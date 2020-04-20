Не для разглашения

О том, что в Петербурге по примеру Москвы должны ввести электронные пропуска для выходящих из самоизоляции, первым заговорил депутат городского парламента Борис Вишневский. Именно он 15 апреля, когда в столице с утра выстроились очереди в метро, предсказал такую же картину в Петербурге, только с 22-го числа.

«Я анализировал все, что они делают, с начала марта, — говорит Вишневский. — Все московские действия они копируют с лагом в неделю. Все. С мельчайшими разве что изменениями».

Это можно было назвать предположением, конспирологией — как угодно.

Смольный ничего не опровергал, не подтверждал, а хранил стоическое молчание.

Днем позже о совещании в Смольном по введению «цифровых ошейников» написала «Фонтанка». Со ссылками на источники, близкие к комитету такому-то, и прочих анонимных собеседников. В тексте были упомянуты четыре чиновника — вице-губернаторы Олег Эргашев (здравоохранение), Валерий Пикалев (безопасность), Ирина Потехина (взаимодействие с прессой и общественными организациями) и глава Комитета по транспорту Максим Соколов. Но ни один из них не дал ни комментария в тексте, ни объяснений на сайте городской администрации. Смольный продолжал хранить загадочное молчание.

Горожане тем временем волновались. Потому что в Москве введение и проверка пропусков начались с того, что «социальная дистанция» между людьми, пытавшимися пройти в метро, на радость вирусу сократилась до миллиметров.

Единственный, кто согласился объяснить хоть что-то и хотя бы в теории, — это чиновник не городской, а федеральный, сотрудник Минкомсвязи, в прошлом глава Комитета по информатизации Смольного Денис Чамара.

Санкт-Петербург во время карантина из-за пандемии коронавируса COVID-19. Фото: Андрей Чепакин / ТАСС

«Такие пропуска можно сделать на базе приложения «Госуслуги», — сказал он. — Система универсальна, перепрофилировать ее функционал — это, в принципе, несложная история. Сейчас технологии очень гибкие, сделать это можно достаточно быстро, уровень информатизации госуслуг в Петербурге очень высокий. Ну а исполнение уже будет зависеть от транспортников, от их реестра пассажиров, получивших пропуск, от того, как они будут все это отрабатывать. От того, какие данные предоставят для обработки отраслевые комитеты — тот же Комитет по транспорту, по соцполитике и другие. На транспорте есть система электронной оплаты проезда. В Москве быстро поняли, что надо совместить проверку пропусков с оплатой, и буквально за полдня это сделали. Сейчас очередей в московском метро нет».

Как это будет работать в Петербурге на практике, как организуют цифровую пропускную систему, грозит ли она очередями в метро и пробками на дорогах, не повторятся ли московские ошибки, мог бы разъяснить основной подрядчик Комитета по информатизации и связи — Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр. Директор ИАЦ Андрей Овчаренко ответил «Новой»: «Мы не даем комментарии, до свидания».

В пресс-службе Комитета по транспорту «Новой» сообщили, что конкретных планов по пропускам пока нет. Вице-губернатор Олег Эргашев пожаловался на «довольно сложную обстановку» и тут же попрощался.

На фоне оптимистичного «нет планов» в СМИ появились списки контрольно-пропускных пунктов, которые должны быть устроены на дорогах Петербурга. Там пропуска будут проверять у водителей наземного транспорта. В частности, у автомобилистов, выехавших из дома на своих машинах. Вопрос о том, кого может заразить человек, сидящий в собственном автомобиле, и что угрожает его здоровью, задать оказалось некому. Как некого вообще было спросить, насколько эти КПП — решенный вопрос.

Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Пункты пропуска должны быть установлены на пересечении городских магистралей с кольцевой дорогой и западным скоростным диаметром и на въездах в Петербург с территории Ленобласти. Таким образом, волноваться предстоит жителям еще одного региона, потому что многие и сейчас из пригородов ездят в Петербург на работу. Но и им остается только следить за спецоперацией, которую Смольный будет или не будет разворачивать тайно.

За установку КПП, как следует из перечня, отвечает Дирекция по организации дорожного движения (ГКУ ДОДД). Ее указания выполняют подрядчики, подписавшие госконтракты на обустройство дорог, — разметку и прочее.

Судя по реакции на вопросы о начале работ, всем поручено хранить операцию в секрете.

Или ситуация еще хуже: в Петербурге просто нет чиновника, который бы четко понимал, нужно ли вводить пропуска, когда это делать и как.

«Это информация не для разглашения» — так и сказал «Новой» представитель ДОДД, непосредственно отвечающий за работы. В ответ на вопрос, как вообще такая информация может быть секретной, немного смягчился: «Нам пока не поступало от начальства указаний, распоряжений о закрытии въезда-выезда. Как поступит — так начнем работать».

Представитель компании «ПромИнвестГрупп» — одной из тех, кому будет поручена установка барьеров, сообщил, что их фирма, соответственно, не получала указаний от ДОДД. «У нас есть госконтракт на обслуживание технических средств на дорогах, а что конкретно делать по КПП — пока предписания нет», — сказал он.

Проверка цифровых пропусков в Москве. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Еще в одной компании, «Конвера-Д», сотрудник предположил, что работы, «может быть, вообще не начнутся». Добавив: «Информации у нас никакой пока нет, но есть готовность. Работы несложные, мы готовы начать их в любое время суток».

Глава ДОДД Валерий Мушта тоже убеждал «Новую», что команды по КПП от Смольного не было. Ну а что списки с адресами составили — это так, на всякий случай. Чтоб было.

«Будет команда — пойдет работа, — загадочно прокомментировал он документ. — После команды мы можем развернуть пункты в любой срок. Какой будет задача от правительства:

скажут, через три часа — сделаем через три, скажут, двое суток — значит, двое суток. Как в армии.

Вопросом занимается вице-губернатор Пикалев».

Связаться с вице-губернатором по правопорядку и безопасности Пикалевым «Новой» не удалось. Но как минимум стало понятно, почему даже установка шлагбаумов на дорогах в Петербурге превращается в секретную спецоперацию. Валерий Пикалев присматривает за безопасностью в Петербурге вообще и в Смольном в частности с ноября прошлого года. До этого он числился на такой же работе в Ленинградской области, перед этим — в Новгородской, но с какими-то загадочными перерывами в службе. А вообще-то, он выходец из ФСО: работать в спецслужбах начал практически сразу после школьной скамьи, в последние годы руководил охраной резиденции президента Путина в Валдае.

«Я обратился с письмом к губернатору Петербурга: Александр Дмитриевич, ваша секретность уже всем очень надоела, — рассказал «Новой» депутат Борис Вишневский. — Все заседания оперативного штаба, все совещания на уровне вице-губернаторов, всё, что касается эпидемической ситуации и возможных ограничительных мер, должно транслироваться в интернете. Люди должны знать, к чему готовиться. Но у нас всё почему-то делается тайно. В городе обо всем узнают либо постфактум, либо из каких-то сливов».

По информации, которую «Новой» дали тоже совершенно анонимные, очень секретные, а проще сказать, сильно напуганные источники, о пропускном режиме Смольный действительно подумывал, но после очередей в московском метро чиновники из задумчивости перешли в ступор: как бы у нас такого не вышло. Тем не менее о введении режима могут объявить в понедельник, 20 апреля, а со среды, 22-го числа, он начнет действовать. Спасибо, если горожанам действительно дадут пару дней на подготовку.