Иллюстрация: Петр Саруханов / «Новая газета»

Мои воззрения запутанны,

А все ж не сводятся к нулю:

Чем больше я живу при Путине,

Тем больше Ленина люблю.

Почти уж век он спит без просыпа

В хрустальном сказочном гробу.

Не почитаю в нем философа —

Его воззренья я гребу;

Матерьализм, каким он славится,

Или эмпирьокритицизм

Ни в малой мере мне не нравится:

Я в этом вижу кретинизм.

И увлечение расстрелами —

Его известная беда,

Хоть те, что назывались белыми,

Гуманней не были тогда.

Его ругни однообразие

И демагогии тамтам —

Все это видел в унитазе я

(А он интелей видел там).

Но все, что до конца протухнуло

И отравляло русский мир, —

При нем однажды с треском рухнуло,

И он мне этим как-то мил.

Не сам, а только по сравнению

С гниеньем этого нутра…

Подобный бенц под силу гению,

Хоть и не гению добра.

Я понимаю все про Ленина!

Все возражения верны.

Я из такого поколения,

Что знало обе стороны.

Но пропаганда их гиения,

Но ненасытность их клешней,

Но запах вечного гниения —

Любого Ленина страшней.

Однажды я спросил у Жижека,

Беря дежурный автогрАф:

Вот вы понаписали книжек-то,

Что наш Ильич во многом прав,

А он бы вас едва не первого,

Боюсь, отправил на расстрел

И с примесью веселья нервного

На это лично посмотрел!

А он ответил: мы не целочки,

Мыслитель я, проникший в суть,

И не должны такие мелочи

Смущать философа ничуть.

Историю России длинную

И всю ее охотнорядь

С короткой личною судьбиною

Мы не должны соизмерять.

В такое время нас запсотили*,

Что как-то и не скажешь впредь,

Что симпатичней — сгнить в болоте ли,

В большом ли пламени сгореть.

Что лучше — красная потеха ли,

Иль эти оханья навзрыд…

В другое время мы б уехали —

Теперь и выход перекрыт.

Кто повидал такого ворога,

Кого настолько заскребло, —

Тому ничто уже не дорого:

Не только жизнь, но и бабло.

Всех пандемия покалечила,

И всем как будто поделом,

Терять уже настолько нечего,

Что цепь сдана в металлолом!

Что бунт бесплоден — правда куцая.

Усвоил даже идиот,

Что никакая революция

Нас к процветанью не ведет.

Все это бешеное рвение,

И кровь, и пена на губах —

Все ради краткого мгновения,

Когда случается бабах.

Вот говорят, что это зелено,

Что юным более с руки…

А я скажу — топить за Ленина

Сегодня склонны старики.

Не потому, что власть советская

Нас отравляла с первых дней,

А потому, что злость недетская

Азарта детского сильней.

Когда поймешь, что жизнь потеряна,

Слезится глаз, сустав хрустит, —

Тогда как раз захочешь Ленина.

«Умру при Путине?! О стыд!»

Когда приходит время зрелое,

Почти всегда приходит с ним

Такая степень омерзения,

Что бунт любим и объясним.

Так у иных при виде вируса

Во глубине сибирских руд

Бесчеловечный лозунг вырвался:

Глядишь, и ЭТИ перемрут!

Потом пойдут другие шуточки —

Террор, разор и все в труху, —

Но две минуты! Две минуточки!

Прожить без этих наверху!

И всем рабам, и всем хозяевам,

И всем зловонным алкашам,

Всем ртам оскаленным, раззявленным,

И всем подставленным ушам,

И всем монархиям, и временным,

И всем, жующим а-ня-няс, —

Скажу: коль вас накроет Лениным,

То я согласен, чтоб и нас.

*Запрятали и забыли (арго).