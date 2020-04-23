Импичмент как коронакризис. Первая серия

Есть события и истории. А есть сверхсобытия и суперистории

Импичмент действующего президента США, который состоялся и останется в веках (слова демократической «железной леди» Нэнси Пелоси) и/или провалился и только способствовал популярности Трампа (настаивают республиканцы), — такая именно история. Достаточно напомнить, что в истории этой страны было всего три с половиной импичмента. Джон Тайлер, 10-й президент США (1843 год). Эндрю Джонсон, 17-й президент (1868). Билл Клинтон, 42-й (1998–1999). И особняком — 37-й президент США Ричард Никсон (1974). Три с половиной — цифра условная, зависит от того, как считать, — де-юре или де-факто и вообще как. Первый, кто удостоился этой высшей процедуры, имеющей целью отрешение президента от власти, — Джон Тайлер — вообще вышел сухим из воды — большинство в палате представителей проголосовало против импичмента. Следующие два — Эндрю Джонсон и Билл Клинтон — получили это клеймо, однако в обоих случаях вердикт палаты представителей был отвергнут Сенатом. (В случае с Эндрю Джонсоном не хватило одного голоса). Реальное отрешение от власти состоялось только с Никсоном, но он подал в отставку, не дожидаясь, когда против него откроется формальный процесс… Так что импичмент — событие во всех отношениях уникальное. А какой театр! Не Колизей, конечно, но Капитолий точно. Он и происходил в Капитолии — резиденции обеих палат конгресса США.

Серия Первая. Сверхсекретный разговор, или «Окажи нам услугу, однако…»

Демократическая «железная леди» Нэнси Пелоси за спиной Трампа. Фото: Reuters

Все началось со звонка Трампа Зеленскому 25 июля 2019 года. В Украине, которая, сама того не желая, оказалась болевой точкой европейской и мировой политики, произошли сенсационные события. Молодая звезда на политической сцене, в своей первой жизни успешный комик, выиграл вторые всеобщие выборы подряд, добавив к новообретенному президентскому посту еще и парламентское большинство. Самое время звонить новому украинскому лидеру!

Разговор получился… сверхсекретный. Отчет о нем администрация президента поместила в самые потайные места.

Президент Трамп: «Мои поздравления с великой победой. Мы все следили из Соединенных Штатов, ты проделал потрясающую работу. То, как ты вырвался из-за спины, притом что все шансы были против тебя, и закончил убедительной победой... Фантастическое достижение. Мои поздравления».

Президент Зеленский куртуазен: «Я должен признаться, у меня была возможность поучиться у вас. Мы применили кое-что от вашего искусства и знания… Да, это были уникальные выборы…»

Он, однако, торопится передать свою повестку:

«…сказать по правде, мы упорно работаем над тем, чтобы осушить болото у нас в стране. Мы призвали очень много новых людей. Не старых политиков, не типичных политиков, потому что мы хотим иметь новый формат и новый тип правительства.

Вы для нас великий учитель и в этом отношении».

Зеленский и Трамп на встрече в Нью-Йорке, сентябрь 2019 года. Фото: Reuters

Трамп принимает комплименты как должное. И начинает выписывать счет.

«Да, очень мило с твоей стороны — все эти слова… мы многое делаем для Украины. Гораздо больше, чем делают европейские страны… Я не стал бы говорить, что это должно быть всегда по необходимости взаимно… но Соединенные Штаты всегда хорошо относились к Украине…»

Зеленский: «Да, вы абсолютно правы. Не на 100 процентов даже, а на всю 1000… Я очень признателен вам… Я хотел бы поблагодарить вас за вашу огромную поддержку в области обороны. Мы готовы продолжить сотрудничество, перейти к следующим шагам. В частности, мы почти готовы купить больше «джавелинов» у США для нужд обороны».

Речь о противотанковых ракетных комплексах «Джавелин», которые США согласились поставлять Украине. «Джавелины», однако, пролетели мимо. Разговор принял совсем иной оборот.

Президент Трамп: «Я хотел бы, чтобы ты оказал нам услугу, однако. Потому что наша страна прошла через многое, и Украина многое знает об этом. Я хотел бы, чтобы ты разрыл… всю эту ситуацию с Украиной, то, что называют Croudstrike… Сервер, говорят, он на Украине…»

Что называют croudstrike Croudstrike — американская компания, специализирующаяся на кибербезопасности. Расследовала взлом сервера в штабе Демократической партии в кампанию 2016 года, откуда пошли многие неприятности для Хиллари Клинтон. Определила, что следы ведут к официальным «русским хакерам». Первая заявила о «российском вмешательстве в президентские выборы» — вывод, под которым подписалось все американское разведсообщество. Правда, он сильно не нравится Трампу. В последнее время его воображение захватила версия, что сервер демократов… оказался на Украине. И что Croudstrike смухлевала, объявила о российском вмешательстве, потому что глава компании — украинец. Между тем о компании все известно. Ее основатель — американский гражданин Дмитрий Гальперович, выходец из СССР. Все свои разыскания Croudstrike передала в ЦРУ

Трамп: «Я хотел бы, чтобы (наш) генеральный прокурор позвонил тебе или твоим людям. Я хотел бы, чтобы ты докопался тут до самого дна. Как ты вчера видел, вся эта ерунда вчера закончилась очень плохим представлением человека по имени Роберт Мюллер, очень некомпетентным представлением. Однако все говорят, что многое началось с Украины. Все, что ты можешь сделать… Очень важно, чтобы ты это сделал, если можно».

