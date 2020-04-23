Кушать подано, садитесь жрать
Лучше всего у руководителей российского биатлона получается есть друг друга
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Владимир Мозговойобозреватель «Новой»
Бездарное окончание зимнего сезона и не обещало российскому биатлону спокойной жизни, но действительность превзошла самые пессимистические ожидания. Казалось бы, режим самоизоляции должен был сам по себе снизить накал страстей, но куда там! За какой-то месяц верхушка биатлонного сообщества общими усилиями довела ситуацию до тупиковой, окончательно похоронив понятие «биатлонная семья». Раздрай в некогда образцово-показательном хозяйстве начался не сегодня и не вчера — просто нынче все выглядит настолько безнадежно, что впору закрывать избушку с табличкой «СБР» на клюшку и ждать лесника. Только где его взять?
Новая волна раздрая пошла сразу по трем направлениям. По внешней линии в начале апреля черную метку в виде «письма двадцати» получил президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев. Ряд олимпийских чемпионов, специалистов и тренеров обвиняли 4-кратного чемпиона мира и депутата Государственной думы, чье появление в качестве руководителя бурно приветствовалось два года назад, в полной некомпетентности, бездействии и неспособности вывести российский биатлон из кризиса. Ни результатов, ни единомышленников, ни денег, ни спонсоров, ни авторитета.
Внутри организации происходили не менее интересные события. Отстранение от должности получил исполнительный директор СБР Сергей Голиков. Отставник рассказал о бедственном финансовом состоянии союза —
за последние два года организация «перебивалась с хлеба на воду», обвинил руководство в растрате средств и без обиняков заявил, что проводящийся аудит самым естественным образом приведет к необходимости отправить в отставку президента.
Тем временем правление СБР, вопреки мнению Владимира Драчева, большинством голосов приняло решение отправить на согласование в Минспорта кандидатуру Валерия Польховского как нового главного тренера сборной России. Действующий главный тренер Анатолий Хованцев об изменениях в своей карьере, по его словам, узнал из сообщения в интернете. Особую пикантность ситуации придавал тот факт, что в третий раз приходящий на руководящую тренерскую должность в сборной России Польховский является вице-президентом СБР и номинально правой рукой Владимира Драчева.
Мало того — правление уже одобрило кандидатуры двух новых старших тренеров мужской и женской сборных — вместо Сергея Белозерова и Виталия Норицына их места должны занять Роберт Кабуков и Владимир Королькевич, против назначения которых выступил не только Драчев, но и некоторые его оппоненты.
Все, кто так или иначе интересуется происходящим в российском биатлоне, наблюдали за развитием событий, вызывавшим оживленную полемику, с нарастающим чувством непреходящего ужаса. Драчев в свойственной ему умиротворяющей манере пытался сделать хорошую мину при плохой игре, к «черной метке» отнесся скептически и постарался ее не заметить, тем более что позиция подписантов монолитной не выглядела. А так как не все оппозиционеры подтвердили свои подписи, ничто не мешало проигнорировать основное требование об уходе в отставку.
Куда сложнее оказалось подавить бунт непосредственно на корабле. Больше того — здесь Драчев проиграл по всем статьям, и прежде всего своему заместителю.
Общественность с удивлением узнала, что в кресле вице-президента на исходе прошлого года Польховский оказался без ведома Драчева, и весьма преуспел в качестве «троянского коня».
Как к тренеру к Валерию Николаевичу в биатлонной среде отношение разное, а вот его организаторские способности и умение выстроить интригу сомнению не подвергаются. Собственно, выбором Польховского и одобрением его кандидатуры члены правления вытерли ноги о выбранного ими же своего президента, и это оказалось куда эффективнее, чем «письмо двадцати».
Возложенная на Владимира Драчева миссия вытянуть российский биатлон из болота могла стать выполнимой только при мощной консолидации усилий. Но довольно быстро выяснилось, что заседать в Госдуме и делать конкретное дело — вещи разные, а почувствовавшие слабость босса соратники быстро превратились в стервятников — говорящих про общее благо, но преследующих свои собственные цели. На второй сезон деятельности новой команды даже непосвященные могли заметить, что ни в сборной, ни в СБР нет даже подобия согласия, а с личными тренерами спортсменов отношения вовсе испортились. Если бы не две награды Александра Логинова на чемпионате мира, отчитываться было бы вовсе нечем.
Не получавший в СБР зарплату с ноября Хованцев в последнее время руководил всем процессом лишь номинально — тренировочные планы, по его словам, он писал лишь для юниоров. Опять же, по словам Анатолия Николаевича, Польховский еще до окончания сезона начал готовить почву для смены власти и «запустил процесс смены тренерского состава».
Остается загадкой, у кого Валерий Николаевич получил санкцию на столь решительные действия — с полным игнорированием позиции президента, который тщетно призывал не торопиться с выводами и не рубить сплеча.
Не припомню, чтобы с руководителем топовой федерации обращались бы столь бесцеремонно. Возможно, отдав полноту власти в руки правления, Драчев надеется либо на то, что в Минспорта «революцию» не поддержат, либо президент страхует себя от более чем возможного провала нового тренерского руководства: он же был категорически против назначений.
Руководящий состав действительно выглядит странновато, и не потому, что оба будущих соратника Польховского имеют гражданство Германии (Кабуков) и Словении (Королькевич). Роберт Кабуков ничем себя особенно не зарекомендовал в работе на постсоветском пространстве, успехи Польховского с женской командой России относятся к нулевым годам, но без скандалов он не уходил и в начале десятых, а у Королькевича после допинговой дисквалификации Екатерины Юрьевой и Ирины Старых, а также временного лишения сочинских олимпийских наград Ольги Вилухиной репутация тоже соответствующая. С учетом того что у СБР по-прежнему временный статус члена Международного союза биатлонистов и до восстановления в правах еще далеко, назначение двоих косвенно причастных к допинговым скандалам тренеров — ход недальновидный, если не самоубийственный.
Великий бунтарь российского биатлона 4-кратный олимпийский чемпион Александр Тихонов изрек, что
«вся эта шушера опять лезет», что Польховский — «бездарность» (это самая мягкая характеристика), Королькевич «не работал только в Африке»,
что их назначение — «полнейшее надувательство и безобразие», «результата в этом коллективе не будет», а нынешний СБР — мыльный пузырь. Опальный экс-президент СБР, который нынче «в эмиграции» в Белоруссии, похоже, никого не жалует, но в образности суждений и формулировок ему не откажешь.
Валерий Польховский чувствует себя уверенно, много чего обещает, в том числе «медалей на постоянной основе», требует полноты власти и готов взять «всю ответственность на себя». «Голос российского биатлона» Дмитрий Губерниев, весь сезон певший в унисон с Владимиром Драчевым, сейчас призывает «довериться смело Польховскому».
Основные фигуранты навесили друг на друга столько уже допинг-обвинений, что и без дополнительных расследований о восстановлении репутации российского биатлона можно забыть надолго. В качестве напутствия президент СБР, как непосредственный начальник новых-старых руководителей, со всей силой сарказма пожелал ждать от них новых «выдающихся успехов». С борьбой за власть, в отличие от всего остального, здесь все в порядке.
При чем здесь сам биатлон и спортсмены? Да совершенно ни при чем.