Дважды невиновный Трамп

В среду Дональд Трамп был оправдан Сенатом, он остается в должности президента США. Отстранение от должности, требовавшее согласия двух третей членов верхней палаты Конгресса, оказалось «невыполнимой миссией» для инициаторов импичмента.

Четыре месяца длился процесс, за которым наблюдал весь мир. 17 свидетелей, 28 тысяч страниц документов, а результат оказался абсолютно предсказуем. В Палате представителей, где большинство у демократов, импичмент состоялся, причем голосование произошло почти строго по партийному принципу. В Сенате, где большинство у республиканцев — однопартийцев президента, Трампа оправдали, как говорится, «за явным преимуществом». По первому обвинению — «злоупотребление властью» 48 сказали «виновен» (к сенаторам демократам присоединился единственный республиканец — Митт Ромни из штата Юта, бывший соперник Обамы), а 52 — «невиновен». По второму пункту — «препятствование Конгрессу» голосование было уже четко по партийной принадлежности: 47 на 53. Отрешение от должности требовало 67 голосов в поддержку обвинений.

Всё решилось на минувшей неделе, когда сенаторы при голосовании отказались вызывать на слушания свидетелей. Арифметическое большинство республиканцев (за вызов свидетелей голосовали всего двое из партии Трампа — Ромни и Сюзан Коллинс из штата Мэн) решило суд свернуть, не позвав бывшего советника по нацбезопасности Джона Болтона, утверждавшего, что Трамп действительно остановил выделение помощи Украине, требуя от нее компромата на Байденов — отца и сына. Не позвали и других свидетелей, полностью сняв «новые риски» для Трампа.

Впервые в истории сенат при слушаниях по импичменту обошелся без вызова свидетелей.

Противникам Трампа его защитники объявили: «вам следовало вызвать всех свидетелей до объявления импичмента, вы плохо, наспех подготовили обвинительное заключение». Демократы из нижней палаты отвечают: «Трамп и Белый дом запретили сотрудникам администрации участвовать в расследовании и потребовали игнорировать повестки в Капитолий». Республиканцы: «Тогда вам следовало подать в суд, требуя прихода свидетелей!» Демократы: «В этом случае суды разных инстанций тянулись бы до самых выборов, а то и после». Вот такой непродуктивный диалог, где у каждой стороны — «железные» аргументы!

Часть республиканских сенаторов (Александер, Рубио, Портман, Коллинс и друние) говорят сейчас: да, Трамп вел себя неправильно с Украиной, но его вина не заслуживает отстранения от должности, она не столь тяжкая.

Выступая во вторник с ежегодным посланием о положении в стране перед обеими палатами Конгресса, президент был уверен в том, что его не отстранят от должности, это стало бы невиданным позором в истории США. Трамп «не сделал историю», выступая с посланием, будучи под импичментом, его опередил Клинтон. Но если в ноябре Трамп будет переизбран, он войдет в историю как первый президент США, победивший на выборах после объявления ему импичмента.

Накануне обращения Трампа в Конгрессе рейтинг популярности 45-го президента достиг рекордных 49% по данным службы Гэллапа.

Но о благодушии и каком-то прощении оппонентов речи нет. На церемонии, которую видел весь мир, Дональд Трамп проигнорировал протянутую руку спикера Нэнси Пелоси. В свою очередь, спикер дождавшись, чтобы Трамп закончил речь, аккуратно разорвала страницы с текстом на две части.

Для Трампа нынешняя неделя безусловно войдет в актив. Помимо победы президента в сенате, рекордной цифры рейтинга, пафосной речи в Конгрессе, которую слушали непримиримые враги из демпартии, еще и старт первичных выборов у демократов обернулся полным конфузом. А Трампа одинаково радуют как собственные достижения, так и провалы противников, и не поймешь, что больше. В понедельник на «кокусах» – партийных собраниях в штате Айова вышла из строя специальная компьютерная программа подсчета голосов. В результате пришлось пересчитывать несколько дней, к утру четверга (!) были обработаны 86% голосов, и ...Джозеф Байден только четвертый, он не получил пока ни одного «своего» делегата на общепартийную конференцию, которая пройдет 13-17 июля в Милуоки, штат Висконсин, где делегаты избирают официального кандидата в президенты от демпартии. В Айове лидировали бывший городской мэр из Индианы Пит Буттиджич и сенатор-«социалист» Берни Сандерс, заполучившие по 11 делегатов, 5 делегатов у Элизабет Уоррен. Всего штат Айова делегирует на съезд 41 человека с мандатом, Байден еще может получить голоса в последнюю минуту, но то, что он уже не фаворит у демократов – бесспорный факт.

