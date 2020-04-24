«Изображены руководители нашего государства, в том числе среди народа»

Фрагмент мозаики с первыми лицами государства на стенах храма Минобороны. «Фото: МБХ-медиа»

В пятницу «МБХ медиа» опубликовало фотографии незаконченных мозаик на стенах Главного храма Вооруженных сил России в подмосковной Кубинке (парк Патриот). Снимки изданию прислал неназванный подписчик. В частности, на одном из фото можно было различить изображения президента РФ Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу, главы Совфеда Валентины Матвиенко. Другая мозаика запечатлела парад Победы на Красной площади 1945 года. На ней вместе с военачальниками и солдатами виден портрет Иосифа Сталина. Еще на одном из панно видна надпись «Крым наш».

«Новой газете» удалось найти полные изображения этих панно.

Василий Нестеренко. Фото: РВИО

Кроме того, о работе над ними и идее в интервью специальному корреспонденту Александре Джорджевич рассказал народный художник РФ Василий Нестеренко.

— Правда ли, что вы являетесь автором мозаики в храме ВС РФ в Кубинке?

— Да, это правда.

— Расскажите подробнее о центральных сюжетах мозаики и сколько времени занимает такая работа?

— Мозаики завершены. Храм ВС РФ всего на четыре метра ниже храма Христа Спасителя, то есть он колоссальный.

В верхнем храме — 98% мозаики и только 2‒3% — это живопись, причем в нижних алтарях: там пять алтарей, вот в четырех из них будут живописные вещи, но для молящихся, для верующих они будут не видны, так как будут закрыты алтарной преградой. Можно сказать, что храм полностью мозаичный. Мозаики сделаны из смальты, это миллионы частичек, которые тысячи рук заботливо вкладывали в места, определенные художником. Сюжеты храма, с одной стороны, совершенно каноничны с точки зрения православия. То есть там изображения Спасителя, евангелистов, ветхозаветных пророков, Ветхозаветной Троицы в главном месте барабана, Спас Нерукотворный в куполе. Но также есть и сюжеты, которые характерны только для этого храма.

Например, явление Богородицы в Сталинграде 11 ноября 1942 года, явление Богородицы на Курской дуге 12 июля 1943 года перед битвой на Прохоровском поле и так далее. Храм посвящен Великой Отечественной войне, но также и всей нашей военной истории. Нет ни одного значимого военного события с точки зрения военной истории и православной истории, которое бы не было отражено в храме. Начинается вся эта повесть с Крещения Руси при Владимире. Вернее, наши земли огласил Андрей Первозванный, в первом веке нашей эры прибыв в Крым. Через тысячу лет после этого князь Владимир крестился сам и крестил свою дружину в Крыму, в Херсонесе.

И это мы видим в храме. Ну вот, например, Сергий Радонежский благословляет Дмитрия Донского, и воины держат икону Божией Матери — это Куликовская битва. Ангелы держат Владимирскую икону Божией Матери, спасающую Русь от нашествия Тамерлана. Дальше ангелы держат Казанскую икону Божией Матери, спасающую Отечество в Смутное время. Ангелы держат Смоленскую икону Божией Матери, спасающую Россию от нашествия Наполеона. И, наконец, ангелы держат Тихвинскую икону Божией Матери, помогающей в 1941 году в битве под Москвой.

Такие интересные сюжеты, которые позволяют с церковной, с христианской точки зрения посмотреть на нашу историю. Помимо этого, отображена эпоха Крымской войны. Это икона Умиление над сражающимися воинами. Отображена эпоха Северной войны — это икона Божией Матери Каплуновская. Икона Порт-Артурская — чудесное явление на фоне Цусимского сражения. Как я уже сказал, явление Богородицы на Курской дуге. И явление Богородицы в Сталинграде. И явление Богородицы Августовская в Августовских лесах Первой мировой войны. То есть это вот навскидку, а там еще есть сюжеты.

— А как интегрирован в эти сюжеты Иосиф Сталин?

— Я понимаю, что вас интересует только этот момент, ну хорошо, я скажу и об этом. Иосиф Сталин никак не интегрирован в эти сюжеты. На западной стене, на которую помещают ад, иногда изображаются вещи, напоминающие о последних временах. Часто это вход Господень в Иерусалим, как предшествовавший распятию Христа и тому моменту, когда Христос говорил: «Бедный Иерусалим, камня на камне скоро не останется здесь». Но, не погружаясь в церковные тонкости, отмечу, что западная стена используется для изображения тех вещей, которые свидетельствуют о скором втором пришествии Спасителя в той или иной степени.

