиксированы случаи заражения в кафе от иностранцев. Мы поехали в другой район и спокойно поели в другом кафе».

Арис (имя изменено) живет в небольшом городе в провинции Гуандун. Она говорит, что однажды их с друзьями выгнали из заведения, где находились китайцы, — сказали, что иностранцам нельзя.

Большой резонанс вызвали сообщения о дискриминации африканцев в Гуанчжоу. Группа послов африканских стран в Китае заявила о притеснении африканцев. До этого в соцсетях и медиа появилась информация о том, что африканцев насильно выселяют из апартаментов. Некоторые, как передает BBC, были вынуждены спать на улице. МИД КНР информацию о дискриминации африканцев опроверг.

Иностранцы столкнулись с дискриминацией не только в провинции Гуандун. Россиянка Елена из Сианя говорит, что ее не пускали в фитнес-центр и она не могла записаться на прием к стоматологу. «Просто говорят, что иностранцам нельзя. Но все зависит от места — куда-то иностранцев пускают, куда-то — нет».

Главный редактор портала русскоязычного портала ЭКД Артем Жданов в конце марта сообщил на своей странице в Facebook, что не смог попасть в гости к друзьям — ему не дали зайти в жилой комплекс в Шанхае, потому что он иностранец.

Россиянка Анна (имя изменено) находится сейчас в Циндао. По ее словам, китайцы иногда боятся ехать с ней в лифте, но с какими-либо ограничениями девушка не сталкивалась. Единственное, что поменялось, — к иностранцам сейчас более пристальное внимание, чем раньше. Например, дружинники могут остановить на улице и попросить паспорт.

Экспаты полагают, что отношение к иностранцам ухудшилось во многом из-за волны негатива в местных СМИ и соцсетях. Среди обсуждаемых новостей — сообщение о заболевшем коронавирусом нигерийце, который укусил медсестру-китаянку за лицо;

видео с иностранцами, которые в очереди на сдачу теста на COVID-19 кричат «Убирайтесь, китайцы!».

Фрагмент расистского комикса в WeChat

Обсуждение вызвала публикация Nanjing Daily об иностранцах, которые проходят карантин в КНР. Там утверждалось, например, что иностранцам доставляют свежий хлеб, приносят воду и посылки из интернет-магазинов. Китайцы посчитали, что иностранцы находятся в привилегированном положении по сравнению с гражданами КНР, — и вспомнили, как оказавшаяся на карантине китаянка попросила бутылку минералки, а ее отчитали и сказали, что здесь ей не отель.

В ответ на подобные новости в приложении WeChat был выложен расистский комикс на китайском языке. На картинках — люди в защитных костюмах «сортируют» и «выбрасывают» иностранцев в мусорные баки. После жалоб пользователей публикацию заблокировали.

Ирина Печерская — специально для «Новой»