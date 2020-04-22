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Сюжеты

Ленин — друг печников или первый государственный террорист? Подкаст

Настоящее прошлое с Олегом Хлебниковым

Общество

 

По нынешним законам Владимиру Ильичу грозило бы лет 20 минимум. Автор рубрики в «Новой газете» Олег Хлебников вспоминает, какие документы ему удалось собрать вместе с доктором исторических наук Владимиром Лавровым о неизвестном Ленине. В подкасте вы услышите, как будущий вождь мирового пролетариата призывал убивать, грабить банки, «лить кислоту на головы», «хотя бы избивать городовых», и «отрубить головы Романовым», «расстрелять интеллигентов», неистово оскорблял, как бы сейчас сказали, чувства верующих. Послушайте сами

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Почему Сталин — людоед

В подкасте используется песня «Ленин — это весны цветенье». Музыка: А. Холминов. Слова: Ю. Каменецкий. Исполняет: Борис Гмыря 
Теги:
настоящее прошлое, подкаст, ленин

Топ 6

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