«Убрать все подпольные слухи»

В атмосфере строгой секретности, как это нынче принято в Петербурге, Смольный все-таки подготовил постановление о цифровых пропусках «в период действия режима повышенной готовности». Дата в документе не проставлена, и неизвестно, когда он вступит в силу. И вступит ли вообще. Но зато мы теперь знаем, как может выглядеть «цифровой ошейник» петербургского образца.

Сохраняется требование к гражданам не удаляться от дома больше чем на 100 метров. На большую дистанцию можно удаляться, если надо обратиться за неотложной медпомощью, ехать в собственной машине без пассажиров или в общественном транспорте к месту работы (если работать разрешено), к месту прописки, а также для оказания услуг и в других случаях, известных по предыдущим постановлениям.

При этом надо иметь паспорт. И если нет служебного удостоверения, подтверждающего, что вам можно выходить из самоизоляции, то надо плюс к паспорту оформлять тот самый цифровой пропуск.

Из дома можно будет выйти не больше чем на три часа. Это максимальный срок действия цифрового пропуска. Для выезда в Ленобласть документ тоже будет годен.

За неверные сведения и вообще за нарушение режима повышенной готовности (знать бы еще, что это) пропуск будут аннулировать, а нарушителей наказывать штрафами.

«Цифровой пропуск представляет собой QR-код, номер мобильного телефона гражданина или буквенно-числовой код формата XX-XXXX», сказано в проекте постановления. Оформляется он по телефону 122 (для тех, кто не пользуется интернетом) или «на основании заявки гражданина, поданной посредством сайта ZZZ.spb.ru».

На прошлой неделе главные редакторы петербургских изданий обращались к губернатору Беглову с просьбой прекратить окутывать тайной все решения, «обеспечить оперативное информирование по ситуации с COVID-19» и заранее предупреждать людей обо всех мерах, какие хотят принять чиновники. «Мы уверены, что граждане, на чьи налоги все эти меры проводятся, имеют право знать, что их ждет в самом ближайшем будущем», — написали руководители СМИ. В частности, они ждали ответов на вопросы: «Будет ли введена пропускная система или нет? Сколько времени будет у граждан, чтобы оформить необходимые разрешения? Кто, где и как будет проводить разъяснительную работу? Как передвигаться по городу гражданам, не пользующимся интернетом? Что делать людям в случае технических сбоев в работе пропусков?». И просили ответить максимально быстро, «чтобы не подвергать город дополнительным стрессам и испытаниям».

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И вот неделю спустя, уложившись в отведенный законом срок, губернатор ответил. Правда, опять-таки не прямо, а опосредованно — на заседании правительства. «Хочу сразу убрать все подпольные слухи, никаких подпольных слухов нет, — сказал он. — Мы разрабатываем несколько сценариев. Все зависит от того, какая ситуация сложится. Если будем соблюдать режим самоизоляции, то пройдем этот пик с минимальными потерями. Мы предусматриваем разные варианты: от самых средних до самых жестких, вплоть до введения пропусков».

Проект распоряжения о пропусках появился за сутки до этого и по-прежнему тайно. Понятно, что адрес ZZZ.spb.ru условный как раз потому, что и само постановление пока условное. Но такой сайт уже, можно сказать, работает. Он выдает сообщение на английском языке: «Привет! Я маленький сервер! Нехорошо меня обижать».