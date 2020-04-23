Элита и сливки

Вирус, эта самозахватывающая мир дрянь, что много меньше вши, оказался мощнее всех видов вооружения, которое с маниакальным упорством накапливали правительства разных стран, тратя на приспособления, способные уничтожить родственников по виду, неизмеримые нормальным человеческим умом деньги.

Образ детского стишка о баранах, которые уперлись рогами за право считаться сильнее другого (читай сильнее всех), очень мне импонирует в создавшейся ситуации.

Сверху солнышко печет,

Снизу реченька течет.

В этой речке утром рано

Утонули два барана.

Баранов оказалось много больше.

Ракеты, ядерные бомбы, подводные лодки, авианосцы, космическое оружие, дроны и бессчетное число генералов в кокардах разных мастей оказались столь же полезными для человека, как отравление атмосферы продуктами чрезмерной наживы и выживания, загрязнение мирового океана, варварская вырубка лесов. Стремление упереться высокотехнологичными смертоносными рогами в гипотетического врага успешно обеспечивает более чем скромное существование медицины (я не о столицах), образования и науки, той, которую правительства не могут сразу приспособить для убийства соседнего населения. Если что.

Если что, господа?

Что именно?

Жалобное мышление направлено всегда на поиск врагов. Врагов себе — исполнителям действующего государственного устройства. И своему окружению, которое исполнители и их болельщики считают политической элитой. «Политической» — это трогательно. В нашей истории было немало буферных слов, искажавших единственный смысл. Помните: демократический централизм, суверенная демократия, коммунистическая мораль, политическая или какая там — региональная, деловая, медицинская, футбольная и т.д. элита… Красивое любят.

А тут COVID-19.

В эти застывшие дни особенно ощущаешь неравенство разнообразных равенств перед населяющимм страну людьми и всеобщее уравнение, произведенное зловредным вирусом. На этом фоне без грима, ботокса и телевизионных камер четко проявляется пародийный фон национальных, цеховых и прочих элит.

Я настороженно отношусь к этому слову, поскольку не доверяю смыслу, который в него вкладывают.

Какие, к черту, это элиты?

В элиту нельзя избрать. Нельзя назначить. И купить присутствие в ней баснословными деньгами тоже нельзя.

Элита, по мне, это те люди, которые добавляют в нашу общую глобальную копилку добро, знание, искусство. Элита обогащает человека и человечество созидательной (не разрушительной!) здоровой мыслью; попыткой понять мироустройство; приблизиться к пониманию, как и зачем затеян человек; не приспособленной к обстоятельствам моралью; высокой нравственностью; гуманизмом; талантом; трудом и умом. Может, я что-то упустил, но в любом случае элита — это не вершина карьерной лестницы и не награда за лояльность власти. В нее может входить человек независимо от того, какое место в своей иерархии отводит ему государство. Он сам!

А там, наверху, — не элита вовсе. А сливки общества — субстанция, которая, поднимаясь, обезжиривает молоко, превращая его в бедный, лишенный возможностей и качеств продукт — обрат, годный на подкормку и содержание вершков. Человеческий обрат.

Карантин, который мы все проживаем порознь, показал, что сливки ни в каких ситуациях не возвращают долги.

Элита их не делает.