Речь о расследовании Мюллера, которое продолжалось два года, составило 448 страниц обвинений в адрес Трампа и действительно на тот момент закончилось буквально «вчера».

Рудольф Джулиани. Фото: Reuters

Трамп: «…Я слышал, у вас был прокурор, который был очень хороший, и ему заткнули рот, и это очень несправедливо. Очень многие говорят об этом, как убрали вашего очень хорошего прокурора, и у вас были очень плохие люди, которые были вовлечены в это. Г-н Джулиани в высшей степени уважаемый человек. Он был мэром Нью-Йорка, великим мэром, и я хочу, чтобы он позвонил тебе. Я попрошу его позвонить тебе вместе с генеральным прокурором. Руди очень много знает, что происходит, и он очень способный парень. Будет здорово, если ты поговоришь с ним. Бывшая посол Соединенных Штатов, женщина, это была дурная история, и люди, с которыми она общалась в Украине, были дурная история. Так что я хотел тебе об этом сказать. Еще одна вещь. Очень много говорят о сыне Байдена, что Байден остановил расследование, и очень многие хотят разобраться в этом, так что все, что ты сможешь сделать в этом отношении вместе с (нашим) генеральным прокурором, будет замечательно. Байден хвастался, что он остановил расследование,

так что, если ты можешь обратить на это внимание…

Для меня это звучит просто ужасно».

Прервемся еще раз для пояснений. Руди Джулиани давно уже не мэр. С некоторых пор он адвокат Трампа по особым услугам, характер которых известен только им двоим. Впрочем, из-за вольной и невольной огласки — уже и всему свету. Главная его миссия — накопить, накопать компромат на Байдена на Украине.

«Бывшая посол Соединенных Штатов, женщина…» — Трамп, похоже, не помнит ее имени. Но оно у нее есть. Это имя — Мари Йованович — станет широко известно по тому, что с ней произойдет.

Мари Йованович. Фото: Reuters

Трамп: «Ну а ей предстоит пройти через кое-что. Я скажу, чтобы Джулиани позвонил тебе, и я скажу, чтобы генеральный прокурор Барр позвонил, и мы разберемся во всем этом до конца. Я уверен, что ты это сделаешь. Ваша экономика, готов предсказать, она будет лучше и лучше. У вас есть возможности. Это великая страна. У меня много украинских друзей, это невероятные люди».

Зеленский: «Хочу сказать вам большое спасибо за вашу поддержку…»

Трамп: «Хорошо. Да, очень ценю. Я скажу, чтобы Руди и генеральный прокурор Барр позвонили. Когда ты захочешь приехать в Белый дом, звони запросто. Сообщи дату, и мы подработаем. До встречи… До встречи в Вашингтоне и, возможно, в Польше, думаю, там мы тоже будем».

В том, что высокий разговор сразу же вошел (попал) в историю, все лавры принадлежат Трампу. Зеленский тут от силы отыграл роль актера второго плана.

Диалог этот, а фактически монолог Трампа потом разбирали по косточкам все кому не лень. Люди, чуткие к языку, с удивлением обнаружили, что «самый могущественный человек на Земле» говорит на языке комиксов:

мир делится на «хороших» людей против «плохих», у него набор слов школьника, прогулявшего все уроки литературы.

Неравнодушные к психологии отметили причудливую игру текста и подтекста, сознания и подсознания, и как одно выдает другое, притом что старательно маскирует. Бездну корма получили ведущие юмористических шоу.

Две фразы — одна за другой и вместе — стали чемпионами цитирования.

«Я не стал бы говорить, что это должно быть… взаимно…» И следом: «Я хотел бы, чтобы ты оказал нам услугу, однако...»

Особенно это неподражаемое «однако»…

Джо Байден. Фото: Reuters

Беспрецедентная ситуация, когда глава государства уничижительно отзывается о после своей страны — в общении с иностранным лидером… Однако все бледнеет перед шокирующей, абсолютно недвусмысленной, назойливо повторяемой сутью разговора. В критический момент истории Украины президент Трамп позвонил ее молодому президенту, чтобы, шантажируя поддержкой США, заказать компромат на своего соперника на грядущих президентских выборах.

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И это не были просто слова. Конгресс США выделил 391 миллион долларов на военную помощь Украине. За день до разговора с Зеленским Трамп отдал команду остановить предоставление этой помощи.

Палата представителей начала дело об импичменте.

Не сразу.