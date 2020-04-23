Пока страна сидит на «самоизоляции» из-за коронавируса, и фактически запрещены публичные акции, правительство решило выступить с примечательной законодательной инициативой.

Ключевое предложение правительства — дополнить статью 30 закона «О полиции» («Гарантии правовой защиты сотрудника полиции») нормой о том, что «сотрудник полиции не подлежит преследованию за действия, совершенные при выполнении обязанностей, возложенных на полицию, и в связи с реализацией прав, предоставленных полиции».

Предлагается дать полицейскому право применять огнестрельное оружие (статья 23 этого закона) не только для «пресечения попытки завладения огнестрельным оружием» (так по статье 24 расценивается попытка задерживаемого лица прикоснуться к огнестрельному оружию»), но и если лицо попытается «совершить действия, дающие основания расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции».

Предлагается дать полиции право вскрывать машины «для обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях» и не нести за это никакой материальной ответственности.

Полиция получает право обставлять ограждениями места проведения массовых мероприятий, оцеплять или блокировать территории, жилые дома, строения и другие объекты и внутри них проводить «личный осмотр граждан, находящихся при них вещей, предметов, механизмов, веществ», а также осматривать транспортные средства.

Первое из этих предложений — и самое опасное — это заранее выписанная полиции индульгенция.

Что бы ни делал полицейский в отношении граждан, в том числе открывая огонь на поражение в соответствии со вторым предложением, ему за это ничего не будет. Не говоря уже об избиении человека до полусмерти в ответ на брошенный в полицейского бумажный стаканчик или в ответ на попытку остановить жестокое избиение полицейским беззащитного человека на протестной акции.

Ни за что из этого полицейский не должен отвечать, он не понесет никакого наказания, так как действовал «в связи с реализацией прав, предоставленных полиции».

Статья 286 УК РФ о превышении должностных полномочий, — по которой теоретически можно получить до 10 лет лишения свободы, — просто перестает существовать для полицейских.

Стрелять в граждан, если проект будет принят, можно будет без лишних сомнений: достаточно полицейскому решить, посовещавшись с самим собой, что какие-то действия гражданина он расценивает как «угрозу нападения».

Вскрывать машины для обеспечения безопасности граждан (и только для этого) полиция может и сейчас — для этого существует статья 39 УК РФ «Крайняя необходимость», допускающая это деяние для «устранения опасности, непосредственно угрожающей личности, если эта опасность не могла быть устранена иными средствами». Но авторам проекта хочется дать полиции такое право не только для, скажем, вызволения ребенка, запертого в машине и оставленного в опасности, а и для «обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях и при массовых беспорядках».

При этом практика показывает, что «массовыми беспорядками» полиция легко объявляет мирные прогулки граждан по городу — как в Москве летом 2019-го.

Оцеплять и блокировать территории полиция может и сейчас в соответствии со статьей 16 закона «О полиции» — но только в двух случаях: при «ликвидации последствий аварий, катастроф природного и техногенного характера и других чрезвычайных ситуаций, при проведении карантинных мероприятий во время эпидемий и (или) эпизоотий», а также при «проведении мероприятий по предупреждению и пресечению массовых беспорядков и иных действий, нарушающих права и свободы граждан, движение транспорта, работу средств связи и организаций».

Никаких дополнительных прав в связи с коронавирусом тут не требуется. А фишка в том, что полицию хотят наделить правом внутри оцепления обыскивать граждан и их машины. Вирус-то тут при чем?

Наконец, ограждать места массовых мероприятий полиция давно начала и так — без всякого закона. Более того, она при этом еще и устанавливает «рамки», и проводит прямо запрещенную законом цензуру. Например, категорически отказываясь пропускать с «несогласованными» плакатами.

Резюмируем: если все это будет принято, полицейский может безнаказанно сделать с вами почти все, что захочет. Добиться его наказания — например за жестокое избиение — будет практически невозможно.

И сейчас в судах, рассматривающих дела участников протестных акций, фраза «у суда нет оснований не доверять показаниям сотрудников полиции» в решении является типовой — сколь абсурдными или ложными не были эти «показания».

Но если закон примут — бессмысленно будет даже обращаться в суд.

Кстати, по данным группы «Агора», в 2019 году за превышение должностных полномочий с применением насилия было осуждено в два с половиной раза меньше силовиков, чем в 2009 году.

Предложения правительства — очевидный ответ власти на усиливающееся недовольство граждан в условиях «псевдочрезвычайщины и недокарантина»: помощи от государства практически никакой, «выживайте, как сможете», — зато гайки закручиваются каждый день все сильнее и сильнее. И не первый такой ответ: на протесты 2011–12 годов уже отвечали сочетанием ограничения интернета, ужесточения наказаний за митинги и усилением полицейского произвола.

А еще — это ответ на требование «деанонимизации» полицейских и росгвардейцев, избивающих граждан: сперва провалили введение идентификационных номеров для силовиков, а теперь предложили для них «индульгенции».