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Ленин — друг печников или первый государственный террорист? Подкаст
Настоящее прошлое с Олегом Хлебниковым
Олег ХлебниковГлеб Лиманский«Новая газета»
По нынешним законам Владимиру Ильичу грозило бы лет 20 минимум. Автор рубрики в «Новой газете» Олег Хлебников вспоминает, какие документы ему удалось собрать вместе с доктором исторических наук Владимиром Лавровым о неизвестном Ленине. В подкасте вы услышите, как будущий вождь мирового пролетариата призывал убивать, грабить банки, «лить кислоту на головы», «хотя бы избивать городовых», и «отрубить головы Романовым», «расстрелять интеллигентов», неистово оскорблял, как бы сейчас сказали, чувства верующих. Послушайте сами
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В других сериях
В подкасте используется песня «Ленин — это весны цветенье». Музыка: А. Холминов. Слова: Ю. Каменецкий. Исполняет: Борис Гмыря
Теги:настоящее прошлое, подкаст, ленин
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