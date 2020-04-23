Кушать подано, садитесь жрать

Бездарное окончание зимнего сезона и не обещало российскому биатлону спокойной жизни, но действительность превзошла самые пессимистические ожидания. Казалось бы, режим самоизоляции должен был сам по себе снизить накал страстей, но куда там! За какой-то месяц верхушка биатлонного сообщества общими усилиями довела ситуацию до тупиковой, окончательно похоронив понятие «биатлонная семья». Раздрай в некогда образцово-показательном хозяйстве начался не сегодня и не вчера — просто нынче все выглядит настолько безнадежно, что впору закрывать избушку с табличкой «СБР» на клюшку и ждать лесника. Только где его взять?

Новая волна раздрая пошла сразу по трем направлениям. По внешней линии в начале апреля черную метку в виде «письма двадцати» получил президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев. Ряд олимпийских чемпионов, специалистов и тренеров обвиняли 4-кратного чемпиона мира и депутата Государственной думы, чье появление в качестве руководителя бурно приветствовалось два года назад, в полной некомпетентности, бездействии и неспособности вывести российский биатлон из кризиса. Ни результатов, ни единомышленников, ни денег, ни спонсоров, ни авторитета.

Владимир Драчев на «Гонке легенд». Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Внутри организации происходили не менее интересные события. Отстранение от должности получил исполнительный директор СБР Сергей Голиков. Отставник рассказал о бедственном финансовом состоянии союза —

за последние два года организация «перебивалась с хлеба на воду», обвинил руководство в растрате средств и без обиняков заявил, что проводящийся аудит самым естественным образом приведет к необходимости отправить в отставку президента.

Тем временем правление СБР, вопреки мнению Владимира Драчева, большинством голосов приняло решение отправить на согласование в Минспорта кандидатуру Валерия Польховского как нового главного тренера сборной России. Действующий главный тренер Анатолий Хованцев об изменениях в своей карьере, по его словам, узнал из сообщения в интернете. Особую пикантность ситуации придавал тот факт, что в третий раз приходящий на руководящую тренерскую должность в сборной России Польховский является вице-президентом СБР и номинально правой рукой Владимира Драчева.

Мало того — правление уже одобрило кандидатуры двух новых старших тренеров мужской и женской сборных — вместо Сергея Белозерова и Виталия Норицына их места должны занять Роберт Кабуков и Владимир Королькевич, против назначения которых выступил не только Драчев, но и некоторые его оппоненты.

Владимир Драчев. Фото: EPA

Все, кто так или иначе интересуется происходящим в российском биатлоне, наблюдали за развитием событий, вызывавшим оживленную полемику, с нарастающим чувством непреходящего ужаса. Драчев в свойственной ему умиротворяющей манере пытался сделать хорошую мину при плохой игре, к «черной метке» отнесся скептически и постарался ее не заметить, тем более что позиция подписантов монолитной не выглядела. А так как не все оппозиционеры подтвердили свои подписи, ничто не мешало проигнорировать основное требование об уходе в отставку.

Куда сложнее оказалось подавить бунт непосредственно на корабле. Больше того — здесь Драчев проиграл по всем статьям, и прежде всего своему заместителю.

Общественность с удивлением узнала, что в кресле вице-президента на исходе прошлого года Польховский оказался без ведома Драчева, и весьма преуспел в качестве «троянского коня».

Как к тренеру к Валерию Николаевичу в биатлонной среде отношение разное, а вот его организаторские способности и умение выстроить интригу сомнению не подвергаются. Собственно, выбором Польховского и одобрением его кандидатуры члены правления вытерли ноги о выбранного ими же своего президента, и это оказалось куда эффективнее, чем «письмо двадцати».

Валерий Польховский. Фото: Сергей Русанов / ИТАР-ТАСС

Возложенная на Владимира Драчева миссия вытянуть российский биатлон из болота могла стать выполнимой только при мощной консолидации усилий. Но довольно быстро выяснилось, что заседать в Госдуме и делать конкретное дело — вещи разные, а почувствовавшие слабость босса соратники быстро превратились в стервятников — говорящих про общее благо, но преследующих свои собственные цели. На второй сезон деятельности новой команды даже непосвященные могли заметить, что ни в сборной, ни в СБР нет даже подобия согласия, а с личными тренерами спортсменов отношения вовсе испортились. Если бы не две награды Александра Логинова на чемпионате мира, отчитываться было бы вовсе нечем.

Не получавший в СБР зарплату с ноября Хованцев в последнее время руководил всем процессом лишь номинально — тренировочные планы, по его словам, он писал лишь для юниоров. Опять же, по словам Анатолия Николаевича, Польховский еще до окончания сезона начал готовить почву для смены власти и «запустил процесс смены тренерского состава».

Остается загадкой, у кого Валерий Николаевич получил санкцию на столь решительные действия — с полным игнорированием позиции президента, который тщетно призывал не торопиться с выводами и не рубить сплеча.

Не припомню, чтобы с руководителем топовой федерации обращались бы столь бесцеремонно. Возможно, отдав полноту власти в руки правления, Драчев надеется либо на то, что в Минспорта «революцию» не поддержат, либо президент страхует себя от более чем возможного провала нового тренерского руководства: он же был категорически против назначений.

Руководящий состав действительно выглядит странновато, и не потому, что оба будущих соратника Польховского имеют гражданство Германии (Кабуков) и Словении (Королькевич). Роберт Кабуков ничем себя особенно не зарекомендовал в работе на постсоветском пространстве, успехи Польховского с женской командой России относятся к нулевым годам, но без скандалов он не уходил и в начале десятых, а у Королькевича после допинговой дисквалификации Екатерины Юрьевой и Ирины Старых, а также временного лишения сочинских олимпийских наград Ольги Вилухиной репутация тоже соответствующая. С учетом того что у СБР по-прежнему временный статус члена Международного союза биатлонистов и до восстановления в правах еще далеко, назначение двоих косвенно причастных к допинговым скандалам тренеров — ход недальновидный, если не самоубийственный.

Великий бунтарь российского биатлона 4-кратный олимпийский чемпион Александр Тихонов изрек, что

«вся эта шушера опять лезет», что Польховский — «бездарность» (это самая мягкая характеристика), Королькевич «не работал только в Африке»,

что их назначение — «полнейшее надувательство и безобразие», «результата в этом коллективе не будет», а нынешний СБР — мыльный пузырь. Опальный экс-президент СБР, который нынче «в эмиграции» в Белоруссии, похоже, никого не жалует, но в образности суждений и формулировок ему не откажешь.

Александр Тихонов (справа в полушубке) поздравляет победителей эстафеты 4x7,5 км на II этапе Кубка мира по биатлону. Фото: Андрей Иванов/ТАСС

Валерий Польховский чувствует себя уверенно, много чего обещает, в том числе «медалей на постоянной основе», требует полноты власти и готов взять «всю ответственность на себя». «Голос российского биатлона» Дмитрий Губерниев, весь сезон певший в унисон с Владимиром Драчевым, сейчас призывает «довериться смело Польховскому».

Основные фигуранты навесили друг на друга столько уже допинг-обвинений, что и без дополнительных расследований о восстановлении репутации российского биатлона можно забыть надолго. В качестве напутствия президент СБР, как непосредственный начальник новых-старых руководителей, со всей силой сарказма пожелал ждать от них новых «выдающихся успехов». С борьбой за власть, в отличие от всего остального, здесь все в порядке.

При чем здесь сам биатлон и спортсмены? Да совершенно ни при чем.