Вот у нас на западной стене — огромное 30-метровое изображение Богородицы, как бы общее для всех войн. Как Августовская, которая была в Первую мировую войну, но здесь она и для Великой Отечественной, и для всего. В медальонах по кругу этой гигантской мозаики изображены Александр Невский и Дмитрий Донской, и в двух нижних медальонах небольших под Богородицей изображены два сюжета. Первый — это Казанская икона Божией Матери над Красной площадью 9 мая 1945 года. Я уже сказал, что вылетали с Тихвинской иконой Божией Матери в Москву, но с Казанской шли молебны, тут тоже она является спасительницей нашего Отечества. Если бы не эти иконы Богородицы — неизвестно, что бы было вообще в 1941 году, так мы считаем, а враги считают, что это все само сделалось. Это непосвященные люди считают, что то, что немцы не прошли в Москву, видя в бинокль Кремль, и войск не было, что это случайность, ну а мы считаем иначе. Ну вот 9 мая 1941 года. Это не Парад Победы 24 июня 1945-го, а именно 9 мая, когда было народное гуляние на Красной площади. И вот вверху большое изображение Богородицы, виден Кремль, собор Василия Блаженного, а внизу — гуляющий народ, ликующий, в основном это были женщины и дети, ну небольшое количество военных было. И вот среди толпы изображены маршалы Победы и вернувшиеся с фронта бойцы.

Панно «Победа» для храма Минобороны с изображением портрета Сталина на плакате

— И среди них — Сталин?

— Нет, нет. Два плаката держат люди в глубине ближе к собору Василия Блаженного над толпой, один — «Красной армии — слава», стоит боец на фоне надписи «Дошли до Берлина», и второй плакатик со Сталиным держат, а среди маршалов Победы его нет, хоть он и главнокомандующий.

Мысль была следующая — что это значимая фигура во время Великой Отечественной войны, а историческую оценку ему дадут другие поколения, не наше.

Хотя, может, и наше, но чуть позже. И если сочтут нужным его самого изображать, то будут, а пока — это плакат, которых тогда было много.

— А вы сказали, что два панно под Богородицей. Какое второе?

— Это торжественные гуляния и шествие крымской весной 2014 года. Изображение Богородицы большое, держащей Покров над Крымом. А Крым — важное для нас место, потому что через Крым наше Отечество было оглашено при Андрее Первозванном и в Крыму крестился князь Владимир со своей дружиной. И в толпе гуляющего народа под этим изображением — некоторые из руководителей нашего государства, в том числе среди народа. А в интернет попали материалы, вырванные из контекста. Это крохотные части.

Панно «Крымская весна» с изображением Владимира Путина и других российских чиновников, а еще «вежливых людей»

— А какой это процент от общего объема мозаики?

— Это сотый или миллионный процент. Это два небольших сюжета в гигантском. И таких малых сюжетов еще много. Не очень изобразишь там маршалов Победы подробнее. У нас другое есть — реквием с солдатами, такой фриз будет в западной части храма, с небесными покровителями нашего воинства. И вот там будет море этих бойцов разных родов войск. Маршалы Победы — это тоже сложный момент.

Но они выиграли войну. И изобразить их среди народа нам показалось уместным. Так же точно наши руководители.

— Ну все-таки между ними есть разница.

— Ну они и разнесены друг от друга. Мало того, так среди наших руководителей еще и те, кто внес свои личные средства в строительство храма. А это часто изображается и в западной христианской традиции, и в русской православной. Донаторы так называемые.

— Известно, что министр обороны Сергей Шойгу там, и он вносил свои личные средства. А еще там глава Совфеда Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, секретарь Совбеза Николай Патрушев…

— Нет, Володина там нет. Хотя мог бы быть. Там не все, кто внес, внесли миллионы людей и тысячи — среди руководителей, которых я знаю. Некоторых не знаю. И они затеряны в толпе людей, они со своим народом.

— А список руководителей был какой-то конкретный вами получен или это была фантазия художника?

— Фантазия художника должна быть подтверждена комиссией, которая существует по любому храму. Это не первый храм, который я делаю, началось все с храма Христа Спасителя. Каждый шаг контролируется. Не можешь ничего сделать, чтобы десять раз не отчитаться и не сказать. И вот что-то сделать в этой жесткой цензуре — это сверхзадача интересная. Поэтому, если кто-то не оказался, ну что делать.

Матвиенко там будет, да, она как представитель Совета Федерации принимала решение о Крыме. Но кто не оказался там, это не так важно, это просто некоторый элемент единения всех — и нашей армии, ведь там «вежливые люди» по бокам изображены в нижней части композиции, народ и наши руководители. Смысл в том, что мы показываем наш народ в разных проявлениях, и для этого была выбрана западная стена.

Вот вы спрашиваете, какой процент это от всей мозаики, там нет и процента даже. Это просто кроха. Там есть сюжеты 15‒20 метров — и это не общая цифра. А там 2‒3 метра, внутри маленькие детальки на каждом из двух панно. Вы могли часами ходить по храму и этого не увидеть, а теперь из-за информации в интернете мы вынуждены оправдываться, а мы не хотим оправдываться. И начинается «Сталин хороший или плохой», а это не тема для обсуждения в этом храме.

Не надо искать кисленькое, остренькое, придумывать не пойми что.

— Никто не придумывает, просто всех смущает некоторая излишняя милитаризация храма.

— Военные сюжеты занимают около 10% из всей общецерковной тематики.

— А вы говорите, что все уже готово?

— Да, идут последние приготовления. Мозаики чистят, приводят к цельности, это кропотливая работа.

— А сколько человек всего над ними работало?

— Я бы сказал — сотни. Коллективы менялись. Сейчас занимаемся этим скрупулезным подсчетом, чтобы никто не был обижен или обделен вниманием. Потому что мозаики — это тепло рук. А я автор всего этого, хотя, конечно, у меня были помощники.