«Кто есть ху» в предвыборной гонке демократов, прояснится после 3 марта — «супер-вторника», когда первичные выборы одновременно пройдут в 14 штатах, на территории Американского Самоа, а еще будут голосовать демократы за пределами страны. И еще — в гонку вступит бывший мэр Нью-Йорка, миллиардер Майкл Блумберг, буквально заполонивший рекламой кабельные телеканалы и интернет. Схватка двух миллиардеров за Белый дом– такой сценарий вполне возможен.

«Украингейт» можно назвать «второй попыткой» демократов.

Ему предшествовали упорные поиски связей Трампа с Кремлем. Но доклад комиссии спецпрокурора Роберта Мюллера не дал противникам президента тех выводов, которые могли бы лечь в основу импичмента. Попытки вмешательства в выборы со стороны Кремля Мюллер в своем докладе зафиксировал, выдвинул обвинения российским хакерам и сотрудникам ГРУ, но обвинений президенту не предъявил.

Таким образом, телефонный разговор Трампа с Зеленским, о котором сообщил анонимный информатор из спецслужб, тема quid pro quo: «Америка дает Украине военную помощь, Киев представляет компромат на Байденов» стала последней возможностью объявить импичмент, не дожидаясь выборов.

Расклад голосов в сенате был явно не в пользу демократов. У организаторов импичмента оставался один шанс — привлечь внимание американцев, вызвать общественное возмущение поведением Трампа, свалить его рейтинги и тем самым вынудить республиканских сенаторов голосовать против президента, если в их штатах избиратели дружно поддержат импичмент. Это стало «ближайшей задачей», и здесь демпартию ждал провал.

Рейтинг Трампа не обрушился и даже вырос к моменту решающего голосования. И хотя большинство американцев высказалось за вызов свидетелей в сенат, это были не 90%, а порядка 60-65%, и сенаторы-республиканцы решили вступиться за президента единым фронтом. Среди трех сенатских голосований по импичменту в истории США нынешнее стало самым «партийным».

У этого процесса была еще одна задача — победить Трампа в ноябре, «перемыв ему кости» на многочисленных слушаниях, которые показывали кабельные каналы. Но, как отмечали здешние СМИ, рейтинги телевизионных трансляций оказались явно ниже, чем были во времена Клинтона и «Моникагейта». Опросы показали: американцы следили за процессом меньше, потому что мало верили в то, что сенат отстранит Трампа от должности.

Для конечной победы демпартии нужен не только «ослабевший» Трамп, но и свой сильный кандидат. Джозеф Байден, казавшийся безусловным фаворитом в самом начале гонки, теперь потерял, как здесь говорят, «свой момент», в том числе, благодаря шумихе в прессе вокруг сына, увольнения украинского генпрокурора под давлением Байдена-ст. и получения компанией Байдена-мл. денег от госструктур Китая.

Лидер меньшинства в Сенате Чак Шумер покидает слушания по импичменту Трампа. Фото: Reuters

«Трампофилы» считают, что всё закономерно. «Трампономика шагает по стране» — снижение налогов, дерегулирование финансовых правил, введенных при Обаме, повышение тарифов для зарубежных партнеров ускорили экономический рост, привели к тому, что фондовый рынок достиг рекордных максимумов, помогли стимулировать рынок труда. При Трампе были уничтожены лидер ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация) аль-Багдади и иранский генерал Сулеймани, руководивший операциями в разных точках мира. Любопытно, что после речи Трампа госсекретарь Помпео выпустил специальный пресс-релиз, где деятельность президента описана в восторженных тонах, цитата: «Все американцы могут гордиться решимостью президента Трампа поставить американские интересы и ценности на первое место и восстановить уважение к американскому лидерству на мировой арене». Трудно представить себе, чтобы подобный панегирик написали о своих боссах Генри Киссинджер, Джеймс Бейкер или Кондолиза Райс с Джоном Керри. Воистину, как пел Боб Дилан: «времена, они меняются».

Критики Трампа отмечают, что в речи президента, как обычно, содержалась масса неточностей. «Это был манифест неправды», заявила спикер Пелоси, объясняя, почему она публично порвала текст выступления. «Трампофобы» отмечают, что пошлины нанесли ущерб американской промышленности и сельскому хозяйству, а снижение налогов и увеличение государственных расходов существенно увеличили государственный долг. При Обаме было 17 триллионов долларов, а сейчас больше 23-х.

Кто в итоге окажется прав? Как говорится, «цыплят по осени считают». В США подсчет состоится 3 ноября.