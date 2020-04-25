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Дмитрий Быковобозреватель
Мои воззрения запутанны,
А все ж не сводятся к нулю:
Чем больше я живу при Путине,
Тем больше Ленина люблю.
Почти уж век он спит без просыпа
В хрустальном сказочном гробу.
Не почитаю в нем философа —
Его воззренья я гребу;
Матерьализм, каким он славится,
Или эмпирьокритицизм
Ни в малой мере мне не нравится:
Я в этом вижу кретинизм.
И увлечение расстрелами —
Его известная беда,
Хоть те, что назывались белыми,
Гуманней не были тогда.
Его ругни однообразие
И демагогии тамтам —
Все это видел в унитазе я
(А он интелей видел там).
Но все, что до конца протухнуло
И отравляло русский мир, —
При нем однажды с треском рухнуло,
И он мне этим как-то мил.
Не сам, а только по сравнению
С гниеньем этого нутра…
Подобный бенц под силу гению,
Хоть и не гению добра.
Я понимаю все про Ленина!
Все возражения верны.
Я из такого поколения,
Что знало обе стороны.
Но пропаганда их гиения,
Но ненасытность их клешней,
Но запах вечного гниения —
Любого Ленина страшней.
Однажды я спросил у Жижека,
Беря дежурный автогрАф:
Вот вы понаписали книжек-то,
Что наш Ильич во многом прав,
А он бы вас едва не первого,
Боюсь, отправил на расстрел
И с примесью веселья нервного
На это лично посмотрел!
А он ответил: мы не целочки,
Мыслитель я, проникший в суть,
И не должны такие мелочи
Смущать философа ничуть.
Историю России длинную
И всю ее охотнорядь
С короткой личною судьбиною
Мы не должны соизмерять.
В такое время нас запсотили*,
Что как-то и не скажешь впредь,
Что симпатичней — сгнить в болоте ли,
В большом ли пламени сгореть.
Что лучше — красная потеха ли,
Иль эти оханья навзрыд…
В другое время мы б уехали —
Теперь и выход перекрыт.
Кто повидал такого ворога,
Кого настолько заскребло, —
Тому ничто уже не дорого:
Не только жизнь, но и бабло.
Всех пандемия покалечила,
И всем как будто поделом,
Терять уже настолько нечего,
Что цепь сдана в металлолом!
Что бунт бесплоден — правда куцая.
Усвоил даже идиот,
Что никакая революция
Нас к процветанью не ведет.
Все это бешеное рвение,
И кровь, и пена на губах —
Все ради краткого мгновения,
Когда случается бабах.
Вот говорят, что это зелено,
Что юным более с руки…
А я скажу — топить за Ленина
Сегодня склонны старики.
Не потому, что власть советская
Нас отравляла с первых дней,
А потому, что злость недетская
Азарта детского сильней.
Когда поймешь, что жизнь потеряна,
Слезится глаз, сустав хрустит, —
Тогда как раз захочешь Ленина.
«Умру при Путине?! О стыд!»
Когда приходит время зрелое,
Почти всегда приходит с ним
Такая степень омерзения,
Что бунт любим и объясним.
Так у иных при виде вируса
Во глубине сибирских руд
Бесчеловечный лозунг вырвался:
Глядишь, и ЭТИ перемрут!
Потом пойдут другие шуточки —
Террор, разор и все в труху, —
Но две минуты! Две минуточки!
Прожить без этих наверху!
И всем рабам, и всем хозяевам,
И всем зловонным алкашам,
Всем ртам оскаленным, раззявленным,
И всем подставленным ушам,
И всем монархиям, и временным,
И всем, жующим а-ня-няс, —
Скажу: коль вас накроет Лениным,
То я согласен, чтоб и нас.